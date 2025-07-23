KOVAN Projesi ile Türkiye'nin Dijital Dönüşümüne Yerli Çözüm

HAVELSAN ile Ordu Yardımlaşma Kurumu'nun ( Oyak ) yatırımcısı olduğu teknoloji şirketi INNOVANCE, Türkiye'nin dijital dönüşüm hedeflerine yerli çözümlerle katkı sunmak üzere stratejik iş birliği anlaşması imzaladı. OYAK Yönetim Kurulu Başkanı Zekai Aksakallı "KOVAN projesi Türkiye Cumhuriyeti'nin yazılım alanında dışa bağımlılığını asgariye indirmek için önemli bir proje. Ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

IDEF 2025, Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının desteğiyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının yönetim ve sorumluluğunda İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) sürüyor.

'ÖNEMLİ BİR PROJE'

OYAK Yönetim Kurulu Başkanı Zekai Aksakallı, fuarda anlaşmaya ilişkin yaptığı açıklamada "KOVAN projesi Türkiye Cumhuriyeti'nin yazılım alanında dışa bağımlılığını asgariye indirmek için önemli bir proje. Ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." diye konuştu.

'FARKLI ŞİRKETLERE UYGULANMASI KONUSUNDA DA İŞ BİRLİĞİ YAPIYORUZ'

Kurumsal kaynak yazılımları konusunda yaklaşık 25 yıllık deneyimleri olduğunu belirten HAVELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Ali Mantar ise "Bunu şu anda bazı kurumlarımızda da uygulamaya başladık. Tabii bu, bir ekosistem. Başka firmalarla da iş birliği yapmamız gerekiyor. Bu konuda da en iyi firmalarımızdan biri OYAK grubunun altında bulunan firmamızla bu KOVAN'ın yaygınlaştırılması, farklı şirketlere uygulanması konusunda da iş birliği yapıyoruz." dedi.

'TÜRKİYE'NİN EN KAPSAMLI PROJELERİNDEN BİRİ OLMAYA ADAY'

OYAK Genel Müdürü Murat Yalçıntaş da "Bu alanda özellikle yüksek teknolojinin projelerine ağırlık vermekteyiz. HAVELSAN'da imza törenini gerçekleştirdiğimiz KOVAN projesi de bu anlamda bilgi teknolojilerinde Türkiye'nin en kapsamlı projelerinden biri olmaya aday. Bu sebepten projede çalışan ve bizim bir katılımımız, iştirakimiz olan KOVAN şirketimize hem de HAVELSAN yetkililerine çok teşekkür etmek istiyorum" dedi.

'SAVUNMA SANAYİMİZE ÇOK FAYDALI ÇÖZÜMLER SUNACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM'

HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, "Şimdiye kadar savunma sanayisi kuruluşlarıyla, kamu kuruluşlarıyla ve yurt dışında kardeş Azerbaycan'da bu sistemi hayata geçirdik. Desteklerinden, bizi tercih etmelerinden dolayı gerçekten OYAK yönetimine müteşekkiriz. OYAK'la bugün sadece KOVAN dönüşümü sözleşmesi imzalamıyoruz. Aynı zamanda iştiraki olan firmasıyla birlikte iş birliği protokolü imzalıyoruz. Onlar da bu ürünümüzü başka kurumlara kurmak için bizimle iş birliği yaparak çalışacaklar. Ben bu imzaların, bu niyetlerin beyan edilmesinin ve KOVAN'ın yaygınlaşmasının ülkemiz ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Savunma sanayimize ve sivil sektörlerimize de bu ürünün çok faydalı çözümler sunacağını düşünüyorum" dedi.