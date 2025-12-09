Milli Teknoloji Genel Müdürü Sadullah Uzun: HIT-30 cumhuriyet tarihinin en yüksek bütçeli projesidir

"Kariyer 5.0" programında Melis Yaşar'ın sorularını yanıtlayan Milli Teknoloji Genel Müdürü Sadullah Uzun, Milli Teknoloji Hamlesi'nin odağında insan kaynağı olduğunu vurguladı. Türkiye'nin savunma sanayii, teknopark ekosistemi ve yapay zeka alanındaki yatırımlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

"GENÇ NÜFUSUMUZUN YETKİNLİKLERİNİ ARTIRMAMIZ GEREKİYOR"

Milli Teknoloji Hamlesi'nin temelinin insan kaynağı olduğuna dikkat çeken Uzun, "Genç nüfusumuzun yetkinliklerini artırmamız gerekiyor, dolayısıyla Milli Teknoloji Hamlesi'nin birinci ve en önemli görevi beşeri sermayedir" dedi. Türkiye'nin savunma sanayiinde geldiği noktayı da değerlendiren Uzun, "Savunma sanayiinde drone teknolojilerinde bir numarayız" ifadelerini kullandı.

"HIT-30 PROJESİ, CUMHURİYET TARİHİNDE EN YÜKSEK BÜTÇELİ TEKNOLOJİ PROJESİ"

Türkiye'deki teknoloji altyapısına değinen Uzun, "200'ün üzerinde üniversitemiz, 100'ün üzerinde teknoparkımız var" diyerek ekosistemin büyüklüğüne dikkat çekti. Kamu desteklerinin önemine işaret eden Uzun, "TEKNOPARK'ta üretilen teknolojilerde kamu teşvik vermek suretiyle destek oluyor" dedi ve kritik projeyi açıklayarak, "HIT-30 projesi, cumhuriyet tarihinde yüksek teknolojiye ayrılan bütçe açısından en yüksek bütçeli projedir" ifadelerini kullandı.

"TEKNOFEST'TE FİNALİSTLER ÜLKENİN ÖZETİDİR"

Türkiye'nin teknoloji kültürüne değinen Uzun, "TEKNOFEST'te finalistlere ve ekiplere baktığınızda aslında ülkenin bir özetiyle karşılaşacaksınız" dedi. Milli Teknoloji Akademisi ile ilgili de bilgi vererek, "Milli Teknoloji Akademisi başlığı altında uzmanlık programları yapıyoruz, Türkiye'nin dört bir yanından başvurular alıyoruz" diye konuştu. Yeni dönemin insan profilini ise şu sözlerle anlattı: "Kendini yalnızca teknoloji alanında değil, zanaat ve yetkinlik bakımından da geliştiren insanların öne çıktığı bir döneme giriyoruz." Yapay zekâ çalışmalarında etik boyuta dikkat çeken Uzun, "Yapay zekanın tehdit boyutu, yapay zeka teknolojisinin nasıl kullanıldığıyla alakalıdır" dedi ve ekledi: "Kendi dilimiz ve değerlerimizdeki yapay zekanın yaygınlaşması adına girişimlerimiz var."