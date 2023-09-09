Microsoft, yapay zekanın telif sorununa çözüm geliştirdi

Üretken yapay zeka aldı başını gitti. Durdurabilene aşk olsun. Bazı insanlar ise bu durumdan endişeli. Çünkü yapay zekanın hırsızlık yapmasından endişe ediyorlar. Microsoft ise bu sese kulak verdi. IP ihlali riskinden endişe duyan müşterileri için düğmeye bastı. Artık yapay zeka sistemleri tarafından oluşturulan içeriğin telif hakkı ihlali nedeniyle dava açılabiliyor. Şirket bu konuda önlem almaya hazırlanıyor. Ayrıca müşterilerine yasal koruma sağlayacağını duyurdu.

Yapay zekanın telif sorununa Microsoft çözüm geliştirdi!

Chatgpt gibi üretken yapay zeka araçları telif dinlemiyor. Atıf yapılmadan çoğaltılması konusunda ise kullanıcılar endişeli. Aslında fikri mülkiyet haklarının çalınması da bir çeşit hırsızlık. Microsoft ise tam bu noktada kullanıcılarına güven verecek bir politika geliştirdi. Bu çalışma Microsoft'un mevcut fikri mülkiyet kapsamının genişletilmesinin bir sonucudur. Microsoft bu politikayı Yardımcı Pilot Telif Hakkı Taahhüdü olarak isimlendirdi.

Microsoft, isteğe bağlı olarak orijinal kod, metin ve görseller oluşturabilen GitHub Copilot ve Bing Chat gibi ürünler aracılığıyla yapay zekaya büyük yatırım yaptı. Yapay zeka modelleri, bu yetenekleri, telif hakkı sahiplerinden izin istemeden, halka açık verileri internetten kazıyarak kazanmıştır.

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Yapay zeka sistemlerinin bu denli yetenekli kullanışlı görünse de epey güvenlik açığına yol açıyor. Ayrıca yapay zeka sistemleri potansiyel telif sorunlarını da beraberinde getiriyor. Microsoft, yasal koruma sunacak. Böylece müşterilerinin yapay zeka konusunda endişelerini azaltarak güven vermeyi amaçlıyor.

Bu yeni politika poliçe hasarları ve yasal ücretleri kapsıyor. Microsoft üretken yapay zekanın teknoloji endüstrisinde hızla benimsenmesini istiyor. Bu nedenle müşterilere ek bir koruma katmanı sağlayarak onların güvende hissetmelerine imkan tanıyacak. Yeni taahhüt kapsamında Microsoft, Copilot, Bing Chat ve diğer yapay zeka hizmetlerini kullanan müşteriler için her türlü yasal zararı ödeyecek.

Microsoft'un bu konuda taahhütü oldukça açık. "Özellikle, üçüncü bir tarafın ticari bir müşteriye Microsoft'un Yardımcı Pilotlarını veya ürettikleri çıktıyı kullanmasından dolayı telif hakkı ihlali nedeniyle dava açması halinde, müşteriyi savunacağız. Davadan kaynaklanan olumsuz kararların veya uzlaşmaların tutarını ödeyeceğiz."

Tüm dünya üretken yapay zekanın yükselişiyle birlikte yapay zeka modellerinin eğitiminde kullanılan verilerin telif hakkı sorunuyla uğraşıyor. Bu konuda davalar halen devam ediyor. Hatta geçtiğimiz Kasım ayında Joseph Saveri Hukuk Bürosu Microsoft ve OpenAI'a dava açmıştı. Dava henüz sonuçlanmadı. Sonuçlandığında ise tüm dünyada emsal olacak.