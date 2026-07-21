MEB'in "ÖğretmenİZ" dergisinin 10'uncu sayısı yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) "ÖğretmenİZ" dergisinin 10'uncu sayısı yayımlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, öğretmenlerin kültürel, sanatsal ve entelektüel birikimlerini ön plana çıkarmak, mesleki gelişimlerini desteklemek ve iyi uygulamaları görünür kılmak amacıyla yayın hayatını sürdüren dergi, yeni sayısıyla dijital platformda yayımlandı.

Her satırında bir öğretmenin emeğini barındıran, eğitim camiasının mesleki dayanışmasını yansıtan zengin bir içerik sunan derginin tematik yazısında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anılarak demokrasiye sahip çıkmanın, milli iradeye ve değerlere bağlılığın eğitim perspektifindeki önemi vurgulandı.

Bu sayıda, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin "erdem-değer-eylem" bütünlüğü üzerinden vatanseverlik ve toplumsal sorumluluk bilinci işlendi.

Köşe yazılarında ise "Yedi Güzel Adam ve Öğretmenliğin Fikri Mirası" ile Türkiye'nin edebi mirası tahlil edilirken, "Değişen Dünya, Değişmeyen İnsan" başlıklı yazıda dijital çağda insan, pedagojik bir zeminde ele alındı.

Ayrıca, "Medeniyetimizde Anadolu Kilimleri" köşe yazısı ile medeniyet tasavvuru, estetik ve kültürel derinliğiyle tahlil edildi.

Denemeler, öyküler, şiirler ve fotoğraflar

Dergide öğretmenlerin zengin düşünce dünyalarını yansıtan denemeler, anılar, öyküler ve şiirler yer alıyor.

"Hangi Bağın Bağbanısan, Gülüsen?" başlıklı deneme, insanın özünü arayışına odaklanırken, "Bir Fesleğenin Hatırlattıkları" denemesi insanın toprakla ve yeşille kurduğu bağa, "yeşil hafıza" kavramı üzerinden özgün bir bakış sunuyor.

"Omzuma Değen Rüzgar" adlı anı, İstanbul'un tarihi dokusunda geçmişle kurulan sessiz bir diyaloğu, "Ekinler Sararmıştır Şimdi" anısı, bir öğrencilik hatırasından süzülen sevgi ve vefa bağını, "Kökleri Denizi Aşan Zeytin Ağacı" anısı ise Selanik'ten gelen bir umudun zeytin ağacıyla nasıl yeniden kök saldığını etkileyici bir anlatımla okura aktarıyor.

"Başarı Hikayeleri" bölümünde, 90 öğrenciden oluşan büyük bir orkestra ve koro ile müzik aracılığıyla şahsiyet inşası gerçekleştiren öğretmenin ilham veren gayreti ve kağıt katlama sanatı ile ilkokul düzeyinde geometriyi, el becerisini geliştiren öğretmenin özgün sınıf uygulamaları ayrıntılı bir biçimde aktarılıyor.

Seyahat yazılarında ise Artvin'in Çoruh'tan Kaçkarlara uzanan doğası ile Denizli'nin tarihi ve kültürel zenginliğine uzanan güzellikleri okura sunuluyor.

Görsel zenginliğiyle dikkati çeken sayıda, Sarı Hüzün Sokağı, Parmak Ucunda Gökyüzü, Testideki Yaz gibi özgün resimlerle Türkiye'nin dört bir yanından çekilmiş fotoğraflar da yer alıyor.

Ödül bölümünde ise uluslararası platformlarda başarı elde eden öğretmenlerin çalışmaları detaylandırılıyor.