Safari Artık 1 Milyardan Fazla Kullanıcıya Sahip: Bu Dönüm Noktasını Geçen İkinci Web Tarayıcısı - Haberler

Yeni bir rapora göre, Apple'ın Safari web tarayıcısının şu anda hem mobil hem de masaüstünde 1 milyardan fazla kullanıcıya sahip olduğu iddia ediliyor. Bu arada, Chrome'un 3,3 milyardan fazla kullanıcı tarafından kullanıldığı belirtiliyor, bu da dünya nüfusunun %40'ından fazlasının Google'ın web tarayıcısını tercih ettiği anlamına geliyor.

Atlas VPN tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre, Safari web tarayıcısı 1 milyar kullanıcı sınırını geçerek bu başarıya ulaşan ikinci tarayıcı oldu.

Bu veri, şu anda 5,2 milyarın üzerinde olduğu tahmin edilen toplam internet kullanıcı sayısını alıp GlobalStats'ın tarayıcı pazar payı yüzdelerine göre bölerek bu istatistiklere ulaşılmış.

Safari, iPhone'lar, iPad'ler ve Mac'ler dahil olmak üzere çoğu Apple cihazında varsayılan tarayıcı olarak geliyor. Ancak en popüler iki işletim sistemi olan Android veya Windows'ta (Apple, Windows sürümünü geliştirmeyi on yıl önce durdurdu) bulunmadığı düşünüldüğünde, bu kullanıcı başarısı etkileyici görünüyor.

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