'Kuzeyin Adamları', Siber Vatan 2026 Türkiye Finali'nde yarıştı

TR83 Bölgesi'ni temsil eden Kuzeyin Adamları Takımı, Siber Vatan 2026 Türkiye Finali'nde siber güvenlik alanındaki bilgi ve becerilerini sergileyerek bölgesini başarıyla temsil etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Savunma Sanayii Başkanlığı iş birliğinde, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda; kalkınma ajansları, Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi ve üniversitelerin katkılarıyla yürütülen Siber Vatan 2026 Programı kapsamında "Siber Vatan 2026 Final CTF Yarışması" Ankara'da gerçekleştirildi.

Hacettepe Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen programa; Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran, Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Ahmet Şimşek, Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi Daire Başkanı Murat Çizgel katıldı.

Bölgeyi temsil ettiler

Yarışmada, 26 kalkınma ajansı bölgesinin şampiyon takımları siber güvenlik alanındaki bilgi ve becerilerini ortaya koyarak kıyasıya mücadele etti. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) koordinasyonunda Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerinden oluşan TR83 Bölgesi'nde, bölge üniversitelerinin katkılarıyla yürütülen Siber Vatan Programı 2026 kapsamında eğitimlerini başarıyla tamamlayan ve Türkiye finaline katılmaya hak kazanan Kuzeyin Adamları Takımı, ülke genelinden gelen ekiplerle birlikte yarışmada yer alarak TR83 Bölgesi'ni temsil etti. Gençler, siber güvenlik alanındaki yetkinliklerini sergileyerek deneyimlerini geliştirme fırsatı buldu.

Siber güvenlik alanında nitelikli insan kaynağı yetiştirmeyi amaçlayan Siber Vatan Programı, Türkiye'nin dijital güvenlik kapasitesinin güçlendirilmesine katkı sunarken, bölgelerden yetişen başarılı gençlerin ulusal düzeyde kendilerini göstermelerine de imkan sağlıyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı