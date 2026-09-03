Haberler

Melikgazi Belediyesi'nde insansı robot göreve başladı

Melikgazi Belediyesi'nde insansı robot göreve başladı Haber Videosunu İzle
Melikgazi Belediyesi'nde insansı robot göreve başladı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'de Melikgazi Belediyesi, bir aydır eğitilen MEGA isimli insansı robotu belediyede görevlendirdi. Vatandaşları ilgili birimlere yönlendirmesi planlanan MEGA'nın ilerleyen süreçte zabıta olarak denetim yapması da hedefleniyor. Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, gelecekte farklı robotların da devreye alınacağını açıkladı.

  • Melikgazi Belediyesi, Türkiye'de belediyede çalışan ilk insansı robot olan MEGA'yı göreve başlattı.
  • MEGA, vatandaşları karşılamanın yanı sıra akşam ve hafta sonu çağrı merkezini yönlendirme, gelen misafirleri birimlere yönlendirme ve zabıta olarak denetim yapma görevlerini üstlenecek.
  • MEGA, tanıtım toplantısında dans gösterisi yaptı ve futbol takımı olarak Kayserispor'u, basketbol takımı olarak ise Melikgazi Kayseri Basketbol'u desteklediğini söyledi.

Türkiye'de belediyede çalışan ilk insansı robot  Melikgazi Belediyesi'nde göreve başladı. MEGA adı verilen robot, Melikgazi Belediyesi'nin farklı birimlerinde vatandaşlara yardımcı olacak ve çeşitli görevler üstlenecek.

MEGA BELEDİYEDE İŞE BAŞLADI

Melikgazi Belediyesi tarafından alınan ve yaklaşık bir aydır eğitilen MEGA isimli insansı robot, belediyenin farklı birimlerinde kullanılacak. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, belediye meclis salonunda düzenlenen toplantıda hem teknoloji alanındaki çalışmalarını hem de robotik yapay zeka asistanı MEGA'yı tanıttı. 

ZABITA OLARAK DENETİM YAPABİLECEK

MEGA'nın görevleriyle ilgili dikkat çeken ayrıntıları açıklayan Palancıoğlu, robotun yalnızca vatandaşları karşılamakla sınırlı kalmayacağını belirtti. Palancıoğlu, "Son uygulamamız 'MEGA' isimli insansı robot. Birçok hizmetimizi bu robotu eğiterek yapacağız. Akşam saatlerinde ve hafta sonlarında çağrı merkezimizi arayan vatandaşlarımızı yapay zeka asistanımız yönlendiriyordu." dedi. Robotun belediyeye gelen vatandaşlara da yardımcı olacağını anlatan Palancıoğlu, "Aynı şekilde gündüz gelen misafirlerin ihtiyaçlarını karşılayacak, hangi birimde işini çözebilecek onu yönlendirebilecek, zabıta olarak denetim yapabilecek." ifadelerini kullandı.

HANGİ TAKIMI TUTTUĞUNU DA AÇIKLADI

Tanıtım toplantısında MEGA'nın yetenekleri de sergilendi. Dans gösterisi yapan insansı robot, kendisine yöneltilen futbol ve basketbol sorularını da yanıtladı. "Hangi takımı tutuyorsun?" sorusuna futbolda "Kayserispor" cevabını veren MEGA, basketbolda ise Melikgazi Kayseri Basketbol'u desteklediğini söyledi.

Kaynak: Haberler.com
İBB'ye yeni operasyon! Üst düzey isimler gözaltında

Şafak vakti yeni operasyon! Daire başkanı dahil çok sayıda gözaltı var
UEFA'dan Fenerbahçe, Greenwood ve Guendouzi'ye soruşturma

Fenerbahçe ve iki yıldız futbolcusuna soruşturma
Orta Doğu'da savaş büyüyor! İran, Kuveyt'i füze ve İHA'larla vurdu

Arap ülkesi kabusu yaşıyor! Füze ve İHA'larla yangın yerine çevirdiler
Haberler.com
2000

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıCengiz Aktaş:

Ve böylece insanların işsizliğine de öncülük etmiş olursunuz. :)) Kimse farkında değil galiba ama büyük bir sorun geliyor kar topu misali yuvarlana yuvarlana. Robotlar insanların yerini alırsa, toplum ne olacak? Kim hangi işe gidecek ve iş karşılığında para kazanabilecek? Övüne övüne de anlatıyoruz ya bunu. :))

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'den İran savaşı için kritik karar! Askerler 2027'ye kadar bölgede

Dünyayı tedirgin edecek karar
Avrupa ülkesi Türklere kapılarını sonuna kadar açtı

Avrupa ülkesi Türklere kapılarını sonuna kadar açtı
Bitlis'te ilk kez görüntülendi! Beyaz Öncü, güzelliğiyle adeta büyülüyor

Bir ilimizde tarihi kayıt! İlk kez görüntülendi
İnşaatın 7. katından düşen Suriyeli işçi hayatını kaybetti

İnşaat işçisinin acı sonu! Bir anlık dikkatsizlik canından etti
ABD'de TIR kabininde vahşet ortaya çıktı! 4 çocuğa kabusu yaşatmış

Bunu yapan insan olamaz! 4 çocuğa 6 yıl boyunca akılalmaz işkence

Bankalar düğmeye bastı! Bu işlemleri yapanların kartı kapanacak

Bankalar düğmeye bastı! Bu işlemi yapanın kartı kapanacak
Ünlü oyuncu oğlunun son halini paylaştı! “Nazara inanmıyorum”

“Nazara inanmıyorum” demişti! Ünlü oyuncu oğlunu işte böyle paylaştı