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Galatasaray'da Lemina ile imza atıldı! İşte sözleşme süresi

Galatasaray'da Lemina ile imza atıldı! İşte sözleşme süresi Haber Videosunu İzle
Galatasaray'da Lemina ile imza atıldı! İşte sözleşme süresi
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Galatasaray, sözleşmesi sona eren Gabonlu orta saha Mario Lemina ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

Süper Lig'de üst üste dört kez şampiyon olan Galatasaray, kontratı sona eren Gabonlu yıldız Mario Lemina ile nikah tazeledi.

LEMINA 2 YIL DAHA GALATASARAY'DA 

Galatasaray, Gabonlu orta saha oyuncusu Mario Lemina ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladığını duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada ''Mario Lemina 2 sezon daha sarı kırmızı formayla!'' ifadeleri kullanıldı.

İMZA SONRASI İLK AÇIKLAMA

İmza töreninin ardından açıklamalarda bulunan Lemina, "Taraftarlarımız, onları ne kadar çok sevdiğimi biliyorlar. Ben de sahada performans göstermeye çalışıyorum. Umarım yine zaferlerle dolu bir sezon geçiririz. Galatasaray büyük bir kulüp ve büyük zaferlere ihtiyacı var." dedi. 

YILLIK MAAŞI

Dursun Özbek yönetiminin yapılan anlaşmaya göre oyuncuya yıllık bonuslar dahil 2.5 milyon Euro maaş vereceği iddia ediliyor.

SEZON PERFORMANSI

Geride kalan sezonda Galatasaray formasıyla 41 maçta 3 gol ve 2 asistlik katkı sağlayan tecrübeli futbolcu, Wolverhampton’dan ayrılarak Galatasaray’a katılmıştı.

Hamza Temur
Hamza Temur
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