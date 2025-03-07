Pokemon'a benzeyen cipse servet ödedi

New Jersey merkezli bir müzayede evi olan Goldin, şimdiye kadar en şaşırtıcı satışlarından birini gerçekleştirdi. Unutulmaz çizgi film serisi Pokemon'un karakterlerinden biri olan Charizard'a benzeyen bir cips açık artırmaya sunuldu.

POKEMON'A BENZEYEN CİPS 88 BİN DOLARA SATILDI

Goldin, ilginç şekilli cipsin pazar günü 87 bin 840 dolara (yaklaşık 3.2 milyon TL)satıldığını duyurdu. Müzayede evi X hesabından yaptığı paylaşımda, 7 santimetre uzunluğundaki cipsin özelleştirilmiş bir Pokemon kartına yapıştırılmış bir şekilde kutuda korunduğu aktarıldı. Cipsin görseli ve satış fiyatı sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

60'DAN FAZLA TEKLİF ALDI

Müzayede evinin yaptığı açıklamada, "Sunulan ürün, Pokemon Charizard şeklinde 7,6 cm uzunluğunda bir Flamin' Hot Cheeto'dur. Özelleştirilmiş bir Pokemon kartına sabitlenmiş ve şeffaf bir kart saklama kutusunda muhafaza edilmiştir. İlk olarak 2018-2022 yılları arasında 1st & Goal Collectibles tarafından keşfedilip korunmuştur. 2024'ün sonlarında sosyal medya platformlarında büyük ilgi görmüştür." ifadelerine yer verildi. İlan bilgilerine göre, bu eşsiz cips için 60 teklif verildi. Kazanan teklif 72.000 dolar olup, üzerine eklenen alıcı primiyle fiyat toplam 87.840 dolara ulaştı.