Netflix'te bu hafta! Liderlik koltuğu el değişti
Teknoloji Haberleri
Netflix geçtiğimiz günlerde 17-23 Ekim arası en çok izlenen diziler listesini paylaştı. Şimdi de bu haftanın Top10'ini açıkladı.
Dünyanın en popüler dijital yayın platformu olma unvanını elinde tutan Netflix, 2 yıldır en çok izlenen diziler ve filmler listesini paylaşıyor. Tabii bu yapımların yerli ve yabancı olmasının yanı sıra içeriğin diline göre de sıralandığı bazı listeler mevcut. Bu hafta ise toplam izlenme saatine göre düzenlediği Top10 listesini paylaştı.
Netflix, haftanın en çok izlenen diziler listesini paylaştı!
Netflix, platform içerisinde kullanıcılar tarafından en çok izlenen ve uzun süredir popüler olan yapımları düzenli olarak paylaşıyor. Bu doğrultuda izlenme saatine göre haftalık, aylık, yıllık ve tüm zamanların rekorlarını elinde tutanlar şeklinde farklı listeleri yayınlıyor. Şimdi de 24-30 Ekim arası en çok izlenenleri paylaştı.
Netflix'in konusuyla dikkat çeken dizisi: Sıcak Kafa için fragman geldi! Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!
# TV (İngilizce) Kaç haftadır Top10 listesinde Toplam izlenme (saat) 1 From Scratch 2 72 milyon 20 bin 2 The Watcher: 1. sezon 3 67 milyon 510 bin 3 Guillermo del Toro's Cabinet of Curiosities: 1. sezon 1 49 milyon 950 bin 4 Love Is Blind: 3. sezon 2 42 milyon 70 bin 5 DAHMER: Monster: The Jeffrey Dahmer Story 6 40 milyon 960 bin 6 Unsolved Mysteries: Volume 3 2 14 milyon 60 bin 7 The Bastard Son & The Devil Himself: 1. sezon 1 13 milyon 830 bin 8 28 Days Haunted: 1. sezon 2 13 milyon 670 bin 9 Big Mouth: 6. sezon 1 13 milyon 590 bin 10 Little Angel: 1. sezon 1 10 milyon 800 bin
Dahmer Teknoloji Haberler
Netflix'in konusuyla dikkat çeken dizisi: Sıcak Kafa için fragman geldi!
Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!