ODD'den beklenmedik açıklama! Otomobilde ÖTV sıfırlanıyor mu?

Yükselen dolar kurunu durdurmak otomobil fiyatlarında yaşanan enflasyon kaynaklı artışın önüne geçemedi. Bugün ODD tarafından yapılan açıklama göre otomobilden alınan ÖTV sıfırlanabilir. İşte detaylar…

ODD çalışmalara başladı: Otomobilden alınan ÖTV sıfırlanabilir!

Geçtiğimiz ayın başlarında Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ÖTV indirimi yerine matrah düzenlemesi yapılacağını söyledi. Nitekim ilk önce 1 Aralık'ta yürürlüğe gireceği söylenmiş olsa da piyasada durgunluk yarattığı için 24 Kasım 2022'de Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile düzenleme yürürlüğe girdi.

Fakat bu adım yükselen otomobil fiyatları göz önüne alındığında yalnızca 600 bin TL satış fiyatının altında olan araçları etkileyen geçici bir çözüm oldu. Hatta 1 Aralık itibariyle fiyatlarının düşmesini beklediğimiz halde gelen zamlanan modeller de oldu.

https://shiftdelete.net/otv-matrah-duzenlemesi-otomobil-24-kasim

Bugün ise ODD'den (Otomotiv Distribütörleri Derneği) beklenmedik bir açıklama geldi. Dernek Başkanı Ali Haydar Bozkurt, daha kalıcı bir çözümün gerekli olduğunu ve konuyla ilgili ÖTV sıfırlanması üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Tabii bahsedilen durum bir günde gerçekleştirilebilecek bir şey değil. Zira hem piyasanın hem de devletin bu durumdan zarar görmemesi için orta-uzun vadeye yayılması gerekiyor. Zaten Bozkurt da otomobilden alınan ÖTV'nin her yıl düzenli olarak düşürülmesinin daha mantıklı olacağını söyledi. Yaptığı açıklama ise şu şekilde:

Dünya hızla değişiyor. Bizim 30 yıl önce konuşup değerlendirme olarak aldığımızda 1.600cc motor hacminin altındaki normal, üzerindeki lükstür gibi bir ayrıştırmanın dışına giden bir ürün teknolojisi karşımızda duruyor.

Bizim hala bu tür baremlerle işleyen bir vergi sistemiyle yola devam etmemiz mümkün görünmüyor. Orta vade beklentimiz bu işte bir daha bir temiz sayda açıp, kriterlerin gözden geçirilmesini sağlamak. Yeni teknolojileri anlatan bir sistem getirilmiş olmalı. Bu sayede gelişen teknolojiye sahip araçların ülkemizdeki kullanıcılara daha kolay ulaşmasını sağlayabiliriz. Bu sayede daha çevreci otomobillere kolay kavuşmuş olacağız.

Elbette hepimiz yarın sabah uyandığımızda ÖTV'nin hayatımızdan çıkmasını isteriz. Çünkü mobilite bir lüks değil, ihtiyaç. ÖTV'nin hayatımızdan çıkarılması ise bir anda olabilecek bir şey değil. Bizim buradaki önerimiz ise süreci doğru planlama ile yürüterek ÖTV'yi kademeli olarak düşürmek. Kendi içimizde çalıştığımız senaryoda bu 10-15 yıl aralığında gerçekleşebilir. Tabiki bunu ülke ekonomisinin sürdürülebilirliği de düşünerek çalıştık. Bundan nasıl bir artı değer yaratacağız sorusu da çok önemli.

Biz ülke olarak çıkıp otomotiv endüstrisine önem verdiğimizi dünyaya duyurup, Türkiye'nin üreticiler için yatırım yapılabilecek bir bölge olduğunu doğru anlatırsak her şey bambaşka bir noktaya gidebilir. Avrupa-Orta Doğu-Rusya bütün bu akışın göbeğinde yer alıyoruz.

Karayolu ve denizyolu gibi avantajlarımız var. Yan sanayii ve kalite bilinci olarak çok güçlü olduğumuzu söyleyebiliriz. Tüm bu avantajlarımız varken üreticiyi iç pazardaki hacim ve istikrar gibi konulardaki maddeler geri plana itiyor.

Satışlara baktığınızda sürekli belirli seviyede patinaj çekip kaldığımızı görüyoruz. Bunların temelinde ilk andan itibaren konuştuğumuz düzenlemeler yatıyor. Bu nedenle çok net bir yol haritası oluşturulmalı ve plana sadık kalınmalı.

Eğer siz ben bu ÖTV'yi kademeli olarak sıfırlayacağım derseniz, verdiğiniz oranları her yıl kademeli düşürmelisiniz. Sürecin kademeli oluşu firmalar tarafından olası kayıpları yönetmeye imkan tanırken, plana sadık kalınması büyük markaları da Türkiye'ye çekme adına güven ortamı niteliği taşıyacak. Sürecin devlet tarafında yaşanacak kayıpları için, ÖTV'nin düşürülmesinin yanında ülkeye getirilecek yatırımlar bir çözüm niteliği taşıyor.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Otomobilden alınan ÖTV belirtildiği gibi sıfırlanabilir mi? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!