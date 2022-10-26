Meta üçüncü çeyrek beklentileri korkutuyor!

Meta, bugün piyasaların kapanması ile birlikte üçüncü çeyrek sonuçlarını açıklayacak. Beklentilerin arkasında kalan zorlu bir ikinci çeyreğin ardından şirketin üçüncü çeyrek rakamları da merakla bekleniyor. Teknoloji devi için üçüncü çeyrek hakkında ortaya konan beklentiler de pek iç açıcı görünmüyor.

Meta'nın gelirlerindeki düşüş devam edececek gibi görünüyor

Meta, üçüncü çeyrek içerisinde Microsoft ve Accenture ile ortaklıklarını açıklamış olsa da işler pek yolunda gitmiyor. Bu ay içerisinde şirketin notu düşerken, aynı zamanda hisse senetleri de önemli bir düşüş yaşamış durumda.

İçerisinde bulundurduğu platformların günlük aktif kullanıcı sayısında düşüş yaşayan şirket için analistler olumlu yönde konuşmuyorlar. Bunun yanı sıra TikTok'un rekabette öne geçmesi ve Apple'ın gizlilik politikasını değiştirmesinin ardından reklam konusunda yaşanan çeşitli sorunlar da şirketin durumunu olumsuz etkiliyor.

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Sadece Apple'ın gizlilik politikasını değiştirmesi ile şirketin gelirlerinin 10 milyar dolar düşeceği öngörülüyor. Meta hisseleri geçtiğimiz yıldan bu yana ise yaklaşık yüzde 58 oranında düşmüş durumda. Bu düşüşler için ise özellike şirketin metaverse evrenine fazla odaklanması sebep gösteriliyor.

Meta CEO'su Mark Zuckerberg geçtiğimiz dönemlerde metaverse yatırımlarına hız vermek amacıyla diğer harcamaları kısacaklarını belirtmişti. Ayrıca şirketin ana faaliyet alanından çıkmasının yatırımcıları korkuttuğu belirtilirken, sosyal medya alanında tekrar güven kazanması gerektiği ifade ediliyor.

Meta için beklenilen üçüncü çeyrek rakamları ise şu şekilde:

Gelir: 27,4 milyar dolar

Hisse başı kar: 1,88 dolar

Facebook aktif kullanıcı sayısı: 1,86 milyar kişi

Meta gözünü metaverse evrenine çevirmişken, şirketin gelirleri de düşmeye devam ediyor. Peki siz şirketin izlediği politika ve üçüncü çeyrek rakamları hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.