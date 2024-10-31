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Lüks otomobil şarj olduğu sırada bomba gibi patladı

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İngiltere'deki bir aile, lüks elektrikli arabalarının evlerinin önünde şarj olurken patladığını gördü. Scott ve Georgina Bayliss çiftinin EQA model aracı, evin önünde alev alarak patladı. Yangın kısa sürede garaja sıçradı ve evin ön yatak odasında duman hasarı oluşturdu. Uzmanlar, 2022 model aracın bataryasında 'termal kaçak' yaşandığını düşünüyor. Mercedes-Benz UK sözcüsü olayı araştırdıklarını ve aileye geçici bir araç tahsis ettiklerini açıkladı.

İngiltere'nin Northamptonshire kentinde yaşayan bir ailenin 50 bin sterlin değerindeki elektrikli lüks arabası, evlerinin önünde şarj olurken patladı. Korku dolu anlar evin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Scott ve Georgina Bayliss çiftine ait lüks EQA model araç, evin kapısının hemen önünde alev alarak patladı. Yangın kısa sürede garaja sıçradı ve evin ön yatak odasında duman hasarı oluşturdu.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, önce araçtan dumanlar yükseldiği, ardından şiddetli bir patlamayla alevlere teslim olduğu görülüyor. 47 yaşındaki Scott Bayliss, "Televizyon izlerken aniden patlama sesi duyduk. Oğlum havai fişek sandı ama bomba gibi bir ses geldi. Yangın inanılmaz bir hızla tüm arabayı ve evin önünü sardı" dedi.

Uzmanlar, 2022 model aracın bataryasında 'termal kaçak' yaşandığını, yani kontrolsüz şekilde ısınıp soğuyamadığını düşünüyor. Olay sırasında 10 saattir hareketsiz olan araç, 30 Eylül akşamı saat 21:15'te patladı.

49 yaşındaki Georgina Bayliss, "Alevleri görünce köpek yavrularını alıp arka kapıdan kaçtık. Sağ salim kurtulduğumuz için şanslıyız" diye konuştu.

Araç firmasınınsözcüsü olayı araştırdıklarını ve aileye geçici bir araç tahsis ettiklerini açıkladı. Scott ise "Bir daha Mercedes'e binmek istemiyorum. Elektrikli arabalar tutuştuğunda çok tehlikeli oluyor" değerlendirmesinde bulundu.

Lüks otomobil şarj olduğu sırada bomba gibi patladı

Lüks otomobil şarj olduğu sırada bomba gibi patladı

Lüks otomobil şarj olduğu sırada bomba gibi patladı

Lüks otomobil şarj olduğu sırada bomba gibi patladı

Lüks otomobil şarj olduğu sırada bomba gibi patladı

Lüks otomobil şarj olduğu sırada bomba gibi patladı
Haberler.com / Abdullah Teymur - Teknoloji
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