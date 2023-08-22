Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da Sosyal Medya Kullanımı Yüksek

Oregon Üniversitesi'nin Mart 2023'te yayımladığı rapora göre, Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesindeki ülkeler sosyal medya kullanımında önde geliyor. Türkiye'nin de ilk 20'de yer aldığı raporda, bölge ülkelerindeki insanların günlük üç saatten fazla sosyal medyada vakit geçirdiği belirlendi.

Oregon Üniversitesi'nin Mart 2023'te yayımladığı raporda, sosyal medya benimsemesinde Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesindeki ülkeler ilk sırada yer aldı. Türkiye'nin de ilk 20'de olduğu raporda ayrıca, bölge ülkelerinde yaşayanların her gün sosyal medyada üç saatten fazla vakit geçirdiği tespit edildi.

Oregon Üniversitesi, özellikle Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Türkiye bölgelerindeki medya ve internet kullanım trendlerini ortaya koymak için bir çalışmaya imza attı. Yayımlanan görünüm raporunda, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Katar, Lübnan ve Umman'ın sosyal medya benimsemesi açısından ilk 10 ülke arasında yer aldı. Raporda, bölge ülkelerinde sosyal medya kullanımının günlük üç saati aştığı görüldü. Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan sosyal medya uygulaması Kwai'nin geliştiricisi Kuaishou International Business'ın MENA Genel Müdürü Ma Da, "Derlenen veriler üzerinden yaptığımız inceleme, MENA bölgesinde sosyal medya kullanıcılarının 260 milyona ulaştığını, bu rakamın toplam nüfusun yüzde 57'sine karşılık geldiğini gösteriyor. MENA bölgesindeki aktif sosyal medya kullanıcısı sayısının 2023 sonunda 300 milyona ulaşacağını öngörüyoruz" dedi.

KULLANICILAR SOSYAL MEDYADA 3 SAATTEN FAZLA ZAMAN GEÇİRİYOR

Sosyal medyada geçirilen süreleri değerlendiren Ma Da, "MENA bölgesinin bu anlamda bir istisna olduğunu söyleyebiliriz. Kullanıcıların her gün sosyal medyada 3 saatten fazla zaman geçirmesi, sosyal medya platformlarının onların hayatındaki önemli yerini de ortaya koyuyor. Son dönemde görsel ve işitsel içeriklerin en yüksek ilgiyi gördüğünü söyleyebiliriz. Tahminler, 10 kullanıcıdan 7'sinin, aralarında Kwai'nin de olduğu sosyal medya platformlarında kısa videolar izlediğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

"İLETİŞİMİN KÜRESEL MERKEZİ OLMAK İÇİN ÇALIŞMAYI SÜRDÜRÜYORUZ"

Aralarında Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, İsrail ve Fas'ın olduğu beş ülkenin toplam sosyal medya benimseme oranının yüzde 59,3 olduğunu belirten Ma Da, "Yaklaşık her 5 kişiden üçünün sosyal medya kullandığını söyleyebileceğimiz ülkeler, sosyal medya platformları için oldukça dinamik pazarlar. Türkiye ve diğer MENA ülkelerine nitelikli kısa video içeriği ulaştırmak, bölge ülkelerindeki içerik üreticilerini desteklemek, yaratıcılığın ve iletişimin küresel merkezi olmak için çalışmayı sürdürüyoruz" diye konuştu.