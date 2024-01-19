POCO, X6 serisi ve M6 Pro'yu Türkiye'de satışa sundu

POCO, 2024 yılında ürün ailesinin yeni üyelerini tanıttı. Yapılan küresel lansman ile birlikte, POCO'nun X6 serisi ve POCO M6 Pro Türkiye'de ön satışa sunuldu. Üstelik sadece Hepsiburada'da Hepsiburada limiti ile kart limitine takılmadan 3 Taksitle ve Ön Siparişe Özel 1000 TL indirim fırsatıyla siz de sahip olabilirsiniz. İşte detaylar…

POCO X6 serisi satışa çıktı!

POCO X6 serisi, genç teknoloji meraklıları arasında popüler olan markanın yeni bir öne çıkışını temsil ediyor. Oyun performansıyla dikkat çeken POCO X6 Pro ve görsel şıklığıyla öne çıkan POCO X6 şimdiden beğenileri topladı. Her iki telefon da 5G teknolojisini destekleyerek geleceğe yönelik bir kullanım sunuyor.

Özellikle POCO X6 Pro, MediaTek Dimensity 8300-Ultra çipseti ile hız canavarı oyun meraklılarına hitap ediyor. Ayrıca, WildBoost Optimization 2.0 özelliği ile oyun deneyimini optimize ediyor ve 12 GB'a kadar bellek ile 512 GB'a kadar depolama sunarak geniş bir alan sağlıyor.

POCO M6 Pro, orta seviye bir fiyatla amiral gemisi özellikler ve tasarım sunan bir model olarak öne çıkıyor. 120Hz Flow AMOLED ekranı, kullanıcılara etkileyici ve yormayan bir görsel deneyim sunarken, Helio G99-Ultra çipseti ile güçlü performans sağlıyor.

Özellikle fotoğraf ve video çekimine önem veren kullanıcıları düşünen M6 Pro, 64 MP üçlü kamera kurulumu ve OIS ile profesyonel düzeyde içerik oluşturma imkanı sunuyor. Cihaz, 67W turbo şarj desteğiyle hızlıca şarj olabilme özelliğiyle dikkat çekiyor.

Her iki seride de Hepsiburada üzerinden yapılan ön siparişlerde özel indirim fırsatları bulunuyor. Hepsiburada limiti ile kart limitine takılmadan 3 taksit imkanı ve özel ön sipariş indirimi ile kullanıcılar, POCO'nun yeni X6 serisi ve M6 Pro modellerini uygun fiyatlarla edinebiliyorlar.