Rusya Soyuz MS-23 uzay aracı ISS'ye kenetlendi!

Rusya Federal Uzay Ajansı Roscosmos ve ABD Havacılık ve Uzay Ajansı NASA arasında imzalanan ortak uçuşlar anlaşması ile ilk uzay uçuşu 2022 Eylül ayında gerçekleşti. Ancak ortak uçuşun yapıldığı Soyuz MS-22 uzay aracı bazı teknik sorunlar yaşadı. Bu nedenle Rusya, MS-23 uzay aracını yörüngeye fırlattı.

MS-22'nin başına gelen talihsizlikler ve MS-23 uzay aracı!

MS-22 uzay aracı 2 kozmonot ve 1 astronot için hazırlandı. Görev, toplamda 5 uzay yürüyüşü ve ISS'de (Uluslararası Uzay İstasyonu) 188 günü kapsıyordu. Soyuz uzay aracı MS-22 ise bu zorlu görevin ardından astronot ve kozmonotları güvenle eve getirecekti. Ancak MS-22, ISS'e varışı esnasında bir mikrometeoritin çarpmasına maruz kaldı ve bir miktar soğutma suyu sızdırdı.

Bu durum MS-22'nin ISS'ye bağlı kalması gibi durumlarda tehlike yaratmıyordu. Ancak NASA ve Roscosmos, astronot ve kozmonotlar için acil durumlarda risk almadılar. Çünkü ISS'den acil şekilde tahliye gerektiren durumlarda MS-22'nin bu tahliyeyi gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceği bir muamma. Bu yüzden MS-23 acil koduyla hazırlanıp servise girdi.

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MS-23 uzay aracı fırlatışı 24 Şubat'ta acil koduyla MS-22 gibi Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden yapıldı. Ardından MS-23'ün en geç 2 gün içerisinde ISS'ye varacağı bilgisi verildi. Fırlatıştan 1 gün sonra yani 25 Aralık cumartesi günü MS-23 ISS'e başarılı bir şekilde kenetlendi. NASA ve Roscosmos için de bu riskli ve sancılı süreç bitmiş oldu.

Görev aslında mart ayında bitecekti. Ancak MS-22'nin başına gelenlerden sonra ortaya çıkan güvenlik sorunları sebebiyle uzay yürüyüşleri yapılmadı. Bu sebepten ötürü ekibin Eylül sonuna kadar uzayda kalması planlanıyor. Roscosmos ise MS-22'yi önümüzdeki ay eve geri getirecek.

NASA ve Roscosmos arası ortak çapraz görevleri nedir?

Aralarındaki rekabetle sürekli gündeme gelen NASA ve Roscosmos en sonunda ortak bir paydaya vardılar. 2022 Temmuz ayında aralarında çapraz görev anlaşması imzaladılar. Bu anlaşma ile iki ezeli rakip karma ekipler kurarak uzayda görevler yapmaya başladı. Bu anlaşma iki amaca kapı araladı. Birincisi artan yüksek maliyetlerin önüne geçildi. İkincisiyse her iki ülke birbirinin uzay deneyiminden faydalandı.

Bu anlaşmayla kurulan karma ekipler ile Rus kozmonot Anna Kikina, Crew-5 görevinde ABD'nin Crew Dragon uzay aracının mürettebatına katıdı. Kikina'nın Rus Soyuz MS-22 uzay aracının mürettebatındaki yerini ise NASA astronotu Francisco Rubio aldı.

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