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Netflix'te dizi fırtınası! En çok izlenenler

Teknoloji Haberleri

Netflix'te dizi fırtınası! En çok izlenenler

Netflix geçtiğimiz günlerde 31 Ekim – 6 Kasım arası en çok izlenen diziler listesini paylaştı. Şimdi de bu haftanın Top10'ini açıkladı.

Dünyanın en popüler dijital yayın platformu olma unvanını elinde tutan Netflix, 2 yıldır en çok izlenen diziler ve filmler listesini paylaşıyor. Tabii bu yapımların yerli ve yabancı olmasının yanı sıra içeriğin diline göre de sıralandığı bazı listeler mevcut. Bu hafta ise toplam izlenme saatine göre düzenlediği Top10 listesini paylaştı.

Son 15 günün en çok izlenen Netflix dizileri!

Netflix, platform içerisinde kullanıcılar tarafından en çok izlenen ve uzun süredir popüler olan yapımları düzenli olarak paylaşıyor. Bu doğrultuda izlenme saatine göre haftalık, aylık, yıllık ve tüm zamanların rekorlarını elinde tutanlar şeklinde farklı listeleri yayınlıyor.

Bugün de 7-20 Kasım arası en çok izlenen diziler paylaşıldı. İşte tüm liste:

#1
7-13 Kasım arasıKaç haftadır Top10 listesindeToplam izlenme (saat)
The Crown: Season 51107,390,0002Manifest: Season 4274,780,0003Love Is Blind: Season 3447,250,0004Manifest: Season 12141,990,0005From Scratch: Limited Series431,300,0006Warrior Nun: Season 2126,220,0007Inside Man: Season 1224,970,0008The Watcher: Season 1518,850,0009Manifest: Season 2918,200,00010Guillermo del Toro's Cabinet of Curiosities: Season 1318,170,000

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#1
14-20 Kasım arasıKaç haftadır Top10 listesindeToplam izlenme (saat)
The Crown: Season 5284,310,00021899: Season 1179,270,0003Manifest: Season 4335,730,0004Dead to Me: Season 3130,300,0005Warrior Nun: Season 2227,740,0006Manifest: Season 12225,940,0007Ancient Apocalypse: Season 1124,620,0008Warrior Nun: Season 1120,100,0009From Scratch: Limited Series519,880,00010Love Is Blind: Season 3519,310,000

Siz en çok izlenen diziler hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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