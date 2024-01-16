Redmi Note 13 Serisi Türkiye'ye Ne Zaman Gelecek?

Redmi, fiyat/performans odaklı en yeni Redmi Note 13 serisi için nihayet global lansman gerçekleştirdi. Toplamda beş cihazdan oluşan ailede, Çin sürümlerinden farklı olarak iki 4G modeli bulunması gözlerden kaçmadı. Peki en yeni Redmi Note 13 serisi ne zaman Türkiye'ye gelecek?

Redmi Note 13 serisi neler vadediyor?

Redmi Note 13 ailesi ilk olarak Eylül ayında Çin'de piyasaya sürüldü. Bugün yapılan lansman kapsamında ise küresel pazara giriş yapmış oldu. Bu kapsamda Note 13 Pro+ 5G, Note 13 Pro 5G, Note 13 Pro, Note 13 5G ve Note 13 tanıtıldı.

Note 13 Pro 5G Snapdragon 7s Gen 2 ile beraber 4nm işlemci sunarken Pro+ versiyonu, MediaTek Dimensity 7200 Ultra kullanıyor. Note 13 5G ise Dimensity 6080 yonga setinden güç alıyor. Serinin 8GB/12GB RAM ve 256GB/512GB dahili depolama sunduğunu belirtelim.

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Note 13 serisinin fiyatlandırması ise 200 euro'dan 500 euro'ya kadar uzanıyor. Türkiye için yerel etiketlere sahip olabileceğini de göz ardı etmemek gerekiyor.

İşte beş Redmi telefonunun özellikleri:

ÖzelliklerRedmi Note 13 Pro+ 5GRedmi Note 13 Pro 5GRedmi Note 13 ProRedmi Note 13 5GRedmi Note 13 Ekran6.7¨ AMOLED, 120Hz, 1220 piksel, 6.7¨ AMOLED, 120Hz, 1220 piksel, 6.7¨ AMOLED, 120Hz, 1080 piksel6.7¨ AMOLED, 120Hz, 1080 piksel6.7¨ AMOLED, 120Hz, 1080 pikselİşlemciMediaTek Dimensity 7200-UltraSnapdragon 7s Gen 2MediaTek Helio G99-UltraMediaTek 6080Snapdragon 685Depolama/RAM8/256GB, 12/512GB (LPDDR5, UFS 3.1)8/256GB, 12/512GB (LPDDR4X, UFS 2.2)8/256GB, 12/512GB (LPDDR4X, UFS 2.2, Expandable)6/128GB, 8/256GB (LPDDR4X, UFS 2.2, Expandable)6/128GB, 8/128GB, 8/256GB (LPDDR4X, UFS 2.2, Expandable)Kamera200MP ana + 8MP ultra geniş + 2MP makro200MP ana + 8MP ultra geniş + 2MP makro200MP ana + 8MP ultra geniş + 2MP makro200MP ana + 8MP ultra geniş + 2MP makro108MP ana + 8MP ultra geniş + 2MP makroÖn Kamera16MP16MP16MP16MP16MPBatarya ve Şarj Hızı5,000 mAh, 120W5,100 mAh, 67W5,000 mAh, 67W5,000 mAh, 33W5,000 mAh, 33WFiyat (Avrupa)500 euro400 euro350 euro300 euro200 euro

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