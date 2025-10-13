Microsoft'un Windows 10 desteği bitiyor: Windows 11'e nasıl geçilir?

Windows bilgisayar kullanan yüz milyonlarca kişi için önemli bir tarih yaklaşıyor: Microsoft, Windows 10 işletim sistemi için desteğini 14 Ekim'de sonlandırıyor. Salı gününden sonra bu bilgisayarlar artık risk altında olabilir.

Bunun nedeni, güvenlik güncellemelerinin durması sonucu cihazların saldırılara karşı daha savunmasız hale gelmesi.

Microsoft, kullanıcıları ücretsiz olarak Windows 11'e yükseltmeye teşvik ediyor - ancak tüm bilgisayarlar buna uygun değil.

ABD'li tüketici grubu PIRG'in kıdemli direktörü Nathan Proctor, "Windows 10 desteğinin sona ermesi hem tüketiciler hem de çevre için bir felaket olacak gibi görünüyor" diyor.

Peki, bunlar sizin için ne anlama geliyor?

Kimler etkilenecek?

Windows dünyanın en popüler bilgisayar işletim sistemi. Geliştiricisi Microsoft'a göre dünya çapında 1,4 milyardan fazla cihazda kullanılıyor.

İnternet trafik analizi sitesi Statcounter, Temmuz 2025'te bunların yaklaşık %43'ünün Windows 10 kullandığını aktarıyor.

Eylül ayında düzenlenen bir ankete göre bu kullanıcıların yaklaşık dörtte biri, Microsoft'un resmi desteği sona erdikten sonra bile Windows 10 kullanmaya devam etmeyi planlıyor.

Yaklaşık her yedi kişiden biri ise yeni bir bilgisayar almayı planlıyor.

Bazı tüketici grupları Windows 10 desteğinin sona ermesini eleştirerek bunun gereksiz harcamalara ve çevresel israfa yol açacağını söylüyor.

ABD'de onarım hakkı için kampanya yürüten Proctor, "İnsanlar tamir edemediğimiz, yazılım desteğini kaybettiğimiz veya başka bir şekilde atık akışına zorlandığımız kısa ömürlü cihazlarla dolu bir dünyada yaşamaktan bıktı" diyor ve ekliyor:

"Uzun ömürlü teknolojiyi hak ediyoruz."

Ne yapmak gerekiyor?

Microsoft aslında kişisel kullanıcılara iki seçenek sunuyor: Windows 11'e güncelleyin ya da 12 ay boyunca genişletilmiş güvenlik güncelleştirmelerini almak için kaydolun.

Bunlar bilgisayar ayarlarının "Gizlilik ve Güvenlik" bölümünden yapılabiliyor.

Windows 11 için uygun bilgisayarlara sahip olan kişiler ücretsiz olarak yükseltme yapabiliyor.

Ancak Proctor, birçok kişinin "mevcut bilgisayarları gayet iyi çalışmasına rağmen yeni cihazlar satın almak zorunda kalacağını" söylüyor.

Windows 11'in minimum sistem gereksinimlerini kontrol edebilir ve kendi sisteminizle karşılaştırabilirsiniz.

Windows 11 için gerekli olan bir diğer özelliklerden biri de, anakartınızda TPM adlı bir çipin olması.

Anakartınız TPM 2 ile uyumluysa, Windows 11 yükleyebilmek için BIOS ayarlarınıza girerek bu özelliği aktive etmeniz gerekiyor.

Hemen yükseltme yapmak istemiyorsanız veya cihazınız Windows 11 için çok eskiyse, en önemli güvenlik güncellemelerini Ekim 2026'ya kadar devam ettirecek bir programa kaydolabilirsiniz.

Genişletilmiş Güvenlik Güncellemeleri (ESU) adlı bu programda herhangi bir teknik destek veya diğer yazılım güncellemeleri yer almıyor

Avrupa Ekonomik Alanı'nda yaşayanlar bu programa ücretsiz kayıt yaptırabilecek.

Diğer kullanıcılarınsa buna ücretsiz kaydolabilmesi için Windows 10'un en son güncellemelerini almaları, bir Microsoft hesabına sahip olmaları ve bilgisayar ayarlarını yedeklemeleri gerekiyor.

Aksi takdirde, ESU'ya erişmek için 30 dolara denk bir ücret ödemeleri veya 1.000 Microsoft Rewards puanı kullanmak gerekiyor gerekir.

Windows 10 kullanan ticari kuruluşlar içinse bu, cihaz başına yaklaşık 60 dolara mal olacak.

Ücretler ülkeden ülkeye bir miktar farklılık gösterebiliyor.

Ne değişiyor?

Microsoft, 2015'te piyasaya sürülmesinden bu yana Windows 10'u sık sık güncelledi.

Bunlar, yeni özelliklerin yanı sıra güvenlik sorunlarını ve hataları düzeltmek veya eklemek için kullanıldı.

Şirket, kullanıcıların Windows 11'e ücretsiz olarak yükseltmelerini öneriyor - ancak bazı eski cihazlar yeni işletim sistemini çalıştıramayacak.

Ayrıca Windows 11'i Microsoft hesabı olmadan kullanmayı zorlaştırıyor - ve Windows 10 bilgisayarınızın ömrünü uzatmanın yolu da bir Microsoft hesabı gerektiriyor.

Bazı kullanıcılar gizlilik nedeniyle bir Microsoft hesabıyla oturum açmamayı tercih ediyor.

Riskler neler?

Microsoft, Windows 10 bilgisayarlara kritik güvenlik güncelleştirmeleri ve düzeltmeleri göndermeyi durduracak.

Bu, saldırılara karşı en son savunmaları alamayacağınız için cihazınızı virüsler veya kötü amaçlı yazılımlar gibi tehditlere karşı daha savunmasız hale getirebilir.

Geçtiğimiz aylarda perakendecilerden araba üreticilerine ve hatta bir kreş zincirine kadar çeşitli işletmelere yönelik bir dizi yüksek profilli siber saldırı gördük.

Microsoft Tüketici Pazarlama Müdürü Yusuf Mehdi bir blog yazısında, şirketlerin "desteklenmeyen yazılımlarla mevzuata uyumluluğu sürdürmekte zorlanabileceğini" yazdı.

Geliştiriciler en son özelliklerini eski işletim sistemlerine göndermeyi bıraktıklarından diğer yazılımların bazı işlevlerini kaybetmesine de tanık olabilirsiniz.