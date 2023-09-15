MSI ile Okula Dönüş Kampanyası: İşte O Cihazlar!

Eylül ayı geldi çattı ve okula dönüş heyecanı başladı. Öğrenciler için oldukça önemli olan ve masrafların artmasına neden olan bu döneme markalar da sessiz kalmadı. Söz konusu firmalardan biri olan MSI, okula dönüş kampanyası boyunca pek çok üründe indirim fırsatıyla karşımıza çıktı. İşte o ürünler...

Eylül ayı geldi çattı ve okula dönüş heyecanı başladı. Öğrenciler için oldukça önemli olan ve masrafların artmasına neden olan bu döneme markalar da sessiz kalmadı. Söz konusu firmalardan biri olan Msı, okula dönüş kampanyası boyunca pek çok üründe indirim fırsatıyla karşımıza çıktı. İşte o ürünler…

Msı ile okula dönüş kampanyası: İşte o cihazlar!

Msı GF63 THIN

GeForce RTX serisi, oyuncular ve tasarımcılar için dünyanın en güçlü laptoplarına güç veriyor. NVIDIA'nın RTX mimarisi, Tensor çekirdeklerinin yanı sıra en gerçekçi RayTracing ve AI özellikleri ile mükemmel seçim. Ağır yük altında bile fark edilir düzeyde sessiz ve serin çalışması ile her türlü ortama rahatlıkla uyum sağlar.

İnce ve hafif yapısıyla öne çıkan GF63 THIN, metalik üst yüzeyiyle zorlu savaşlar için fütüristtik bir tasarımla gelir. Fırçalanmış dokuya sahip metal alaşımlı kapağını araladığınızda, 15.6 inç boyutunda, yüzde 82 ekran/kasa oranına sahip ince çerçeveli bir ekran sizi karşılıyor. Steel Series imzalı, kırmızı aydınlatmalı oyuncu klavyesi maksimum hissiyat ve konfor sağlarken, Steel Series Engine 3.0 yazılımı ile geniş özelleştirme seçeneklerini de sunuyor.

RTX 4080 Oyun bilgisayarı MSI Raider GE78HX inceleme

Pozisyonel ses geliştirme çözümü Nahimic 3 ile kullanım senaryonuza (oyun, film ve müzik) göre en uygun ses deneyimini yaşayabilirsiniz. Sadece MSI Notebook'lara özel MSI Center uygulaması ile bilgisayarınızın anlık donanım durumunu görüntüleyebilir, tercihlerinize göre ayarları değiştirebilirsiniz. MSI APP Player yazılımı ile Android uygulamalarını büyük ekranda deneyimleyebilirsiniz. Dahili kamera sayesinde uzaktan eğitim ve toplantılara rahatlıkla katılabilirsiniz.

MSI VECTOR GP68/GP78

MSI VECTOR serisi hem çok güçlü bir oyun laptopu hem de STEM alanında yani bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında çalışan öğrenciler ve profesyonelleri düşünülerek geliştirilen bir laptop. Bunu da güçlü donanımı ve patentli Cooler Boost soğutma tasarımı ile gerçekleştiriyor.

En yeni Intel Core işlemciler ile gelen Vector GP68/GP78, multitasking gerektiren projeler ve performans gerektiren oyunlarda benzersiz bir güç sunar. Bu güçlü işlemciye NVIDIA GEFORCE RTX 40 serisi ekran kartı eşlik ediyor. 6 Heat Pipe, 2 fana sahip Cooler Boost 5 teknolojisi termal kapasite iyileştirilirken CPU performansını maksimum düzeyde almanızı sağlıyor.

Ürünün sahip olduğu DDR5 ram miktarı sizin için yeterli değilse dilerseniz RAM miktarını artırabilirsiniz. MSI, ramleri kendiniz değiştirdiğinizde ürünü garanti dışı bırakmıyor. Vector GP68/GP78, hem grafik hem de akıcılık anlamında güncel donanıma sahip bir laptop deneyimini bambaşka bir seviyeye çekebiliyor.

MSI CYBORG 15

Evrimin bir sonraki adımı atıldı: Oyun dünyasına Cyberpunk tarzınızla dalın; bilim-kurgu modasını esnetin; rakiplerinizi yepyeni bir donanımla şaşırtın. Futuristik mekanize dış tasarımı ile Cyborg 15 çığır açan, avangart bir Gaming laptop olarak doğdu.

Kasa ve klavye tuşlarındaki yarı saydam tasarım, laptopunuzun iç bileşenlerini görebilmenizi sağlar. Sibernetik yapıları andıran çizgiler ve baştan aşağı genel ifadesi ile Cyborg, geleceği şimdiden görmemizi sağlıyor.

12.Nesil Intel Core işlemci ile Cyborg 15, multitasking projeleriniz ve talepkar oyunlarınızda daha önce görülmemiş bir performans artışı sunar. Ultra verimli NVIDIA Ada Lovelace mimarisi mimarisi ile hem performansta, hem de YZ destekli grafiklerde bir kuantum sıçraması yaşatıyor. Oyunlarda son derece gerçekçi sanal dünyaları Ray Tracing ve ultra yüksek FPS ile oynayın. İş akışlarınızı hızlandırmanın devrim yaratan yepyeni yöntemlerine şahit olun.

Yeni CPU & GPU paylaşımlı soğutma borusu tasarımı, ısı giderimini CPU ve GPU arasında gerçek zamanlı olarak dengeler ve daha verimli hale getirir. MSI'ın özel termal yağları kullanılarak uç noktada oyun seanslarında bile maksimum performans garantilenir.

Kampanyaya 1 Ekim tarihine kadar burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.