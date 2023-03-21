Makyajlı Clio Türkiye'de satışa çıkıyor: İşte tarihi!
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Şubat ayında İspanya'nın Valencia şehrinde reklam çekimleri sırasında görülen 2024 makyajlı Renault Clio için Türkiye satış tarihi verildi.
Geçtiğimiz yıl Fiat Egea'nın ardından Türkiye'nin en çok satan 2. otomobili (41 bin 607 adet) olan, hatcback sınıfında lider konumunda bulunan Renault Clio, 2024 yılında makyajlı kasasıyla gelecek. Bugün de Türkiye'de ne zaman satılacağı ortaya çıktı.
Makyajlı 2024 Renault Clio, Eylül 2023'te Türkiye'de!
Yeni makyajlı kasası ile 2024 model Renault Clio, nisan ayında global olarak tanıtılacak. Daha sonra Avrupa ülkeleri başta olmak üzere tüm dünyada satışa sunulacak. Türkiye'de ise eylül ayında ön siparişe açılacak. Aynı ay içerisinde bayilere de geleceği için fiziksel olarak gidip almak mümkün olacak.
Peki bu otomobil hakkında neler biliyoruz? Birkaç ay sonra eski kasa olarak anacağımız Clio'nun güncel fiyat listesi ne kadardan başlıyor? Tüm detaylar haberimizde…
Renault Clio, 2024 yılında yeni makyajlı kasası ile satışa çıkacak. Her ne kadar detaylı bir inceleme yapmış olmasak ve henüz tanıtılmadığı için görselleri olmasa da reklam filmi sırasında kaydedilen görüntüler kaba hatlarını görmemizi sağladı.
Yukarıdaki bağlantı üzerinden görebileceğiniz üzere yeni 2024 makyajlı Renault Clio artık çok daha agresif tasarım hatlarına sahip. Özellikle ön tarafta yer alan far tasarımı Peugeot 208/308 tasarımını anımsatıyor. Artık Renault'un da yumuşak hatları geride bırakarak Japon tasarım trendine uyduğunu görüyoruz.
CES 2023'ün en iyi markaları seçildi! Togg kaçıncı sırada? 2023 Renault Clio 1.0 teknik özellikleri: Silindir hacmi: 999 cc Maksimum hız: 160 km/s Beygir gücü: 65 HP 0-100 km hızlanma: 17.1 sn Maksimum tork. 95 Nm Uzunluk: 4050 mm Vites tipi: 5 İleri Düz Genişlik: 1798 mm Yakıt türü. Benzin Yükseklik: 1440 mm Şehir içi ortalama tüketim: 6.3 lt Şehir dışı ortalama tüketim: 4.2 lt Karma yakıt tüketimi: 5.0 lt Bagaj hacmi: 391 lt Yakıt deposu: 42 lt Not: Daha yüksek beygir gücüne sahip farklı motor seçenekleri bulunmaktadır. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!
2023 Clio paketleriFiyatlarJoy 1.0 SCe 65 bg463 bin 900 TLJoy 1.0 TCe X-Tronic 90 bg606 bin TLTouch 1.0 TCe 90 bg528 bin 900 TLTouch 1.0 TCe X-Tronic 90 bg624 bin TLIcon 1.0 TCe X-Tronic 90 bg673 bin 900 TL
2023 Clio opsiyonlarFiyatlarJoyYedek Lastik4 bin 500 TLMetalik Renk5 bin TLÖn Sis Farlar3 bin 250 TLTouchÖzel Renk5 bin TLMetalik Renk5 bin TLYedek Lastik4 bin 500 TLÖn Sis Farlar3 bin 250 TLPark Asistan Paketi10 bin 250 TLIconYedek Lastik4 bin 500 TLÖn Sis Farlar3 bin 250 TL17" Alüminyum Alaşım Jantlar10 bin 500 TLÖzel Renk5 bin TLEller Serbest Park Destek Paketi39 bin 750 TLMetalik Renk5 bin TLGörüntülü Park Destek Paketi9 bin 250 TL
İspanya Renault Türkiye Teknoloji Haberler
CES 2023'ün en iyi markaları seçildi! Togg kaçıncı sırada?
2023 Renault Clio 1.0 teknik özellikleri:
Silindir hacmi: 999 cc
Maksimum hız: 160 km/s
Beygir gücü: 65 HP
0-100 km hızlanma: 17.1 sn
Maksimum tork. 95 Nm
Uzunluk: 4050 mm
Vites tipi: 5 İleri Düz
Genişlik: 1798 mm
Yakıt türü. Benzin
Yükseklik: 1440 mm
Şehir içi ortalama tüketim: 6.3 lt
Şehir dışı ortalama tüketim: 4.2 lt
Karma yakıt tüketimi: 5.0 lt
Bagaj hacmi: 391 lt
Yakıt deposu: 42 lt
Not: Daha yüksek beygir gücüne sahip farklı motor seçenekleri bulunmaktadır.
Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!