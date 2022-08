Orta Dünya serüveni başlıyor! Yüzüklerin Efendisi oyunu duyuruldu

Orta Dünya hayranları eylül ayında Prime Video'da yayınlanacak olan Güç Yüzükleri dizisi için gün saymaya devam ediyor. Bugün ise Private Division tarafından yapılan paylaşım birçok kişiyi heyecanlandırdı. Çünkü Yüzüklerin Efendisi oyunu resmen duyuruldu.

Yüzüklerin Efendisi oyunu ne zaman çıkacak?

Private Division tarafından bugün sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımda Weta Workshop ile ortaklık kurulduğu ve Yüzüklerin Efendisi oyunu için geliştirme sürecine başlandığı duyuruldu. Ayrıca yeni yapımın serinin ilk oyunu olacağı da doğrulandı.

Oyunun piyasaya sürüleceği tarih henüz netlik kazanmadı. Fakat şirketin yayın takvimine baktığımızda 2024 yılı içerisinde Weta Workshop tarafından geliştirilen bir Orta Dünya oyununun piyasaya sürüleceği bilgisi yer alıyor.

Private Division'ın açıklamasında şunlar söylendi:

JRR Tolkien'in edebi Orta Dünya evreninde yeni bir oyun seti yayınlamak için Weta Workshop ile ortaklık kurduğumuzu duyurmaktan heyecan duyuyoruz. Gelecekte proje hakkında daha fazla şey paylaşmak için sabırsızlanıyoruz!

We're thrilled to announce that we have partnered with @WetaWorkshop to publish a new game set in the literary Middle-earth universe of J.R.R. Tolkien. We look forward to sharing more about the project in the future! pic.twitter.com/z9HxvXe7Da — Private Division (@PrivateDivision) August 15, 2022

Yüzüklerin Efendisi dizisi, 2 Eylül'de ön gösterime girecek. Daha sonra ise tüm dünyada yalnızca Amazon Prime abonelerinin faydalanabildiği Prime Video isimli dijital akış platformu üzerinden izleyiciyle buluşacak.

Bugün ortaya çıkan bilgilere göre ise Amazon, Yüzüklerin Efendisi dizisi için rekor seviyede ödeme yapacak. Söylenene göre yalnızca 1. sezonun 465 milyon dolarlık bir bütçesi var. Ayrıca yayın haklarının satın alınması da 250 milyon dolar tutmuştu.

Serinin orijinal üçlemesinin toplam gişe geliri 2.92 milyar dolardı. Fakat bu üç filmin toplam bütçesi 281 milyon dolar civarındaydı. Yani Amazon, yalnızca ilk sezon için 5 filmlik bütçe ayırıyor. Ayrıca yapılan anlaşma gereği en az 5 sezon çekilecek. Üstelik şimdiden ikinci sezonunun sipariş edildiği açıklandı.

Dizinin görselleri ilk paylaşıldığında insanların aklında bazı soru işaretleri oluşmuştu. Örneğin goblinler cüceler ve elflerin sıkça karşı karşıya geleceğini biliyoruz. Burada yalnızca bazı karakterler üzerinde mi durulacak yoksa onlarca, belki de yüzlerce karakteri görebilecek miyiz şeklinde sorular mevcuttu.

Bunun yanı sıra bir savaş sahnesinde ön saflarda yer alan birkaç kişi dışında geri kalan karakterler bilgisayar ve yapay zeka ile mi yapılacak yoksa her bir goblini aslında bir figüran veya oyuncu uzun süreli makyajlar yapılarak ya da kıyafetleri giyerek mi oynayacak şeklinde sorular da bulunuyor.

Aslında bugün aşikar olan bütçe ile birlikte tüm soru işaretleri ortadan kalktı. Zira Amazon'un 5 sezon için ayırması beklenen bütçenin yarısını daha ilk sezondan tükettiği ortaya çıktı. Yani masraftan kaçınılmayacak. Dolayısıyla beklenti de oldukça yüksek seviyelere çıktı.

Diğer film ve dizilerle bir kıyaslama olması açısından örnek vermemiz gerekirse, Marvel'in son filmleri ortalama olarak 350 milyon dolara mal oldu. Game of Thrones'un bölüm başı maliyeti ise 15 milyon dolar civarındaydı. Bu da 8 bölümlük bir sezon için 120 milyon dolar civarına denk geliyor.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!