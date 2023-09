Mutlaka izlemeniz gereken en iyi Gain dizileri ve filmleri (2023)

Türkiye'nin dijital akış platformu Gain'de izleyebileceğiniz pek çok yerli ve yabancı içerik bulunuyor. Fakat bu içerikler arasında bazıları var ki bunları mutlaka izlemeniz tavsiye edilir. Bizler de bu içeriğimizde en iyi Gain dizileri ve filmleri listesini sizler için paylaşıyoruz.

En iyi Gain dizileri ve filmleri

İçeriğe geçmeden önce en iyi Gain dizileri ve filmlerini içeriğin beğenilme seviyesine göre derlediğimizi belirtmekte fayda var. O halde lafı çok uzatmadan söz konusu mutlaka izlemeniz gereken yapımlara yakından bakalım.

Dünya Bu – Dizi

İsmini Gazapizm'in aynı isimli şarkısından alan Dünya Bu, tek bir dünyada geçen 32 farklı hikayeyi konu alan bir dizi. Söz konusu yapım; modaya meraklı olay yeri inceleme polisleri, annelerin hiç bilinmeyen hayatları ve kadın ruhundan anlayan çamaşır makineleri gibi absürtlükleri anlatıyor.

Dünya Bu dizisinin oyuncu kadrosunda Ali Erkazan, Berrak Tüzünataç, Bülent Şakrak ve Caner Özyurtlu gibi ünlü isimler bulunuyor. İzleyenlerden olumlu yorumlar almayı başaran yapım, en iyi Gain dizileri arasında yer alıyor.

Hala izlemediniz mi? En iyi 10 Netflix filmi!

The Guilty – Film

The Guilty, acil aramalarından sorumlu bir polis memuruna odaklanıyor. Kaçırılan bir kadın tarafından gelen bir acil aramayı yanıtlayan bu memur, kendini zamanla yarıştığı kaos dolu bir olay silsilesinin içinde bulur.

Özellikle aksiyon türünü sevenlerin mutlaka göz atması gereken The Guilty filminin yönetmen koltuğunda Shooter dizisinde de aynı görevi yapan Antoine Fuqua oturuyor. The Guilty IMDb puanı ise 10 üzerinden 6.3 şeklinde.

Ayak İşleri – Dizi

Ayak İşleri dizisinde birbirinden tamamen farklı kişiliklere sahip Evren ile Vedat adlı karakterlerin patronları tarafından verilen görevleri yerine getirmeye çalışmaları anlatılıyor. Aksiyon, macera, felsefe ve kahkaha dolu yapım, komedi kategorisinin önde gelenleri arasında yer alıyor.

Başrollerini Çağlar "Vedat" Çorumlu ve Güven "Evren" Murat Akpınar'ın üstlendiği Ayak İşleri'nin yönetmeni ise Caner Özyurtlu. Toplamda 3 sezondan oluşan dizi, 30. bölümüyle birlikte final yaptı.

Another Round – Film

Another Round filminin konusu oldukça ilginç. Öyle ki söz konusu yapım, bir kasabada öğretmenlik yapan Martin ve üç arkadaşının her gün belli bir miktarda alkol içerek hayatlarında nelerin değişeceğini öğrenmek için yaptıkları deneyi anlatıyor.

IMDb puanı 7.7 olan Another Round, Gain platformunda izleyebileceğiniz en iyi filmler arasında yer alıyor. İzleyen kişiler tarafından olumlu yorumlar alan yapım, alkol tüketiminin insana etkilerini ele alıyorken, aynı zamanda dostluk ve yaşamın tadını çıkarmaya da dikkat çekiyor.

Cezailer – Dizi

Cezailer dizisinin konusu da Another Round filmine oldukça benzer. Söz konusu yapım, Psikiyatrist Mert Güngel'in bir deney için akıl hastası taklidi yaparak akıl hastanesine yatmasının ardından hasta olmadığını kanıtlamaya çalışarak oradan çıkma çabasını anlatıyor.

