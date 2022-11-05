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Netflix'te bu hafta! Liderlik koltuğu el değişti

Teknoloji Haberleri

Netflix'te bu hafta! Liderlik koltuğu el değişti

Netflix geçtiğimiz günlerde 17-23 Ekim arası en çok izlenen diziler listesini paylaştı. Şimdi de bu haftanın Top10'ini açıkladı.

Dünyanın en popüler dijital yayın platformu olma unvanını elinde tutan Netflix, 2 yıldır en çok izlenen diziler ve filmler listesini paylaşıyor. Tabii bu yapımların yerli ve yabancı olmasının yanı sıra içeriğin diline göre de sıralandığı bazı listeler mevcut. Bu hafta ise toplam izlenme saatine göre düzenlediği Top10 listesini paylaştı.

Netflix, haftanın en çok izlenen diziler listesini paylaştı!

Netflix, platform içerisinde kullanıcılar tarafından en çok izlenen ve uzun süredir popüler olan yapımları düzenli olarak paylaşıyor. Bu doğrultuda izlenme saatine göre haftalık, aylık, yıllık ve tüm zamanların rekorlarını elinde tutanlar şeklinde farklı listeleri yayınlıyor. Şimdi de 24-30 Ekim arası en çok izlenenleri paylaştı.

#TV (İngilizce)Kaç haftadır Top10 listesindeToplam izlenme (saat)
1From Scratch272 milyon 20 bin2The Watcher: 1. sezon367 milyon 510 bin3Guillermo del Toro's Cabinet of Curiosities: 1. sezon149 milyon 950 bin4Love Is Blind: 3. sezon242 milyon 70 bin5DAHMER: Monster: The Jeffrey Dahmer Story640 milyon 960 bin6Unsolved Mysteries: Volume 3214 milyon 60 bin7The Bastard Son & The Devil Himself: 1. sezon113 milyon 830 bin828 Days Haunted: 1. sezon213 milyon 670 bin9Big Mouth: 6. sezon113 milyon 590 bin10Little Angel: 1. sezon110 milyon 800 bin

Netflix'in konusuyla dikkat çeken dizisi: Sıcak Kafa için fragman geldi!

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Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Dahmer Teknoloji Haberler

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