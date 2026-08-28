Robot Pizza Hayalleri ve Gerçekler

Artık faaliyette olmayan iki robotun, Seattle'daki Moto Pizza restoranında pizza yapması bekleniyordu.Ancak Mayıs ayında, tedarikçileri Picnic'in aniden kapanmasıyla iki robot "işe yaramaz" hale geldi. Moto Pizza'nın kurucusu ve CEO'su Lee Kindell'e göre, robotlar için teknik destek tedarikçinin kapanmasıyla ortadan kalktı.160 bin ABD doları tutarındaki dolap benzeri makinelerle ne yapacağını düşünmeye başladı."Başarısızlıkla sonuçlanması nedeniyle tekrar ortaklık kurmak isteyip istemediğimden emin değilim" diyor.

Doğrusu robot pizza üretimi sektöründe, abartılı vaatler ve eriyen servetlerle dolu üzücü hikayeler çok. Picnic'in yanı sıra, pizzaları birleştirmek için robot kolları kullanan Zume ve Pazzi ile pizza otomatları tedarikçisi Basil Street gibi şirketler de kapandı.Hızlı yemek sektörü otomasyon için kolay bir hedef gibi görünse de birçok kişinin beklediğinden daha zorlu olduğu ortaya çıktı. Ayrıca, pizzacılarda robotları kullanmak, hizmet sektöründeki bazı işleri ortadan kaldırabilir. Gelecek gerçekten robotların ürettiği pizzalarla mı dolu olacak?Bank of America'da kıdemli restoran analisti olan Sara Senatore, "Henüz bazı insanların düşündüğü gibi başarı öykülerinin gerçekleştiğini görmedik" diye itiraf ediyor. Çalıştığı bankanın Papa Johns ve Domino's dahil olmak üzere birçok büyük pizza zincirinde finansal çıkarları bulunuyor.Yiyecek hazırlama robotlarının bazen sakar olduğunu ve malzemeleri yanlış yerlere koyduğunu açıklıyor. Buna karşılık, "İnsanlar çok iyi pizza yapıyor."'Büfeden yeni pişmiş pizza alabilmek istiyorum'Ancak Kindell, Picnic ile ilgili hayal kırıklığına rağmen şaşırtıcı bir şekilde yılmamış görünüyor. O bir otomasyon hayranı. BBC'ye verdiği demeçte, "Bir büfeye gidip, sipariş verip, yeni pişmiş bir pizza alabilmeyi istiyorum" diyor.Dirsek tendonundan kaynaklanan bir sakatlık nedeniyle makineler kullanmayı araştırmaya başlayana kadar hamurunu tamamen elle hazırlayan Kindell, şimdi kendi pizza yapma robotu üzerinde çalışıyor.Detayları paylaşmaktan kaçınıyor ancak cihazın kare şeklinde, tava tipi turtalar yapacağını ve makinenin 3D yazıcıların çalışma şeklinden esinlendiğini söylüyor. İşler yolunda giderse, cihazın tamamen işlevsel bir versiyonunu 2027 yazına kadar elde edebileceğini belirtiyor.Robotik alanında "hiç deneyimi olmadığını" itiraf ettiği göz önüne alındığında, neden bu kadar riskli bir işe yatırım yapmak istediğini sorguluyorum. Kindell, başarısız pizza robotu şirketlerinin yine de faydalı veriler ürettiğini ve teknolojilerini geliştirme konusunda ilerleme kaydettiklerini söylüyor. Bunların çalışır hale getirilmesinin sadece zaman meselesi olduğunu ısrarla belirtiyor.İşgücü konusunda, "tamamen otonom" pizza robotlarının bile çalışanları işsiz bırakmayacağını iddia ediyor. Kindell daha önce Picnic'in robotlarını, beyzbol takımı Seattle Mariners'ın sahası olan T-Mobile Park'ta kullanmıştı.Normalde böyle bir düzende pizza yapmak için yaklaşık 10 kişiye ihtiyacı olurdu. Robotlarla bu sayı sadece ikiye düştü. Ancak diğer sekiz kişinin hala istihdam edildiğini, bu kişilerin müşterilerle etkileşimde bulunduğunu ve stadyum çevresinde pizzanın reklamını yaptığını söylüyor.Kindell, "Pizzaları dağıtabilecek çok daha fazla insanımız vardı" diyor. "Bu sayede işler çok daha hızlı oldu."

