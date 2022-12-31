Resmi Gazete'de yayınlandı! ÖTV muafiyetli/ Engelli araç limiti- 2023

Ötv muafiyetli otomobiller veya diğer adıyla engelli araç limiti kapsamındaki kara araçları, vücudunda belli bir oranın üzerinde işlev kaybı olan engelli vatandaşların faydalanabileceği bir haktır. Peki engelli araç alım limiti 2023 yılında ne kadar oldu? İşte ÖTV muafiyetli otomobiller!

Engelli araç alım limiti 2023: ÖTV muafiyetli araçlar ne kadar?

Engelli araç limiti, her yıl artan otomobil fiyatları ve enflasyon yüzünden yükseltiliyor. Bu kapsamda 2022 yılında 450 bin 500 TL olarak belirlendi. Bugün Resmi Gazete'de yayınlanan karar ile de 2023 yılı ÖTV muafiyetli otomobiller için sınır 1 milyon 4 bin TL oldu.

Tabii bu haktan faydalanmak isteyen kişilerin bu tutarın altında bulunan bir aracı tercih etmesi gerekiyor. Engel oranı Yüzde 40 ila 89 arası olan kişiler yüzde 26.3'lük bir ÖTV ve yüzde 15.24'lük KDV indiriminden yararlanabilir. Yüzde 90 ve üstü engele sahip kişiler ile bakımından sorumlu 1. derece yakınları da ÖTV'den tamamen muaf şekilde alabiliyorlar.

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Buna ek olarak bazı yaş kısıtlamaları da bulunuyor. Örneğin, yüzde 40 ila 89 arasında bir engele sahip olan kişiler satın alacakları araçları kendileri kullanacakları için 18 yaşının üzerinde olmaları gerekiyor. Yüzde 90 ve üzeri engele sahip kişilerde ise herhangi bir yaş sınırlaması bulunmadığı gibi kendi belirleyeceği kişileri bu aracı kullanması için de tayin edebilir.

Yani yüzde 90 üzeri engelli bir kişi 18 yaşının altında veya araç kullanamayacak bir durumda ise aile bireylerine de bu aracı kullanma hakkını tanıyabiliyor. Ayrıca yine tayin ettiği bu kişiler, kendisi yerine aracın satın alma işlemlerini de gerçekleştirebiliyor.

Burada değinilmesi gereken önemli bir nokta ise satın alınan araçlardaki zaman sınırı. Engelli bireylerin ÖTV muafiyeti ile satın aldıkları araçlar 5 yıl boyunca bir başkasına satılamaz ve devredilemez. Aynı zamanda bu 5 yıllık süre içerisinde ÖTV muafiyeti ile 2. bir araç satın alınamaz. Yalnızca kaza veya doğal afet sebebiyle perte çıkar ve trafikten men edilirse 5 yıl bekleme süresi aranmaz.

ÖTV muafiyetli otomobiller: Engelli araç limiti dahilindeki otomobiller

Motor silindir hacmi 1600 cm³ ve altı binek otomobiller

Motor silindir hacmi 2800 cm³ ve altı hafif ticari

Tüm motosikletler

Yüzde 40 engelli raporu ile ÖTV muafiyetli araç alım şartları

18 yaşını doldurmuş olmak

Ehliyet sahibi olmak

Yüzde 40 – yüzde 89 arası engelli raporu

Raporda "Sürücü belgesi alabilir" ibaresi olmalı

Araçta engel durumuna göre düzenleme yapılacaksa raporda "Tertibatlı araç kullanır" ibaresi olmalı

Araçta engel durumuna göre herhangi bir düzenleme yapılmayacaksa "Tertibatlı olmaksızın ÖTV indiriminden faydalanır" ibaresi olmalı

Raporda "Otomatik vitesli araç kullanabilir" veya "Otomatik vitesli araç kullanamaz" ibaresi olmalı

Yüzde 90 engelli raporu ile ÖTV muafiyetli araç alım şartları

Yüzde 90 ve üzeri engelli raporu

Rapor üzerinde "ÖTV istisnalı araç kullanabilir" ibaresi yer almalı

Yüzde 90 ve üzeri engel durumlarında 18 yaş sınırı yoktur.

Aracı kendisi almak zorunda değildir. Aile üyeleri de (vasi kararı ile) satın alabilir.

Not: Haberin 2. sayfasından itibaren vergi dahil anahtar teslim fiyatları 30 Aralık'ta kontrol edilen 2023 yılı engelli araç alım limiti kapsamındaki ÖTV muafiyetli otomobiller listemizi görebilirsiniz.