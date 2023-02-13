Oğuzhan Uğur'dan soruşturma açıklaması!

BaBala TV'nin Twitter hesabı üzerinden Kahramanmaraş Kumçatı Köyü ve Hatay Yarseli Barajı'nın duvarlarının çatladığına dair paylaşım yapılması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Oğuzhan Uğur'a soruşturma başlatıldı. Son olarak Uğur'dan konuyla ilgili açıklama geldi.

Oğuzhan Uğur: Babala TV'de 500'e yakın gönüllü çalışıyor

Oğuzhan Uğur, BaBala TV'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımdan kendisinin ve kemik haber ekibinin haberinin olmasının mümkün olmadığını söyledi ve söz konusu gönderinin gerçek dışı olduğunun ortaya çıkmasının hemen ardından da silindiğini söyledi.

Oğuzhan Uğur'un Instagram'dan yaptığı açıklama şu şekilde:

"Bizimle ilgili çok çirkin haberler çıkıyor. Diyorlar ki 7 Şubat'ta Babala TV bir tweet atıyor. Bu tweet üzerine bölgede olaylar çıkıyor. İnsanlar ölüyor, ekipler bölgeyi terk ediyor. En büyük başlık bu. Hesap vereceksiniz, katilsiniz vs vs… Babala TV'de 500'e yakın gönüllü çalışıyor. Gece gündüz telefon başındalar ve bölgeden gelen ihbarları değerlendirip hemen teyit merkezimize götürüyorlar.

Arkadaşımıza bir haber geliyor. Kendisini bakanlık yetkilisi olarak tanıtan bir hanımefendi diyor ki "Uydu görüntülerini aldık, bunu insanlara duyurmamız lazım, lütfen paylaşın". Kadının bakanlık yetkilisi olduğunu Linkedin'den teyit ediyor arkadaşımız. Aynı zamanda konuyla ilgili daha önce paylaşılan haberleri de görüyor. Gazeteler ve Malatya Valiliği de var açıklamalar ve haberler arasında. Bunların tamamını teyit ve kabul ediyor arkadaşımız ve bu tweet'i paylaşıyor.

Bunun yalan olduğu ortaya çıkınca da birkaç saat içinde hemen tweet'i kaldırıyor. Tweet'ten zaten benim haberimin olması mümkün değil. Kemik ekibin haberinin olması da mümkün değil. Çünkü 5 dakikada 1000 tweet paylaşıyor Babala TV. Çünkü maalesef bu kadar çok ihbar alıyoruz. Arada yalan haberler oluyor ve bunları teyit etmek de uzun sürüyor. Zaten böyle bir durumda da hesaplarımızdan bilgilendirmeyi yapıyoruz.

Olay yani bu kaos, insanların bölgeyi terk etmesi, olaylar çıkması 11 Şubat gecesi. Biz tweeti 7 Şubat'ta atmışız. 1.5 saat sonra kaldırmışız. Tweet o kadar aşağıda kalmış ve o kadar az etkileşim almış ki infial yaratması mümkün değil. Ayrıca telefon çekmiyor zaten bölgede. İnternete girmek mümkün değil.

Bu bilgi de teyit edildi, zaten savcılık makamlarıyla da paylaşacağız. Bölgede bu olaylar çıktığı esnada, barajla ilgili atılan yalnız 5 tweet var. Yani bu olay sosyal mecralardan çıkmış bir durum değil. Bizimle ilgili değil, bu olay tam olarak sahadan gelen bilgilerle başlamıştır. 11'inde de bir tweet var ama olaylardan sonra atılmış."

Oğuzhan Uğur'a soruşturma açıldı!

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