Güngel'in kariyeri için yaptığı bu deney, onun için bir kabusa dönüşür. Zira buradan çıkması oldukça zorlu bir hal alır. Söz konusu deneyin ilk olarak ABD'li Psikiyatr David Rosenhan tarafından gerçekleştirildiğini belirtelim. Mert Güngel, bunu Türkiye'ye getirdi.

Ne izlesem diyenler buraya: En iyi 10 Netflix dizisi!

Wrath of Man – Film

Başrolünde dünyaca ünlü aktör Jason Statham'ın olduğu Wrath of Man, Gain'de izleyebileceğiniz en iyi filmlerden birisi. Aksiyon dolu yapım, oğlunun ölümüne sebep olanlardan intikam almak isteyen bir adamın hikayesini takip ediyor.

Her hafta milyonlarca dolar paranın taşımacılığını yapan bir özel güvenlik şirketinde çalışmaya başlayan bu adam, soygun girişimlerini de engellerken aynı zamanda asıl hedefini de kimseye belli etmemeye çalışır. Wrath of Man filmi, Guy Ritchie tarafından yönetildi.

New Blood – Dizi

New Blood dizisi, birbiriyle alakası olmayan iki yasa dışı olay için bir araya gelen iki dedektifin hikayesi üzerine kurulu. Haluk Bilginer'in de John Malik isimli karanlık bir iş adamını canlandırdığı dizi, yasa dışı işler çeviren bir ilaç firmasına karşı verilen mücadeleyi anlatıyor.

IMDb puanı 7.3/10 olan New Blood, dedektiflik yapımlarını sevenlerin mutlaka şans vermesi gereken bir dizi. Senaryosu Anthony Horowitz tarafından yazılan yapım, yalnızca tek bir sezondan oluşuyor. Bu nedenle uzun soluklu bir seyir keyfi yaşatmayabilir.

The Secret in Their Eyes – Film

The Secret in Their Eyes filminin konusu şu şekilde; ülkenin önemli mahkemelerinden birinde yıllarca sorgu müfettişliği yapmasının ardından görevini bırakan Benjamin Esposito, kendisini oldukça etkileyen bir davayı anlattığı bir roman yazmaya karar verir.

Romanı yazmak için davanın ayrıntılarını hatırlamaya çalışan Esposito, dava üzerinde tekrardan çalışmaya karar verir ve üstü kapanan bu suçu yeniden aydınlatmak için eski işine geri başlar. Öte tarafta bir aşk da eksik olmaz. En İyi Yabancı Film dalında Oscar ödülüne layık görülen The Secret in Their Eyes, hiç şüphesiz Gain'de izleyebileceğiniz en iyi filmler arasında yer alıyor.

In Plain Sight – Dizi

Gerçek bir hikayeden uyarlanan In Plain Sight dizisi, 1927 ve 1958 yılları arasında yaşayan azılı katil Peter Manuel'in Dedektif William Muncie tarafından yakalanmasını anlatıyor. 3 bölümden oluşan bu mini diziyi tek oturuşta izleyebilirsiniz.

Dedektif ve suçlunun olduğu yapımları sevenlerin mutlaka göz atmasını önerdiğimiz In Plain Sight, izleyen kişilerden ve eleştirmenlerden olumlu geri dönüşler alan bir yapım. Öyle ki dizinin IMDb puanı 10 üzerinden 7.5 şeklinde.

Efsane filmler listesi: Ölmeden önce mutlaka izlemeniz gerekenler!

Eiffel – Film

Listemizin son sırasında ise Gain üzerinden seyredebileceğiniz en iyi filmlerden olan dram ve romantik türündeki Eiffel yer alıyor. 2021 yılında vizyona giren bu yapım, Eyfel Kulesi'nin saklı kalmış hikayesini anlatıyor.

Filmde Eyfel Kulesi'ni yapmaya istekli olan Mimar Gustave Eiffel'in kavuşamadığı hayatının aşkı Adrianne ile yolları kesiştikten sonra değişen hayatına da yer veriliyor. Eiffel filminin yönetmen koltuğunda Martin Bourboulon oturuyor.