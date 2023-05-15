MMU KAAN için ilk uçuş tarihi belli oldu!

Milli Muharip Uçak için ilk uçuş tarihi verildi. Peki MMU KAAN ilk uçuş tarihi ne? İlk uçuş ne zaman gerçekleşecek? İşte detaylar...

Tusaş ve Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından F-22'ye rakip olarak üretilen Milli Muharip Uçak KAAN için ilk uçuş tarihi belli oldu. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir KAAN için merakla beklenen ilk uçuş tarihini açıkladı. İşte MMU KAAN ilk uçuş tarihi ile ilgili detaylar…

İsmail Demir kesin tarih verdi!

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir Milli Muharip Uçak KAAN hakkında açıklamalarda bulundu. Demir yaptğı açıklamada KAAN için kesin uçuş tarihi verdi. Demir'in yaptığı açıklamaya göre MMU KAAN ilk uçuşunu 23 Aralık 2023 tarihinde yapacak.

Türkiye'de 2020 yılının sonlarında yaşan F-35 krizi üzerine acil kodla başlatılan proje 18 Mart 2023 tarihine kadar gizli olarak yürütüldü. O tarihteyse MMU TF-X halka ve basına sunuldu. Projenin ilk meyvelerini gösteren TUSAŞ yaptığı açıklamada çok yakın tarihlerde uçtuğunu da göreceğiz ifadesine yer vermişti.

ASELSAN, Gökdeniz ile çıtayı yükseltiyor!

Geçtiğimiz Nisan ayı sonunda yapılan Teknofest'te ise MMU TF-X görücüye çıktı. Cumhurbaşkanı tarafından tanıtılan MMU TF-X'in adı da belli oldu. KAAN ismi verilen TF-X için isim konusu da hallolduktan sonra merak edilen konu uçuş tarihi olmuştu. İsmail Demir yaptığı açıklamada bu tarihi 23 Aralık 2023 olarak belirtti.

MMU/TF-X "KAAN" özellikleri

Uzunluk: 21 m

Kanat açıklığı: 14 m

Yükseklik: 6 m

Itki: 2x 29.000-2x 32.500 lbs (2x F110)/ TEI üretimi 2x 35.000 lbs

Servis tavanı: 55.000+ ft

Azami hız: 1.8 Mach

G limitleri: +9g / -3.5g

Aviyonikler:

ASELSAN'ın yerli AESA radarı bütünleşik RF sistemi (BÜRFİS)

SAR (Sentetik açıklıklı radar sistemi)

IRST (Kızılötesi arama ve takip) sensörü

EOTS (Elektro-optik hedefleme sistemi)

Kaska monteli nişangah sistem

Diğer:

Yüksek manevra kabiliyeti ve güçlü bir itki sistemi

Süperseyir kabiliyeti

Uzun harekat yarıçapı

Radarda düşük görünürlük

Sensör füzyonu

Gelişmiş veri bağı kabiliyetleri

Yüksek hassasiyete sahip mühimmatlar atabilme kabiliyeti

MMU KAAN'ın Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine gireceği günse bir diğer merak konusu. Konuyla alakalı herhangi bir açıklama yok. Ancak yapılan tahminler uçağın tüm testlerinin bitip seri üretime geçmesiyle birlikte 2027-2028 yılını gösteriyor.

Peki siz MMU KAAN ilk uçuş tarihi hakkında ne düşünüyorsunuz?