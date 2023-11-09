NATO, Berlin'de Siber Savunma Konferansı düzenledi

NATO, Almanya'nın başkenti Berlin'de ilk kez Siber Savunma Konferansı düzenledi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Enerji tedarikimiz için Rusya'ya bel bağlamanın sonuçlarını gördük. Kritik ağlarımızın teknolojisini sağlamak için Çin'e güvenerek bu hatayı tekrarlamamalıyız" dedi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de NATO tarafından ilk kez Siber Savunma Konferansı düzenledi. Konferansın açılışında konuşan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Hepinizi bu ilk NATO Siber Savunma Konferansı'nda ağırlamaktan ve bunu Bakan Baerbock ile birlikte yapmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum" dedi.

Günümüzde herhangi bir çatışmayı siber boyutu olmadan düşünmenin mümkün olmadığını ifade eden Stoltenberg, "Siber saldırılar en az kinetik saldırılar kadar zarar verici ve tehlikeli olabilmektedir. NATO'nun uzun yıllardır siber tehditleri çok ciddiye almasının nedeni de budur" dedi.

NATO'nun eskiden hava, deniz ve kara olmak üzere üç askeri alanda yer aldığını belirten Stoltenberg, "Daha sonra siber tehditlerin ne kadar önemli olduğunu göstermek için siber alanı bağımsız bir askeri alan olarak ekledik" dedi.

"Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için"

NATO'nun birkaç yıl önce siber saldırıların 5. maddeyi tetikleyebileceği konusunda da mutabık kaldığını hatırlatan Stoltenberg, "Bu da ittifakımızın merkezinde yer alan, birine yapılan saldırının herkese yapılmış sayılacağı vaadidir. Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için. Çünkü siber saldırılar en az kinetik saldırılar kadar zarar verici olabilir" dedi.

Çin ve Rusya'nın da dahil olduğu otoriter rejimlerin NATO üyesi ülkelerin çıkarlarına, değerlerine ve güvenliğine meydan okuduğunu aktaran Stoltenberg, "Çin bizim düşmanımız olmasa da değerlerimizi paylaşmıyor. Pekin yeni teknolojileri kendi ülkesinde baskı aracı olarak kullanıyor. Yüz tanıma da dahil olmak üzere teknolojilerini dünyanın dört bir yanındaki ülkelere devlet kontrolü araçları olarak ihraç ediyor" dedi.

Siber saldırıların caydırılması ve gerekirse bunlara karşı savunma yapılması gerektiğini aktaran Stoltenberg, "Çoğu zaman bu saldırıların tespit edilmesi ve hatta ilişkilendirilmesi zordur. Vilnius'taki NATO Zirvesi'nde müttefikler siber savunmamızı güçlendirmek için yeni bir konsept üzerinde anlaştılar. Siyasi açıdan bu, potansiyel düşmanlara bize saldırdıkları takdirde bunun sonuçları olacağına dair güçlü bir mesaj göndermek ve SACEUR'e gerektiğinde karşılık verme yetkisi vermek anlamına geliyor" dedi.

"Kritik ağlarımızın teknolojisini sağlamak için Çin'e güvenerek bu hatayı tekrarlamamalıyız"

Özellikle 5G ağları da dahil olmak üzere güvenli iletişim sistemlerine ihtiyaç olduğunu ifade eden, Stoltenebrg, "Bu da geleceğe yönelik dijital omurgamızı inşa etmek için otoriter rejimler tarafından tedarik edilen ekipmanlara güvenmekten kaçınmamız gerektiği anlamına geliyor. Enerji tedarikimiz için Rusya'ya bel bağlamanın sonuçlarını gördük. Kritik ağlarımızın teknolojisini sağlamak için Çin'e güvenerek bu hatayı tekrarlamamalıyız" dedi.

"Ukrayna'da gördüğümüz üzere Microsoft, Amazon ve Starlink gibi özel şirketler kendi başlarına kritik aktörler haline gelmiştir"

Siber alanda özel sektörün önemine değinen Stoltenberg, "Ukrayna'da gördüğümüz üzere Microsoft, Amazon ve Starlink gibi özel şirketler kendi başlarına kritik aktörler haline gelmiştir. Kiev'den gelen doğrudan yardım taleplerine yanıt verdiler" dedi.

"Özel şirketler ile ordunun işbirliği yapmasının etik olmadığını düşünenler olduğunu biliyorum"

Özel sektör olmadan ülkeleri güvende tutmanın mümkün olmadığını ifade eden Stoltenberg, "Dolayısıyla daha fazla konuşmamız, planlamamız ve birlikte tatbikat yapmamız gerekiyor. Özel şirketler ile ordunun işbirliği yapmasının etik olmadığını düşünenler olduğunu biliyorum. Kendi uluslarımızı savunmanın etik olmayan bir yanı yok, özgürlüğümüzü savunmanın etik olmayan hiçbir yanı yok" dedi.

Endüstri olmadan savunmanın, caydırıcılığın ve güvenliğin olmayacağını vurgulayan Stoltenberg, "Dolayısıyla birlikte çalışma konusunda daha iyi olmalıyız. İşte bu yüzden bu konferans çok önemli. Çünkü hükümetleri ve özel sektörü bir araya getirerek birlikte nasıl daha yakın çalışabileceklerini tartışıyor ve ele alıyor" dedi.

Artık daha tehlikeli bir dünyada yaşandığını belirten Stoltenberg, "Bu tehlikeler fiziksel dünyada olduğu kadar siber dünyada da mevcut. NATO aracılığıyla kendi siber güvenliğimizi güçlendirmek için birlikte çalışabiliriz" dedi. - BERLİN