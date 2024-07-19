MUSİAD: Sorunların kalıcı çözümü yerli siber güvenlik

MÜSİAD Dijital Dönüşüm Sektörü Kurulu Başkanı Taha Çiftci, dünya genelinde bu gece yayınlanan Crowdstrike ürününün güncellenmesini alan tüm sistemlerin devre dışı kaldığını duyurdu. Bu sorun bankalar, havayolu şirketleri gibi çok kritik öneme sahip şirketlerin operasyonlarının durmasına neden oldu. Bu da tüm sektörlerin işleyişinin ve dünyanın her yerinden milyarlarca insanın hayatının etkilendiği anlamına geliyor.

"DÜNYA ŞU ANDA BÜYÜK BİR SİBER GÜVENLİK KRİZİYLE KARŞI KARŞIYA"

Çiftci, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi, "Dünya şu anda büyük bir siber güvenlik kriziyle karşı karşıya. Bu gece yayınlanan Crowdstrike güncellemesi, dünya genelinde milyonlarca sistemi devre dışı bıraktı. Sorunun kaynağının yurtdışı menşeli bir ürün olması, dışa bağımlılığın ne kadar riskli olduğunu bir kez daha gösteriyor. Bu aslında gelecekte yaşayabileceğimiz çok daha büyük ve çok daha fazla hasar bırakabilecek olayların da bir fragmanı niteliğinde. İlgili ürünü devre dışı bırakmak da çözüm değil. Bu durum, sistemleri güvensiz bir ortamda çalışmaya mahkum edecek ve siber saldırılara karşı daha savunmasız hale getirecektir.

SORUNUN ÇÖZÜMÜ NE ?

Sorunun çözümüne ilişkin ilgili üretici firma tarafından teknik açıklama yapılmıştır. Sorunun çözümü için aşağıda belirtilen adımlar uygulanabilir.

Çözüm Adımları:

•??Windows'u Güvenli Modda veya Windows Kurtarma Ortamında başlatın.

•??C:\Windows\System32\drivers\CrowdStrike dizinine gidin.

•??"C-00000291*.sys" ile başlayan dosyayı bulun ve silin.

•??Bilgisayarı normal şekilde yeniden başlatın.

KALICI ÇÖZÜM NE ?

MÜSİAD Dijital Dönüşüm Sektör Kurulu olarak, gelecekte de yaşama ihtimalimiz olan bu gibi sorunların kalıcı çözümünün yerli siber güvenlik ürünlerinde yatmakta olduğuna inanıyoruz. Yerli yazılım ve Siber Güç Türkiye Çalıştayı'nda da dile getirdiğimiz gibi, en iyi boykot üretmektir. Kendi ürettiğimiz ürünleri kamu ve özel sektörde aktif olarak kullanmalıyız.

Ülkemiz, siber güvenlik alanında önemli bir potansiyele sahip. Bu potansiyeli harekete geçirerek, hem kendimizi hem de ulusal güvenliğimizi koruma altına alabiliriz. MÜSİAD Dijital Dönüşüm Sektör Kurulu olarak, bu konuda tüm kamu kurumları ve özel sektör paydaşlarıyla iş birliğine hazır olduğumuzu vurguluyoruz."

MÜSİAD Dijital Dönüşüm Sektörü Hakkında;

MÜSİAD Dijital Dönüşüm Sektör Kurulu, Türkiye'nin dijital dönüşümüne öncülük eden ve bu alandaki gelişmeleri teşvik eden bir sektördür. Sektör, kamu ve özel sektörden firmaları bir araya getirerek, dijital dönüşüm projelerinin geliştirilmesi ve uygulanması için çalışmalar yürütmektedir.