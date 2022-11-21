Microsoft'tan tepki çeken Türkiye değişikliği!

Microsoft, Türkiye'deki Store için "hediye olarak satın al" seçeneğini kaldırdı. Karar, oyuncular tarafından tepki topladı.

Microsoft, Türkiye'deki Store için oldukça tepki çeken bir değişikliğe gitti. Uygulama ve oyun mağazasında ülkemize özel fiyatlandırma avantajı sunan şirket, Türk Lirası'ndaki değer kaybı üzerine, yurt dışındaki kullanıcıların ucuz oyun alabilmesini engellemek adına yeni bir karar aldı.

Microsoft, Türkiye'de hediye olarak satın alma seçeneğini kaldırdı!

Microsoft Mağazası, ülkelere ve para birimine özel fiyatlandırma seçeneği sunuyor. Bu sayede parası değer kaybına uğrayan ülkeler için bir kolaylık sağlanması amaçlanıyor. Ancak bu avantaj, kötüye de kullanılabiliyor.

SomosXbox tarafından paylaşılan habere göre Microsoft, Türkiye ve Arjantin'deki Microsoft Store için "Hediye olarak satın al" seçeneğini kaldırdı. Şirketin bu kararı, etkilenen ülkelerin oyuncuları tarafından tepkiyle karşılandı.

Microsoft'tan oyunlar için Windows 11 itirafı!

Microsoft bu kararıyla ilgili henüz herhangi bir açıklama yapmadı. Ancak tahminler, diğer ülkelerin kullanıcılarının Türkiye ve Arjantin'e uygulanan avantajdan yararlanarak daha ucuza oyun almasını işaret ediyor.

Öyle ki görülenler, tahminleri destekler nitelikte. Zira yurt dışındaki hesap satıcıları, oyunları Türkiye üzerinden Hediye ile satın alma seçeneği ile satın alıyor. Bu sayede ucuza elde ettiği oyunları kendi ülkesinde kendi para birimi üzerinden satışını yapıyor. Dolayısıyla Microsoft zarara giriyor.

Duruma örnek vermek gerekirse, İspanya'daki bir oyun 35 euro fiyat etiketiyle satılıyorken, bu miktar Arjantin'de 12-15 euroya kadar düşmekte. Benzer şekilde Türkiye'de de 5'te 1, hatta 10'da 1'e kadar düştüğünü görebiliyoruz.

Microsoft Store'da en çok satanlar

Sıra Oyun 1 Minecraft: Java & Bedrock Edition 2 March of Empires Sultan Savaşı 3 Top Eleven 2023: Futbol Menajeri Ol 4 Roblox 5 Candy Crush Saga 6 Pro 11 – Football Manager Game 7 War Planet Online: Global Conquest 8 Asphalt 9: Legends 9 Goodgame Empire 10 World of Tanks Blitz 11 Microsoft Flight Simulator Premium Deluxe 40th Anniversary Edition 12 Royal Revolt 2 13 Slotomania – Free Casino Slots 14 Mount & Blade II: Bannerlord 15 Asphalt 8: Airborne 16 Asphalt 8: Airborne 17 Farming Simulator 22 18 Candy Crush Soda Saga 19 Minecraft Dungeons Ultimate Edition 20 Microsoft Flight Simulator Standard 40th Anniversary Edition

Peki sizler Microsoft Store hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!