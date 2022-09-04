Netflix zirvesinde oturan isim değişti!

#TV (İngilizce)Kaç haftadır Top10 listesindeToplam izlenme (saat) 1Echoes268 milyon 490 bin2The Sandman: 1. sezon453 milyon 790 bin3Never Have I Ever: 3. sezon325 milyon 640 bin4Stranger Things 41423 milyon 640 bin5Manifest: 1. sezon1719 milyon 110 bin6Selling The OC: 1. sezon118 milyon 680 bin7Partner Track: 1. sezon116 milyon 660 bin8Locke & Key: 3. sezon314 milyon 630 bin9Virgin River: 4. sezon614 milyon 460 bin10Glow Up: 4. sezon114 milyon 280 bin

Popüler Netflix Türk dizisi mahkemelik oldu!

Netflix tarafından paylaşılan listenin birinci sırasında 68 milyon 490 bin izlenme saatiyle Echoes'un 1. sezonu yer alıyor. Bu yapım geçtiğimiz hafta da sahip olduğu yüksek izlenme saatleri sayesinde platformun en çok izlenenleri arasına girmeyi başarmıştı.

Listenin 2. sırasında ise 53 milyon 790 bin izlenme saatiyle The Sandman'in 1. sezonu yer alıyor. Platform tarihinin en yüksek bütçeli orijinal yapımı olduğu için büyük ses getiren yapım 1 aydır Top10 listesine üst sıradan dahil olmayı başarıyor.

Üçüncü sırada 25 milyon 640 bin izlenme saatiyle Never Have I Ever'ın 3. sezonu yer alıyor. Hemen arkasında ise Netflix tarihine geçen ve bilinen tüm rekorları alt üst eden Stranger Things'in 4. sezonu bulunuyor.

Bu dizi tam 14 haftadır Top10 listesine girmeyi başarıyor. Ayrıca ilk 3 sezonu da benzer bir şekilde aylarca en çok izlenenler arasında bulundu. İlk 5'in son üyesi ise 19 milyon 110 bin izlenme saatiyle Manifest'in 1. sezonu oldu. Bu yapım listenin zirvesine hiç oynamamış olsa da 17 haftadır yani neredeyse 6 aydır popülerler arasında olduğunu belirtelim.

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