Microsoft, Activision Blizzard'ı Satın Aldı

Microsoft, uzun süren çilelerin ardından Activision Blizzard'ın sahibi oldu. Xbox, Call of Duty, Overwatch ve World of Warcraft gibi büyük oyun serilerine sahip oldu. Hayranlar, Activision-Xbox birleşmesiyle birlikte en çok Guitar Hero oyununun canlandırılmasını istiyor.

Microsoft sonunda uzun süren çilelerin ardından Activision Blizzard'ın sahibi oldu. Birleşmenin tamamlanmasıyla birlikte Xbox; Call of Duty, Overwatch ve World of Warcraft gibi en büyük oyun serilerinden bazılarına sahip oldu.

Hayranlar, Activision-Xbox birleşmesiyle birlikte en çok hayata dönmesini istedikleri oyunu belirledi: Guitar Hero

Bu yeni birleşme nedeniyle Infinity Ward tarafından yapılacak bir Halo oyunu, Playground Games tarafından yapılacak bir Crash Bandicoot yarış oyunu ve hatta 343 Industries'den yeni bir Call of Duty oyunu gibi birçok heyecan verici beklentiyi artıracak proje ortaya çıktı.

Ancak Sosyal medya platformu X'teki (eski adıyla Twitter) birçok kullanıcı Xbox'ın bu yeni stüdyolardan yararlanarak Activision'ın marka kasasındaki bazı klasik, unutulmuş mücevherleri canlandırmasını diliyor.

Microsoft'un Activision'ı aldıktan sonraki ilk kararı belli oldu!

Bunlardan en büyük talep göreni bir nesli elektro gitar, bas gitar ve davul çalmaya iten Guitar Hero. Hayranların bu isteği aslında ironik, zira Activision CEO'su Bobby Kotick'in bu hafta başındaki bir şirket toplantısı sırasında atıl durumdaki serinin yeniden canlandırılmasıyla dalga geçtiğini ortaya koyan bir haber ortaya çıktı. Ancak hayranlar hala umutlu.

Cool, now bring back Guitar Hero https://t.co/A8qO6kzena — Brozkii (@OriginalBrozkii) October 13, 2023

Bring back Guitar Hero ASAP https://t.co/Z7pkMzE7JM — Von_Velaryon???? (@FMLNOVED) October 13, 2023

Please bring back Guitar Hero and Tony Hawk ?? https://t.co/YM2hqcd4ft — Mic Solace (@MicSolace) October 13, 2023

Aslında satın alımın 2022'nin başlarında duyurulmasının ardından Xbox başkanı Phil Spencer, terk edilmiş Activision franchise'larını ziyaret etmeye hevesli olduğunu belirtmişti ve Washington Post'a verdiği bir röportaj sırasında Guitar Hero'nun da adını vermişti.

Bakalım Xbox arz-talep dengesini önemseyecek mi? Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.