Peki bunu nasıl yaparım diyorsanız, bu yazımızda sizlere kurumsal e-posta'nın tüm detaylarını adım adım anlatacağız.

Kurumsal E-posta Nedir?

Kurumsal e-posta, bir şirketin iş iletişimlerini yürütmek amacıyla kullandığı e-posta hesabıdır. İşletmenin alan adı uzantısıyla yapılandırılan bu e-posta hesapları, genellikle isim@sirketadi.com şeklinde kullanılır.

Kurumsal Bir E-posta Adresinin Bileşenleri

Kurumsal bir e-posta adresinin her zaman üç bileşeni vardır: bir kullanıcı adı, bir alan adı ve bir üst düzey alan adı.

- Kullanıcı adı: Kullanıcı adı, @ sembolünden önceki kısımdır. Bir isim veya e-posta adresinizi ayırt edilebilir kılan herhangi bir bilgi olabilir.

- Alan adı: Alan adı, @ sembolünden sonra gelen ve işletmenize özel olan kısımdır.

- Üst düzey alan adı: Üst düzey alan adı, .com gibi alan adının noktadan sonraki kısmıdır. Alan adı veya kurumsal e-posta sağlayıcılarından bir alan adı satın aldığınızda, bu uzantı alan adınıza dahil edilir.

Kurumsal E-Posta İle Şirketinizin Sağlayacağı Avantajlar

Aşağıdaki listede kurumsal bir e-posta adresine sahip olan şirketlerin iş dünyasında sağlayacağı avantajlara ulaşabilirsiniz:

1. Marka Bilinirliği

Kurumsal bir e-posta adresi, muhtemelen marka adını içerir. Bu da e-posta iletişimlerinde marka bilinirliği ve güvenilirlik açısından size bir fırsat sağlar. Ayrıca, kurumsal e-posta adresinden gönderilen ticari e-posta pazarlama kampanyalarının, alıcılara meşru olarak görünmesini sağlar.

Ürünlerinizi tanıtmak ve potansiyel müşterileri bilgilendirmek için e-posta pazarlama kullanıyorsanız, kurumsal bir e-posta adresi kullandığınızda, daha fazla müşteriye ulaşma şansınız olur.

2. Daha Fazla Güvenilirlik

Kurumsal bir e-posta adresi olan bir şirketle etkileşime geçen çoğu kişi, genel e-posta adreslerine sahip olanlara kıyasla onlara daha fazla güvenme eğilimindedir.

İşletmeniz için kurumsal bir e-posta adresiniz varsa, müşteri güvenini artırabilir ve şirketiniz ölçeği ne olursa olsun çok daha profesyonel görünebilirsiniz.

3. Taklit Edilmesi İmkansız

Genel bir e-posta'ya sahip olmak, siber suçluların şirket e-posta'nızı taklit etmesini ve sizden şüphelenmeyecek müşterilerinizi dolandırmasını kolaylaştırır. Ancak kendi markanıza özel kurumsal bir e-posta'ya sahip olmak, taklit edilmenizi zorlaştırır. Çünkü kurumsal e-posta adresinde alan adı size aittir ve hiç kimse sizin onayınız olmadan bu alan adının altında bir e-posta hesabı oluşturamaz.

4. Tutarlılık

Kurumsal e-posta adresleriniz @sirketadi.com şeklinde alan adınıza bağlı olduğunda, e-posta servis sağlayıcınızı değiştirdiğinizde bile bu alan adı size ait olarak kalır. Bu, kurumsal bir e-posta adresi kullandığınızda, tutarlılığı ve güven veren görünümünüzü koruyabileceğiniz anlamına gelir.

İnsanlar kurumsal bir e-posta adresine ücretsiz bir e-posta adresine güvendiklerinden daha fazla güvenirler.

5. Kişiselleştirme

İşletmenizin kurumsal e-posta'sı varsa, bu alan adı uzantısıyla kişisel ihtiyaçlarınıza göre kolayca çeşitli adresler oluşturabilirsiniz. Örneğin, işletmenizin sahip olduğu her departman için bir e-posta adresi oluşturabilir ya da belirli görevler için bir adrese ihtiyacınız varsa, faturalandırma, satış ve hatta teknik destek için bile özel bir e-posta adresi oluşturabilirsiniz.

6. Uzmanlık Gösteri r

Birçok küçük işletme @gmail veya @hotmail e-posta hesap adresini kullanır. Fakat işletmeniz kurumsal e-posta kullanıyorsa, iş hayatında konusunda uzmanlaşmış olarak algılanır. Ancak marka bilinirliğini artırmanıza ve uzmanlığınız göstermenize yardımcı olacak kurumsal bir e-posta adresi ile işletmenizi diğerlerinden ayırabilirsiniz.

Ayrıca, herkes sizi uzman olarak göreceğinden, işletmenizin köklü ve daha profesyonel görünmesini sağlar.

7. Basitlik

Çoğu zaman, ücretsiz e-posta servis sağlayıcıları ile sadece isminizi içeren basit bir e-posta adresi almak çok zordur, çünkü tüm basit e-posta adresleri çoktan alınmıştır. Ancak kendi kurumsal e-posta'nızla, basit bir e-posta adresi almanız kolaydır.

Adresiniz basit olduğunda, insanların sizinle iletişime geçmesi de daha kolay olur. İnsanlar alan adınıza aşina oldukları sürece, e-posta'nızı kolayca hatırlayabilir.

8. Esneklik

Kurumsal e-posta daha esnektir, çünkü alan adının sahibi siz olduğunuz için e-posta adresini değiştirirken bile eski e-posta'nın yeni adrese geçmesini sağlayabilirsiniz.

Ayrıca tüm ekibiniz için aynı isim@sirketadi.com adresini kullanarak tutarlılık sağlama esnekliğine sahip olursunuz.

9. Güvenlik

Kurumsal bir e-posta almak, kendi alan adınıza dayalı bir adresin taklit edilmesini zorlaştıracağından bilgisayar korsanlarının işletmenizin adını kullanarak e-posta dolandırıcılığını yapmasının önüne geçer.

10. E-posta'larınız Üzerinde Tam Kontrol

Çalışanlarınızın işletme adına müşterilerinizle iletişim kurmak için kendi kişisel e-posta'larını kullandığı bir senaryoda, belirli bir çalışan şirketten ayrılmaya karar verdiğinde, bu durum, onun e-posta'sı üzerine kurulu yılların iş bağlantılarını kaybetmenize neden olabilir.

Ancak işletmenizin kendi kurumsal e-posta kurulumu varsa, her zaman tüm iş e-posta'larının yedek bir kopyasına sahip olabilir ve bir çalışan işten ayrıldıktan sonra e-posta adresini devre dışı bırakabilirsiniz. Bu sayede, söz konusu adrese gelen tüm yeni postaları çalışanın yerine geçecek kişiye iletmek de kolaylaşır.

Sonuç olarak, işletmelerin daha profesyonel görünmek için iş iletişimlerinde kurumsal e-posta kullanmaları çok önemlidir. Bu noktada siz de işletmenizin daha profesyonel görünmesini istiyorsanız, Uzman Posta gibi güvenilir e-posta servis sağlayıcıları kullanarak şirket adı uzantılı e-posta hesapları ile iş iletişiminizi sürdürebilirsiniz.

Kurumsal e-posta hizmeti ile şirketlere premium özellikler, üst düzey güvenlik ve esnek kota sunan Uzman Posta ile sürekli ve kesintisiz e-posta servisinin ayrıcalıklarını deneyimlerken hem profesyonel görünebilir hem de şirket imajınızı güçlendirirsiniz.