Bazı pizza robotu mühendisleri için hız kesinlikle bir motivasyon kaynağı. Geçtiğimiz yıl Ohio'daki John Glenn Columbus Uluslararası Havalimanı'nda, Kanadalı Appetronix firması Donatos pizza zinciri için 7/24 çalışan bir robotik pizza ünitesi kurdu.Appetronix, pizzaları inanılmaz bir hızla hazırlayacağını iddia ettiği teknolojinin daha yeni versiyonları üzerinde çalışıyor. Şirketin kurucu ortağı ve CEO'su Nipun Sharma, nihai hedefin bu makinelerden "dakikada bir" bir pizza çıkması olduğunu söylüyor.Bu amaçla ekibi, sosu pizza tabanına şu anda gereken 9,5 saniyeden çok daha hızlı bir şekilde dökme yöntemlerini araştırıyor. Sharma, "Bunu, sosu 1,5 saniyede püskürten bir duş başlığı gibi düşünün" diyor.Şirket, pizzaları dilimlemede geleneksel bıçaktan daha hızlı yöntemler olarak lazer ve ultrasonu bile araştırıyor."Birçok insan el yapımı pizzadan hoşlanıyor" diyorum. "Yemeğinizi bir makinenin yapması, aksi takdirde yemekle kurabileceğimiz insani bağı ortadan kaldırmaz mı?" diye soruyorum. "Hedeflediğimiz şey zincirleme bir pazar" diye yanıtlıyor Sharma. "[Müşteriler] pizzanın her seferinde aynı tadı vermesini istiyorlar."

Sürekliliğe odaklanan işletmeler ile el yapımı, insan odaklı bir deneyim vaat edenler arasındaki bu ayrım, robotik teknolojisinden çok daha eski. Ancak bu ayrım muhtemelen teknolojinin pizza dünyasına nasıl ve nerede gireceğini şekillendirecek.Beş yıl önce, Paulie Gee's pizza restoranlarının sahibi Paul Giannone, Mashable'a "asla" robot kullanmayacağına dair söz vermişti. BBC'ye yaptığı açıklamada, "Bu hala geçerli" diyor. "Dükkanlarımız, kişisel müşteri hizmetine büyük önem veren bir yemek deneyimi sunuyor."Senatör, insan etkileşiminin günümüzde, özellikle pizza robotlarını kullanmaya karar veren restoranlar için, geçmişe kıyasla potansiyel olarak daha da önemli bir faktör olduğunu söylüyor.Sara Senatore, "İnsanların olmaması riskli bir durum" diyor. "Pizzacılar 'insan dokunuşunu' kaybedebilir ve makineler arızalandığında müdahale edecek kimse olmadığında müşterileri de hayal kırıklığına uğratabilir" diye ekliyor.Ancak yeni pizza teknolojileri ortaya çıkmaya devam ediyor. Özellikle de ortadan kaybolmuş gibi görünen yemek hazırlama robotu şirketlerinin gıda girişimlerini hala etkilediği göz önüne alındığında. Zume'nin daha önce sahip olduğu 300'den fazla patentin fikri mülkiyeti, California merkezli Miso Robotics tarafından satın alındı.Şirketin CEO'su Rich Hull, "Robotla pizza yapımı konusundaki vizyonları gerçekten dahiceydi" diyor. "Ancak bence piyasaya çok erken girdiler." Müşterilerin robot yapımı pizzaya "hazır" olmadığını savunuyor.Miso Robotics, halihazırda ABD'deki bazı hazır yemek restoranlarında kullanılan Flippy adında bir patates kızartması pişirme robotu üretiyor. Hull, Zume patentlerinin Miso Robotics'in Flippy'nin yeteneklerini genişletmesine yardımcı olabileceğini öne sürüyor, ancak belirli bir örnek vermiyor. "Bu, üzerinde çalışacağımız konulardan biri" diyor.Pizza sektöründeki rekabetin devam etmesi bekleniyor. Kindell, pizza üretimini otomatikleştirmeye olan inancını koruyor."Tamamen otonom bir pizza robotunun olacağından hiç şüphem yok" diyor. "Soru şu: Bunu ilk kim yapacak?"Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .