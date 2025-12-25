Haberler

Teknoloji Lideri Zülal Tannur: Yapay zeka teknolojilerimiz dünyada ilk kez yüzde 98'lik bir başarı oranına ulaştı

Güncelleme:
Kurucu CEO ve Teknoloji Lideri Zülal Tannur, Haberler.com'da Melis Yaşar'ın sunduğu Kariyer 5.0 programına konuk oldu. Yapay zekanın insan beynini taklit etme sürecini anlatan Tannur, görüntü işleme teknolojilerinden inovasyona, diplomanın öneminden Çin'in geliştirdiği robotlara kadar dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Haberler.com'da yayınlanan Kariyer 5.0 programında konuşan Kurucu CEO ve Teknoloji Lideri Zülal Tannur, yapay zekanın mevcut sınırlarını ve insan beynini örnek alan yeni nesil sistemleri anlattı. Tannur'un açıklamaları, teknoloji dünyasında ses getirecek nitelikteydi.

"İNSAN BEYNİNİ TAKLİT EDEN YAPAY ZEKA SİSTEMLERİ TASARLAMAYA BAŞLADIM"

Görüntü işleme teknolojilerinin insan biyolojik sistemlerini taklit etmekte yetersiz kaldığını belirten Zülal Tannur, bu alandaki motivasyonunu şu sözlerle anlattı:

"Görüntü işleme teknolojileri, insan biyolojik görüntü işleme sistemlerini takip edemiyor. İnsan beynini taklit eden yapay zeka sistemleri tasarlamaya başladım."

Mevcut sistemlerin gerçek bir görüş kabiliyetine sahip olmadığını söyleyen Tannur, bu eksikliği gidermek için beyin gibi çalışabilen yapay zeka modelleri geliştirdiklerini ifade etti.

"YAPAY ZEKA TEKNOLOJİLERİMİZ DÜNYADA İLK KEZ YÜZDE 98'LİK BİR BAŞARI ORANINA ULAŞTI"

Geliştirdikleri teknolojilerin ulaştığı başarı seviyesine dikkat çeken Tannur, çarpıcı veriler paylaştı:

"Beyin gibi çalışabilen yapay zeka sistemleri tasarlamak istedik ve 20 milyondan fazla görüntü noktası topladık. Yapay zeka teknolojilerimiz dünyada ilk kez yüzde 98'lik bir başarı oranına ulaştı."

Ayrıca cihaz üzerinde, internete bağlı olmadan eğitilebilen dünyanın ilk görüntü ve dil modellerini inşa ettiklerini belirten Tannur, bunun yapay zeka alanında önemli bir eşik olduğunu söyledi.

"DİPLOMANIN ESKİSİ KADAR BİR HÜKMÜ YOK, EN ÖNEMLİ SINAV İNOVASYON"

Yapay zekanın geldiği noktada eğitimin ve yetkinliklerin yeniden tanımlandığını ifade eden Tannur, klasik yaklaşımların geride kaldığını dile getirdi. "Kodlama işin yüzde 1'i, işin büyük bir kısmı sistem tasarlayabilmek" diyen Tannur, yapay zekanın bugün en büyük sınavının inovasyon olduğunu vurguladı. "Diplomanın eskisi kadar bir hükmü yok" sözleriyle de dikkat çeken Tannur, sermaye kadar ekip içi üretkenliğin de itici güç olduğunun altını çizdi. Ayrıca Çin'in ana rahmini taklit eden robotlar geliştirdiğini hatırlatarak, küresel teknolojik rekabetin ulaştığı noktaya dikkat çekti.

