Kocaeli Üniversitesi'nde Bilim Park Projesinde Sona Gelindi

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, kentin yeni araştırma üssü olacak Bilim Park'ın Umuttupe Kampüsü'ndeki inşaatında sona gelindiğini bildirdi.

KOÜ Derbent Uygulama Oteli'nde basın mensuplarıyla bir araya gelen Cantürk, üniversitedeki gelişmelere ilişkin bilgiler verdi.

Araştıran üniversite kültürünü oluşturmaya gayret gösterdiklerini ve bu kapsamda pek çok girişimde bulunduklarını belirten Cantürk, öğrencisinden idari personeline ve akademisyenine kadar herkesin araştırmayı önceleyen bir ekip olmasını sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Cantürk, Umuttepe Kampüsü'ndeki inşaattta sona gelindiğini, adeta Kocaeli'nin yeni araştırma üssü olacak projeyle hem üniversitenin araştırma kapasitesinin artacağını hem de sanayiyle bağlarının güçleneceğini vurgulayarak, "Önümüzdeki yıllarda hayalimiz Bilim Park'ın, Avrupa'daki örnekleri gibi genişleyen bir enstitü haline gelmesidir. Modern altyapısı, yenilikçi birimleriyle bilim ve teknoloji odaklı ekosistemin merkezi olacak Bilim Park, Kocaeli'de sanayicilere ihtiyaç duyduğu ihtisas laboratuvarları, araştırmacıların kolayca kullanacağı ve sık kullanılan aletlerin bulunduğu, ekonomik katkı sağlayacak merkez laboratuvarı, veri ofisimiz, patent ofisimiz, proje ofislerimizin bulunduğu bir bina olacak." diye konuştu.

"Bilim Park, araştırma ve inovasyon odaklı gelecek inşa etmek için hem üniversitemizin hem de bölgemizin bilimsel ve teknolojik potansiyelini bir araya getiren platform olacak." diyen Cantürk, bu projenin tamamlanmasıyla Kocaeli Üniversitesinin yalnızca bir eğitim kurumu değil aynı zamanda küresel çapta etkili bir araştırma üssü haline geleceğini ifade etti.

Cantürk, Bilim Park tamamlandığında sanayicilerin yurt dışında yaptırdıkları bazı testleri burada yaparak hem zamandan hem de paradan tasarruf edeceklerini anlattı.

"TÜBİTAK Öğrenci Projeleri'nde 2024'te 140 proje onaylandı"

Prof. Dr. Cantürk, Kocaeli Üniversitesinin bilimde öncü üniversite olma yolunda emin adımlarla ilerlediğine dikkati çekerek, "Dünyanın saygın kuruluşlarından biri THE'ya göre Kocaeli Üniversitesi sanayi, yenilikçilik, altyapı kategorisinde dünyada ilk 300'de, Türkiye'de ise 17'nci sırada bulunmaktadır. Bu başarı Kocaeli Üniversitesinin ne kadar öncü ve güçlü bir üniversite olduğunu göstergesidir." değerlendirmesinde bulundu.

KOÜ'nün, YÖK'ün 2024 yılında yayımladığı Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporu'nda 64 farklı gösterge arasında 10 farklı göstergede yer alma başarısı gösterdiğini hatırlatan Cantürk, şöyle devam etti:

"Bu raporda Kocaeli Üniversitesi yurt dışındaki üniversite ve kuruluşlarla ortak yürütülen araştırma geliştirme projeleri sıralamasında 151 projeyle ikinci sırada yer aldı. Uluslararası kurul ve kuruluşlar tarafından desteklenen proje sayısında ise 133 projeyle üçüncü sırada yer alarak küresel işbirliklerinde önemli aktör olduğunu bir kez daha kanıtladı. Araştıran üniversite olma vizyonumuza katkı sağlamak aracılığıyla TÜBİTAK Öğrenci Projeleri dediğimiz 2209 A ve B projelerini önemsiyoruz. 2022 yılında 10 proje, 2023'te 30 proje, 2024'te 140 projemiz onaylandı.

Geçen sene 140 projemiz onaylanırken yüzde 80 oranında projelerimiz onaylanmış oldu. Yaklaşık 200 civarında proje başvurusu yapmıştık. 2024'te başvuru sayımız 1000 civarındadır. Bunu da öğrencilerimizle ve öğretim üyelerimizle gurur duyarak söylemek istiyorum. Bunun daha da artacağına, önümüzdeki yılları daha iyi rakamlara ulaşacağına inanıyoruz."

Cantürk, üniversitede TÜBİTAK programlarının yanı sıra başta Avrupa Birliği projeleri olmak üzere 2024 yılı içerisinde 528 proje yürütüldüğünü bildirerek, "Bu sayı geçen yıla göre neredeyse yüzde 100'lük artış göstermiştir. Ayrıca 2024 yılı içerisinde akademisyenlerimiz tarafından başvurulan, tescillenen patent sayımızda da büyük artış olmuştur. Önceki yıl patent başvurumuz 1 iken, 2024'te 60 küsur patent başvurumuz vardır, 4 patentimiz tescillenmiştir. 17 patent için de uluslararası patent başvurusu üniversite öğretim üyelerimiz tarafından yapılmıştır." ifadelerini kullandı.