Peugeot e-2008 için indirimli fiyat açıklandı! Fark 270 bin TL
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Peugeot e-2008, yeni matrah güncellemesi ile birlikte artık yüzde 10'luk ÖTV dilimi üzerinden fiyatlandırılacak.
Ötv matrah limitleri bugün alınan bir karar ile yükseltildi. Buna göre gücü 160 kW'yi geçmeyen araçlara uygulanan yüzde 10'luk ÖTV oranının limiti 700 bin TL'den 1 milyon 250 bin TL'ye çıkarıldı. Bu karar ile birlikte Türkiye pazarında satılan elektrikli otomobillerin fiyatın önemli oranda indirimler meydana geldi.
Peugeot, elektrikli modelinin fiyatını güncelledi
Türkiye'de e-2008 ile elektrikli otomobil pazarında yer alan Peugeot da fiyatlarını güncelleyen markalar arasında. Daha önce yüzde 40'lık ÖTV diliminde yer alan Peugeot e-2008, yeni güncelleme ile birlikte artık yüzde 10'luk ÖTV üzerinden fiyatlandırılacak.
Buna göre bu ay içerisinde 1 milyon 275 bin TL olarak listelenen Peugeot e-2008, yeni ÖTV matrah güncellemesi ile 1 milyon 2 bin 381 TL'lik fiyat etiketine kavuştu. Elektrili SUV modelin fiyatı bu güncelleme ile birlikte 270 bin TL'den daha fazla düşmüş oldu.
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Lityum-iyon bataryası, 50kWh kapasitesi, 136 HP'lik gücü ve 3 farklı sürüş modunda 324 km'lik ortalama elektrikli menziliyle dikkat çeken PEUGEOT e-2008, DC hızlı şarj istasyonlarında 30 dakikada bataryasının yüzde 80'e kadar şarj olmasını sağlıyor.
136 beygirlik elektrikli motoru ve 50 kWh'lık bataryaya ev sahipliği yapan Peugeot e-2008, 324 kilometrelik ortalama menziliyle dikkat çekiyor. Peugeot e-2008'in bataryasını DC şarj istasyonunda sadece 30 dakikada yüzde 80 oranında doldurmak da mümkün.
Türkiye'deki satışlarının yarısından fazlasını, 2008, 3008 ve 5008 gibi SUV modelleri oluşturan PEUGEOT, elektrikli otomobil pazarında da B-SUV segmentindeki e-2008 ile oldukça iddialı. Elektrikli SUV model özellikle ÖTV matrah güncellemesi sonrası düşen fiyatı ile satışlarını artırabilir.
Peugeot 2008 fiyat listesi (Mart – 2023)
Elektrikli otomobiller yapılan ÖTV güncellemesi ile birlikte önemli bir indirime kavuşuyor. Peugeot e-2008 de bu modellerden bir tanesi. Peki siz Peugeot e-2008 ve ÖTV matrah güncellemesi sonrası oluşan fiyatı hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.
Benzin2008 ACTIVE PRIME 1.2 PureTech 130hp EAT8867.500 TL2008 ALLURE 1.2 PureTech 130hp EAT8947.5002008 GT 1.2 PureTech 130hp EAT81.068.000 TLDizel2008 ACTIVE PRIME 1.5 BlueHDi 130hp EAT8957.500 TL2008 ALLURE 1.5 BlueHDi 130hp EAT81.017.000 TL2008 GT 1.5 BlueHDi 130hp EAT81.139.000 TL
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Elektrikli otomobiller yapılan ÖTV güncellemesi ile birlikte önemli bir indirime kavuşuyor. Peugeot e-2008 de bu modellerden bir tanesi. Peki siz Peugeot e-2008 ve ÖTV matrah güncellemesi sonrası oluşan fiyatı hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.