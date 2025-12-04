Haberler

Ne baklava ne kebap! İşte Türkiye'de en çok aranan tarif

Güncelleme:
Google, her yıl olduğu gibi 2025'e damga vuran arama eğilimlerini içeren "Year in Search 2025" raporunu yayımladı. Raporda dikkat çeken başlıklardan biri de kullanıcıların mutfak meraklarını ortaya koyan en çok aranan tarifler oldu.

Google'ın açıkladığı verilere göre 2025'te Türkiye'de bu yıl özellikle kalabalık sofralara hitap eden ve yöresel lezzetleri öne çıkaran tariflerin yoğun ilgi gördüğü belirlendi.

TÜRKİYE'DE AĞZININ TADINA DÜŞKÜNLERİN 2025 EN ÇOK ARATTIĞI TARİFLER

Spoonful Tarifi

Son dönemde sosyal medyada viral olan bu tatlı, kısa sürede büyük bir popülerlik kazandı. Kolay hazırlanması ve modern sunumuyla dikkat çekiyor.

100 Kişilik Mercimek Çorbası Tarifi

Özellikle toplu etkinlikler ve hayır organizasyonları için aranan bu tarif, büyük ölçekli yemek hazırlamak isteyenlerin gözdesi oldu.

Lokanta Usulü Beyti Tarifi

Restoran lezzetini evde yakalamak isteyen kullanıcılar, beyti kebabının en pratik ve lezzetli versiyonlarını araştırdı.

Mevlana Çorbası Tarifi

Konya mutfağının sevilen çorbası, bu yıl en çok merak edilen yöresel tarifler arasında yer aldı.

Soğan Dolması Tarifi

Geleneksel mutfağın öne çıkan lezzetlerinden biri olan soğan dolması, özellikle kış aylarında kullanıcıların yoğun ilgisini gördü.

Google'ın raporu, Türkiye'de yemek kültürünün hem geleneksel hem de modern çizgide çeşitlenmeye devam ettiğini ortaya koyarken, 2025 yılı boyunca kullanıcıların pratik, ekonomik ve yöresel tariflere yöneldiğini de gösteriyor.

Eylül Baysal
title