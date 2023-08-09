NVIDIA GeForce 536.99 Game Ready Sürücüsü Yayınlandı

Bilgisayar donanımlarının stabil ve performanslı bir şekilde çalışması için üreticilerin yayınlamış olduğu güncellemelerin önemi büyük. Bu bağlamda AMD ve NVIDIA gibi firmaların belirli aralıklarla oyunları ve uygulamaları optimize ettiği yeni sürücüleri kullanıma sunuyor.

NVIDIA GeForce 536.99 Game Ready sürücüsü neler getiriyor?

Bu hedef doğrultusunda NVIDIA, GeForce 536.99 Game Ready sürücü güncellemesini yayınlandı. Yapılan güncelleme ile birlikte belli başlı oyunlarda performans iyileştirilmesi yapan NVIDIA, aynı zamanda bazı bilgisayarlarda meydana gelen sorunları da giderdi.

Sürüm 536.99 WHQL, "The Texas Chain Saw Massacre" ve "Gord"un yanı sıra "Baldur's Gate 3" oyunları için optimizasyon ayarları sunuyor. Bu sürümle düzeltilen sorunlar arasında "Control"ün ara sahnelerinde fark edilen ekran yırtılması ve titreme, GeForce Freestyle filtreleri uygulanırken "Battlefield 2042" ile ilgili oyun kararlılığı sorunları; DLSS 3 etkinken Freestyle filtreleri kullanıldığında genel oyun kararlılığı sorunları; "Dead Space" ile ilgili kararlılık sorunları ve Elgato Wave Link için ses sorunları yer alıyor.

Nvidia'dan müjde: Bu popüler oyunların grafikleri coşacak!

Optimizasyon yapılan oyunlar:

Baldur's Gate 3

The Texas Chain Saw Massacre

Gord

GFE optimum ayarı yapılan oyunlar:

Exoprimal

Jagged Alliance 3

Lost Judgment

Portal: Prelude RTX

Ratchet & Clank: Rift Apart

Remnant 2

Çözülen sorunlar:

[Control][DX12] Kesme sahneler ve videolarda yırtılma ve kısmi titreme sorunu [4084000]

[Battlefield 2042] GeForce Experience Freestyle filtreleri uygulanırken oyun kararlılığında azalma [4170804]

[GeForce Experience] DLSS 3 Çerçeve Oluşturma kullanılırken belirli oyunlarda GeForce Experience Freestyle filtresi uygulandığında oyun kararlılığında azalma [4171660]

[Dead Space] Oyun kararlılığı sorunları [4140545]

Elgato Wave Link için NVIDIA Yayın efektleriyle ilgili olası ses sorunları

NVIDIA, yeni Game Ready güncellemesi ile belli başlı sorunları çözmüş görünüyor. Peki siz yeni NVIDIA GeForce 536.99 Game Ready sürücü güncellemesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.