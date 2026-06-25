Haberler

"Kuzeyin Adamları", Siber Vatan 2026 Türkiye Finali'nde yarıştı

'Kuzeyin Adamları', Siber Vatan 2026 Türkiye Finali'nde yarıştı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TR83 Bölgesi'ni temsil eden Kuzeyin Adamları Takımı, Ankara'da düzenlenen Siber Vatan 2026 Türkiye Finali'nde siber güvenlik becerilerini sergileyerek bölgesini başarıyla temsil etti.

TR83 Bölgesi'ni temsil eden Kuzeyin Adamları Takımı, Siber Vatan 2026 Türkiye Finali'nde siber güvenlik alanındaki bilgi ve becerilerini sergileyerek bölgesini başarıyla temsil etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Savunma Sanayii Başkanlığı iş birliğinde, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda; kalkınma ajansları, Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi ve üniversitelerin katkılarıyla yürütülen Siber Vatan 2026 Programı kapsamında "Siber Vatan 2026 Final CTF Yarışması" Ankara'da gerçekleştirildi.

Hacettepe Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen programa; Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran, Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Ahmet Şimşek, Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi Daire Başkanı Murat Çizgel katıldı.

Bölgeyi temsil ettiler

Yarışmada, 26 kalkınma ajansı bölgesinin şampiyon takımları siber güvenlik alanındaki bilgi ve becerilerini ortaya koyarak kıyasıya mücadele etti. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) koordinasyonunda Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerinden oluşan TR83 Bölgesi'nde, bölge üniversitelerinin katkılarıyla yürütülen Siber Vatan Programı 2026 kapsamında eğitimlerini başarıyla tamamlayan ve Türkiye finaline katılmaya hak kazanan Kuzeyin Adamları Takımı, ülke genelinden gelen ekiplerle birlikte yarışmada yer alarak TR83 Bölgesi'ni temsil etti. Gençler, siber güvenlik alanındaki yetkinliklerini sergileyerek deneyimlerini geliştirme fırsatı buldu.

Siber güvenlik alanında nitelikli insan kaynağı yetiştirmeyi amaçlayan Siber Vatan Programı, Türkiye'nin dijital güvenlik kapasitesinin güçlendirilmesine katkı sunarken, bölgelerden yetişen başarılı gençlerin ulusal düzeyde kendilerini göstermelerine de imkan sağlıyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Malatya'da korkutan deprem

Malatya'da korkutan deprem
Rozetlerini Erdoğan taktı: 3 belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı

Erdoğan, 3 belediye başkanına daha AK Parti rozeti taktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fenomen gibi takılan belediye başkanlarına uyarı

Bu sözler sana Bünyamin başkan: Tasvip etmem mümkün değil

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Evini satıp 1 kilogram altın alan vatandaşın kaybı çok büyük

Evini satıp 1 kilogram altın aldı, kaybı çok büyük
Esenyurt'taki kanlı pusunun görüntüleri ortaya çıktı

Olayların ilçesindeki infaz kamerada! Defalarca kafasına sıktı
Almanya'da termometreler 44 dereceyi gösterecek: Evden çıkmayın

Termometreler çıldıracak: Evden çıkmayın
Altındaki düşüş sürecek mi? Uzman isimden dikkat çeken sözler

Altındaki düşüş sürecek mi? Uzman isimden dikkat çeken sözler
Emniyet teşkilatına yönelik kullandığı ifadeler başına dert açtı! Hemen evinden alındı

Polislerle ilgili ileri geri konuştu, hemen evinden alındı
Çifte depremle sarsılan Venezuela'da ölü sayısı 10 bine çıkabilir

Ülkede facianın boyutu büyüyor! Ölü sayısı 10 binleri bulabilir

150 yıllık marka tarihe karıştı! Raflardan sessizce çekildi

150 yıllık marka tarihe karıştı! Raflardan sessizce çekildi