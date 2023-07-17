NASA, Artemis Projesi'nin İkinci Adımı İçin Hazırlıklara Başladı

Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), insanoğlunu Ay'a gönderme hedefini taşıyan uzun soluklu projesi Artemis'in ikinci adımı için kolları sıvadı. Geçtiğimiz Aralık ayında Artemis-1 misyonunu başarıyla gerçekleştiren NASA, ikinci ve üçüncü yolculuklarında kullanacağı aracın görüntüsünü paylaştı. Orion üreticisi Lockheed Martin, fotoğrafı şu sözlerle paylaştı; Orion uzay araçlarının geleceği oldukça iyi görünüyor! Artemis II, Artemis III ve Artemis IV görevleri için mürettebat modülleri, astronotları Ay'a geri götürmek için Kennedy Uzay Üssü'nde farklı üretim aşamalarında.

Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi ( Nasa ), insanoğlunu Ay'a gönderme hedefini taşıyan uzun soluklu projesi Artemis'in ikinci adımı için kolları sıvadı. Geçtiğimiz Aralık ayında Artemis-1 misyonunu başarıyla gerçekleştiren Nasa, ikinci ve üçüncü yolculuklarında kullanacağı aracın görüntüsünü paylaştı.

Artemis II Kasım 2024'e planlandı

Nasa, Artemis görevleri için kritik bir öneme sahip olan 3 adet Orion kapsülünü paylaştı. Görselde Artemis II için kullanılacak olan Orion aracı sağda, Artemis III aracı solda ve Artemis aracı ise IV ortada yer alıyor.

Orion üreticisi Lockheed Martin, fotoğrafı şu sözlerle paylaştı;

Orion uzay araçlarının geleceği oldukça iyi görünüyor! Artemis II, Artemis III ve Artemis IV görevleri için mürettebat modülleri, astronotları Ay'a geri götürmek için Kennedy Uzay Üssü'nde farklı üretim aşamalarında.

Nasa, astronotlar için özel arabasını tanıttı!

2024'te gerçekleştirilmesi beklenen Artemis II görevinde NASA astronotları Christina Koch, Victor Glover ve Reid Wiseman ile Kanada Uzay Ajansı astronotu Jeremy Hansen yer alacak. İkinci adımdaki planlar gereği astronotlar Ay yüzeyine iniş yapmayacaklar. Uzay aracı, sadece ay yüzeyine kısa bir mesafe yaklaşarak bir uçuş gerçekleştirecek.

Ay yüzeyine ilk kadını ve ilk siyahi insanı çıkarmaya çalışacak olan Artemis III'ün 2025 yılında gerçekleştirilmesi planlanıyor. Orion kapsülü, SpaceX'in Super Heavy ve Starship araçlarıyla Ay'a taşınacak. Görevin son adımı olan Artemis IV ise 2028 için planlanıyor.