Makyajlı Clio Türkiye'de satışa çıkıyor: İşte tarihi!

Geçtiğimiz yıl Fiat Egea'nın ardından Türkiye'nin en çok satan 2. otomobili (41 bin 607 adet) olan, hatcback sınıfında lider konumunda bulunan Renault Clio, 2024 yılında makyajlı kasasıyla gelecek. Bugün de Türkiye'de ne zaman satılacağı ortaya çıktı.

Makyajlı 2024 Renault Clio, Eylül 2023'te Türkiye'de!

Yeni makyajlı kasası ile 2024 model Renault Clio, nisan ayında global olarak tanıtılacak. Daha sonra Avrupa ülkeleri başta olmak üzere tüm dünyada satışa sunulacak. Türkiye'de ise eylül ayında ön siparişe açılacak. Aynı ay içerisinde bayilere de geleceği için fiziksel olarak gidip almak mümkün olacak.

Peki bu otomobil hakkında neler biliyoruz? Birkaç ay sonra eski kasa olarak anacağımız Clio'nun güncel fiyat listesi ne kadardan başlıyor? Tüm detaylar haberimizde…

Renault Clio, 2024 yılında yeni makyajlı kasası ile satışa çıkacak. Her ne kadar detaylı bir inceleme yapmış olmasak ve henüz tanıtılmadığı için görselleri olmasa da reklam filmi sırasında kaydedilen görüntüler kaba hatlarını görmemizi sağladı.

2024 Renault Clio, İspanya/Valencia'da reklam çekimleri sırasında görüntülendi! Siz makyajlı kasayı nasıl buldunuz? #RenaultClio?? pic.twitter.com/he0Th9uOcf — M. Can AKA (@mcaka_17) February 21, 2023

Yukarıdaki bağlantı üzerinden görebileceğiniz üzere yeni 2024 makyajlı Renault Clio artık çok daha agresif tasarım hatlarına sahip. Özellikle ön tarafta yer alan far tasarımı Peugeot 208/308 tasarımını anımsatıyor. Artık Renault'un da yumuşak hatları geride bırakarak Japon tasarım trendine uyduğunu görüyoruz.