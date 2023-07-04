Rulomatik, otomatlarını 100 ülkede hizmete sunmayı hedefliyor

Bursa merkezli otomat üreticisi Rulomatik, artık yiyecek ve içecek otomatlarının yanı sıra tek kullanımlık araç kurulama havlusu gibi çeşitli ihtiyaçları karşılamaya yönelik otomatlar üretiyor. Şirket, uluslararası patentlere sahip satış otomatları ve tek kullanımlık ürünleriyle dikkat çekiyor ve iş birliği yaparak büyümeyi tercih ediyor. Hedefleri arasında 100 ülkede hizmet vermek de bulunuyor.

Sektörde iş birliği içinde büyümeyi tercih ettiklerini söyleyen Rulomatik Küresel Genişleme Yöneticisi Sinan Demir, "Uluslararası patentlere sahip satış otomatları ve tek kullanımlık ürünlerimizle satış otomatı sektöründe dikkat çekiyoruz. Elbette başarımız sadece üretim kapasitemizden kaynaklanmıyor ve kazan-kazan ilkemize kadar uzanıyor. Ülke distribütörleri ve bölge bayileriyle kazanç paylaşımı yoluyla büyümeyi tercih ediyoruz. Bu iş birlikleriyle ürünlerimizi farklı pazarlara ulaştırıyoruz ve tüketicilere sürekli aynı kalitede ürünler sunabiliyoruz. Ayrıca, sürdürdüğümüz ekonomik fiyat politikası da başarımızın bir diğer unsuru. Paydaşlarımıza kaliteli ürünler tedarik etmenin yanı sıra, bu ürünleri direk üretim maliyetine yakın fiyatlarla satın alma olanağı tanıyoruz. Bayiler ve tüketiciler arasında güçlü bir dayanışma ağı oluşturuyoruz" diye konuştu.

"PEK ÇOK ÜLKEYE DİSTRİBÜTÖRLÜKLER VERECEĞİZ"

Globalde büyüme stratejilerine dair bilgi veren Demir, "Araba kurulama havlusu veren satış otomatı, kullanıcıların araçlarını kurulamalarını sağlamak için gelişmiş teknolojilere sahip bir otomat. Otomatta bulunan özel sensörler, araç boyutunu algılayarak kullanıcılara doğru miktarda havlu veriyor. Kullanıcılar, otomata ödeme yaparak tek kullanımlık mikrofiber havlularını alabilir ve araçlarını hızlı bir şekilde kurulayabilir. Şu an tek kullanımlık araba kurulama havlusu veren satış otomatımızı uluslararası arenada yaygınlaştırmak için çalışmalarımıza devam ediyor ve ülkelerden gelen distribütörlük taleplerine cevap vermeye çalışıyoruz. Dünyanın pek çok ülkesine distribütörlükler ve bayilikler vereceğiz. 2024 yılının ilk çeyreği itibariyle hedefimiz, ABD, Avustralya, Kanada ve Kuzey Avrupa gibi bölgelerde Rulomatik araba kurulama havlusu sunan 5 bin adetlik kapsamlı bir satış otomatı filosunu faaliyete geçirmektir" dedi.

"GÜNLÜK ORTALAMA 500 BİN HAVLU SATIYORUZ"

Önümüzdeki dönemde ulaşmayı hedefledikleri noktayı 100 ülke olarak vurgulayan Demir, "Bugün 30'dan fazla ülkede 9 bin 840 adeti Rulomatik satış otomatımızla sürücülerimizin kurulama havlusu ihtiyacını 7 gün 24 saat kesintisiz şekilde karşılıyoruz. Günlük ortalama 500 bin havlu satıyoruz. Hedefimiz en kısa sürede 100 ülkede hizmet verecek kapasiteye ulaşmak. Bunu da mevcut paydaşlarımız ve bize katılacak yeni bayilerimizle başaracağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı.