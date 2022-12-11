Kendi oyun konsolunuzu yapın! Raspberry Pi rehberi

Retro oyunlara ve oyun konsollarına olan ilgi her geçen gün artıyor. Bu nedenle pek çok marka, klasik ürünlerinin günümüz teknolojisine uyumlu versiyonlarını çıkarıyor. Ancak bu ürünler ya piyasada nadir bulunuyor ya da yüksek fiyatları nedeniyle cep yakıyor. Bu noktada ise devreye Raspberry Pi giriyor. En basit haliyle minik bir bilgisayar olarak tanımlanabilen Raspberry Pi, uygun fiyatlı ve geliştirilmeye açık olması nedeniyle pek çok farklı alanda kullanılıyor. Bu kartı kullanarak isterseniz evdeki aletlerinizi akıllandırabilir, kendi sunucunuzu kurabilir ve hatta Raspberry Pi kullanarak retro oyun konsolu bile yapabilirsiniz.

Raspberry Pi ile retro oyun konsolu nasıl yapılır?

Raspberry Pi Vakfı tarafından geliştirilen bu minik bilgisayar, birkaç senede bir güncellenerek yenileniyor. Son olarak piyasaya çıkan ise 4K görüntüden tutun da giagabit internete kadar destekleyen Raspberry Pi 4 oldu. Pi 4, Broadcom BCM2711 dört çekirdekli Cortex-A72 (ARM v8) 64-bit 1.5GHz işlemciye sahip ve modele göre değişmekle birlikte 8 GB'ye kadar RAM desteği sunmakta. Bu nedenle modern bir bilgisayar, hatta akıllı telefonların bile çok gerisinde olsa da retro oyunlar için yeterli olduğunu söylemek mümkün. Peki Raspberry Pi ile retro oyun konsolu nasıl yapılır?

Öncelikle, bir Raspberry Pi cihazı ve bir SD kartı alın. SD kartının en az 8 GB kapasitesine sahip olması önerilir.

İlk olarak buraya tıklayarak elinizdeki Raspberry Pi modeline uygun olan Retropie yazılımını indirin.

SD kartınızı bilgisayarınıza bağlayın ve bir disk imajı programı kullanarak Retropie yükleme dosyasını SD kartınıza yazın.

SD kartını Raspberry Pi cihazınıza takın ve cihazı kurulu olduğu klavye, mouse ve monitöre bağlayın.

Raspberry Pi cihazınızı açın ve Retropie kurulum sihirbazını çalıştırın. Bu sihirbaz size Retropie'nin bazı ayarlarını yapmanız için yol gösterecektir.

Retropie kurulumu tamamlandıktan sonra, oyun ROM'larını indirin ve cihazınıza kopyalayın. ROM'ları, USB bellek gibi bir depolama cihazı kullanarak cihazınıza taşıyabilirsiniz.

Oyun ROM'larını cihazınıza kopyaladıktan sonra, Retropie tarafından sağlanan Emulationstation programını kullanarak oyunlarınızı oynayabilirsiniz.

Oyunları oynarken, Raspberry Pi cihazınızın kontrol cihazlarını (joystick, düğme vb.) kullanarak oyunları oynayabilirsiniz. Eğer cihazınızda kontrol cihazı yoksa, USB üzerinden bağlanabilecek bir kontrol cihazı alarak cihazınıza bağlayabilirsiniz.

Eğer isterseniz, cihazınızı bir TV'ye bağlayarak oyunları orada oynayabilirsiniz. Bu işlem için bir HDMI kablosu ve bir HDMI-USB adaptörü gereklidir.

Retro oyun konsolunuz hazır olduğunda, keyifli oyunlar oynamaya başlayabilirsiniz!

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Raspberry Pi'de hangi oyunlar oynanabilir?

Raspberry Pi'de emülatör aracılığıyla oynanabilecek yüzlerce oyun mevcut. RetroPie, Atari 2600, Game Boy Advance ve hatta PlayStation 2 gibi emülatörleri açmanıza olanak tanır. Bu demek oluyor ki sadece Retropie üzerinden değil farklı platformlar üzerinden de oyun oynayabilirsiniz. Şirketlerin eski dijital vitrinleri de kapatmaya devam ettiği şu zamanda, Raspberry Pi, bu oyunları emülatörlerin yardımıyla tutmak için mükemmel bir araç. Ne yazık ki mevcut dolar kuru Pi gibi mini bilgisayar fiyatlarını olumsuz etkilese de henüz fiyat/performans odağını kaybetmiş değil.

Tekli olarak da satılan bu cihazlar, set halinde alındığı taktirde depolaması için gerekli microSD kart, kullanım için mouse ve adaptör gibi ekipmanlara da sahip olabiliyorsunuz. Cihaz her ne kadar microSD kart ile depolamaya elverişli gibi görünse de harici disk bağlayarak depolama alanınızı artırabilirsiniz.