#TV (İngilizce)Kaç haftadır Top10 listesindeToplam izlenme (saat) 1Cobra Kai: 5. sezon295 milyon 550 bin2Fate: The Winx Saga: 2. sezon148 milyon 960 bin3The Crown: 1. sezon240 milyon 790 bin4The Imperfects: 1. sezon235 milyon 20 bin5Devil in Ohio329 milyon 300 bin6Sins of Our Mother124 milyon 390 bin7The Crown: 2. sezon116 milyon 670 bin8Love Is Blind: 2. sezon614 milyon 370 bin9Stranger Things 41713 milyon 480 bin10The Sandman: 1. sezon712 milyon 220 bin

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Netflix tarafından paylaşılan listenin ilk sırasında 95 milyon 550 bin izlenme saatiyle Cobra Kai'nin 5. sezonu yer alıyor. Bu yapım önceki sezonlarıyla daha önce bu listeye girmeyi başarmış olsa da yeni sezonun ilk iki haftasında bu kadar yüksek izlenmeye ilk kez ulaşıyor.

Listenin 2. sırasında Fate: The Winx Saga'nın 2. sezonu yer alıyor. Çocukluğumuzda bir çoğumuzun izlediği Winx Club çizgi film serisinin beyaz perdeye uyarlandığı bu yapım da ilk sezonunda çok başarılı olmamış olsa da 2. sezon ile yüksek izlenme sayılarına ulaştı.

Listenin en dikkat çeken ismi ise The Crown oldu. Birleşik Krallık Kraliçe'si II. Elizabeth'in ölümünün ardından sevenleri bir kez daha Crown'a başlamış olacak ki uzun zamandır Top 10 listesine giremeyen yapım bir anda iki sezonunu birden sokmayı başardı.

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Haberler ›› Teknoloji ››Kraliçe'nin ölümü dizisiyle anıldı! Netflix'te haftanın en çok izlenenleri - Haberler

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