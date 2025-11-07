Haberler

Sabıkalı sevgili, kadın gardiyana yapay zekayla oluşturduğu görüntüyle şantaj yaptı

Sabıkalı sevgili, kadın gardiyana yapay zekayla oluşturduğu görüntüyle şantaj yaptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Denizli'de hakkında tutanak tutularak görev yeri değişen kadın gardiyanın, bilişim suçlarından hükümlü sevgilisiyle kurduğu plan akıllara durgunluk getirdi. Görev yeri değişen kadın memur ve sevgilisi, hakkında tutanak tutan diğer kadın gardiyana yapay zekayla oluşturulan müstehcen videosu, CİMER'e yapılan sahte rüşvet suçlamaları ve sosyal medyada karalama kampanyalarıyla şantaj yaptı.

Denizli'de Bozkurt Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumunda görevli Filiz Ç., bir başka memur olan Hülya T. ile bir süredir anlaşamıyordu. Filiz Ç.'nin haklı tutanağı sonrası görev yeri değişen Hülya T., durumu sevgilisi Enes B.'ye anlattı. Sevgilisinin görev yerinin değişmesine sinirlenen ve geçmişte bilişim suçu sabıkası bulunan sevgili Enes B., akıllara durgunluk getiren bir yönteme başvurdu.

MÜSTEHCEN GÖRÜNTÜLERİ ÜZERİNDEN KARALAMA KAMPANYASI

Enes B., ve arkadaşları Filiz Ç.'nin hem kişisel verilerini ele geçirdi hem de yapay zekayla Filiz Ç.'nin müstehcen görüntülerini oluşturdu. Daha sonra sosyal medya üzerinden Filiz Ç.'nin rüşvet aldığı iddialarını ortaya atarak karalama kampanyası başlattı. Filiz Ç.'nin bir mahkum yakını ile rüşvet pazarlığı yaptığına dair sahte mesajlar, yapay zekayla oluşturulan müstehcen video ile de hem CİMER'e hem de Ceza İnfaz Kurumuna yabancı ülkelere ait 8 farklı numarayla sahte şikayetlerde bulundu. Ayrıca Filiz Ç.'nin geçmişte FETÖ bağlantısı nedeniyle KHK ile ihraç edildiğine dair sahte belgeler ile sosyal medyadan karlama kampanyalarını destekledi.

JASAT GÖRÜNTÜLERİN SAHTE OLDUĞUNU TESPİT ETTİ

Olayın jandarmaya ihbarı üzerine konu hakkında Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), çalışma başlattı. Yapılan titiz incelemeler neticesinde Filiz Ç.'nin müstehcen görüntülerinin yapay zekayla oluşturulduğunu, hakkındaki şikayetlerin ise sahte olduğu belirlendi. Olayın şüphelilerin yakalanması için çalışan JASAT timi olayları organize edenlerin Hülya T., ve sevgilisi Enes B., olduğunu tespit etti. Olaylara dahil olan toplam 8 şüpheliye yönelik Denizli, Aydın ve Antalya'da eşzamanlı operasyon düzenlendi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

JASAT timlerince düzenlenen operasyonlarda 8 şüphelinin kaçmasına fırsat verilmeden kıskıvrak yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen Hülya T., ve Enes B., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erdem Aksoy - Teknoloji
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Viktoria Plzen ile berabere kalan Fenerbahçe'ye şok üstüne şok

Viktoria Plzen ile berabere kalan Fenerbahçe'ye şok üstüne şok
Tanal 'Şanlıurfa ve Adıyaman karanlıkta' dedi, komisyonda kavga çıktı

2 şehirde yaşanan elektrik kesintileri komisyonda kavga çıkardı
62 yaşında sahneye damga vurdu! Yonca Evcimik'ten gençlik sırrı

Kim der ki 62 yaşında! Sahnede fırtına gibi esti
Kızının yatağının altına baktı, bulduğu şeye bir anlam veremedi

Kızının yatağının altına baktı, bulduğu şeye bir anlam veremedi
Viktoria Plzen ile berabere kalan Fenerbahçe'ye şok üstüne şok

Viktoria Plzen ile berabere kalan Fenerbahçe'ye şok üstüne şok
Bengü'nün yeni hayali ortaya çıktı! Çağatay Ulusoy detayı dikkat çekti

Bengü'nün hayali ortaya çıktı! Çağatay Ulusoy itirafı dikkat çekti
Fenerbahçe maçı sonrası ortalık karıştı: Korkak eyyamcı

Maç sonrası ortalık karıştı: Korkak eyyamcı
Gastroenterolog Dr. Saurabh Sethi: Chia ve keten tohumu tüketimine dikkat

Uzman isim uyardı: Chia ve keten tohumu tüketimine dikkat
Survivor'daki yasak aşk evliliğini bitirmişti! Pişmanlık yaşayan Efecan Dianzenza eski eşine şarkı yaptı

Survivor'daki yasak aşk evliliğini bitirmişti! Eski eşine şarkı yazdı
İşte adı bahis skandalına karışan 2 Süper Lig kulüp başkanı

İşte adı bahis skandalına karışan 2 Süper Lig kulüp başkanı
Ormana odun toplamaya giden yaşlı çiftin cansız bedenleri 2 gün sonra bulundu

2 gün önce ormana giden yaşlı çift korkunç halde bulundu
Osman ve annesi 6 gündür kayıp! İşte gözlerin çevrildiği babanın ilk sözleri

Osman ve annesi 6 gündür kayıp! İşte gözü yaşlı babanın ilk sözleri
Takımlarımız şov yapıyor! Ülke puanı uçuşa geçti

Takımlarımız şov yapıyor! Ülke puanı uçuşa geçti
title