Netflix'te dizi fırtınası! En çok izlenenler
Teknoloji Haberleri
Netflix geçtiğimiz günlerde 31 Ekim – 6 Kasım arası en çok izlenen diziler listesini paylaştı. Şimdi de bu haftanın Top10'ini açıkladı.
Dünyanın en popüler dijital yayın platformu olma unvanını elinde tutan Netflix, 2 yıldır en çok izlenen diziler ve filmler listesini paylaşıyor. Tabii bu yapımların yerli ve yabancı olmasının yanı sıra içeriğin diline göre de sıralandığı bazı listeler mevcut. Bu hafta ise toplam izlenme saatine göre düzenlediği Top10 listesini paylaştı.
Son 15 günün en çok izlenen Netflix dizileri!
Netflix, platform içerisinde kullanıcılar tarafından en çok izlenen ve uzun süredir popüler olan yapımları düzenli olarak paylaşıyor. Bu doğrultuda izlenme saatine göre haftalık, aylık, yıllık ve tüm zamanların rekorlarını elinde tutanlar şeklinde farklı listeleri yayınlıyor.
Bugün de 7-20 Kasım arası en çok izlenen diziler paylaşıldı. İşte tüm liste:
Twitter'ın telif sistemi bozuldu! Netflix'e döndü Siz en çok izlenen diziler hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!
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7-13 Kasım arası Kaç haftadır Top10 listesinde Toplam izlenme (saat)1 The Crown: Season 5 1 107,390,0002 Manifest: Season 4 2 74,780,0003 Love Is Blind: Season 3 4 47,250,0004 Manifest: Season 1 21 41,990,0005 From Scratch: Limited Series 4 31,300,0006 Warrior Nun: Season 2 1 26,220,0007 Inside Man: Season 1 2 24,970,0008 The Watcher: Season 1 5 18,850,0009 Manifest: Season 2 9 18,200,00010 Guillermo del Toro's Cabinet of Curiosities: Season 1 3 18,170,000
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14-20 Kasım arası Kaç haftadır Top10 listesinde Toplam izlenme (saat)1 The Crown: Season 5 2 84,310,0002 1899: Season 1 1 79,270,0003 Manifest: Season 4 3 35,730,0004 Dead to Me: Season 3 1 30,300,0005 Warrior Nun: Season 2 2 27,740,0006 Manifest: Season 1 22 25,940,0007 Ancient Apocalypse: Season 1 1 24,620,0008 Warrior Nun: Season 1 1 20,100,0009 From Scratch: Limited Series 5 19,880,00010 Love Is Blind: Season 3 5 19,310,000
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Twitter'ın telif sistemi bozuldu! Netflix'e döndü
Siz en çok izlenen diziler hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!