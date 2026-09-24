Kayseri Merkez MTAL'in GÖKTİM Kartal Air İHA Takımı ABD'de SUAS 2026'da birinci oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Kayseri Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesindeki GÖKTİM Kartal Air İHA Takımı, tasarımı ve üretimi kendilerine ait insansız hava aracı (İHA) ile ABD'de düzenlenen "SUAS 2026"da liseler arasında birincilik elde etti.

Uçak bakım teknolojisi alanı bünyesinde 2018'de kurulan 12 kişilik takım, geçen yıl eylül ayında ABD'de düzenlenen SUAS yarışmasından ikincilikle döndü.

Bu yıl 14-19 Eylül'de ABD'nin Oklahoma eyaletinde yapılan yarışmaya da davet alan lise öğrencilerinin öğretmenleriyle tasarlayıp ürettiği İHA, olumsuz hava koşullarına ve kasırga uyarısına rağmen uçuşunu başarıyla tamamladı.

Kayserili öğrenciler, yarışmada liseler arasında en yüksek puanı alarak birinci oldu.

Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Tekin Alpaslan, AA muhabirine, takımın daha önce de çok sayıda başarıya imza attığını söyledi.

Kentte faaliyet gösteren Dener Makine sponsorluğunda ABD'deki yarışmaya katıldıklarını belirten Alpaslan, "Okulumuzun adını ABD'de duyurdular, ülkemizde de sık sık bunu yapıyorlar. Takım mensubu öğrenci ve öğretmenlerimizi kutluyorum." dedi.

Hedefe yük bırakma ve haritalandırma görevini yerine getirdi

Uçak Bakım Teknolojisi Bölümü elektronik öğretmeni Mehmet Ali Ülker ise SUAS 2026'da yarışan 87 takımdan 11'inin lise olduğunu dile getirdi.

Yarışmada kullanılan İHA'ların fırtına sonrasında ilk yardım müdahalesi gibi çeşitli görevleri yerine getirmek üzere değerlendirildiğini belirten Ülker, şöyle konuştu:

"Bu seneki yarışmaya yeni bir tasarımla katılmıştık. Tasarımı öğrencilerimizle yaptık. Oradaki hava şartlarına, aşırı rüzgara rağmen İHA'mız başarılı oldu. Uzun kilometre uçuşları yaparak hedefe yük bırakma ve haritalandırma görevini yerine getirdi. Yarışmada liseler arasında en yüksek puanı alan takım biz olduk. Ayrıca üniversite takımlarının birçoğunu da geride bıraktık."

Ülker, bu tür yarışmaların öğrencilerin mesleki gelişimine katkı sağladığına dikkati çekerek, "Bu yarışmalarla öğrencilerimize havacılık kültürünü aşılıyoruz, havacılığı sevdiriyoruz. Özellikle İHA alanında öğrencilerimiz tecrübeli. Öğrencilerimiz mezuniyetin ardından ülkenin özel ve kamu şirketlerinde kolaylıkla iş bulabiliyor. Amacımız bu sayıyı artırmak, havacılık kültürünü yaygınlaştırmak. 7 yıldır bu amaçla takım çalışmalarını yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

"Geliştirebileceğimiz yeni sistemleri öğrendik"

Öğrencilerden Berat Kayur da yarışmadaki hava koşullarının Türkiye'den çok farklı olduğunu belirterek, "Yarışma esnasında kasırga uyarısı geldi, hepimiz eşyalarımızı, uçağımızı topladık, bir alanda toplandık. Sonra tekrar yarışmaya döndük. Farklı kültürleri tanıdık, geliştirebileceğimiz yeni sistemleri öğrendik. Birbirimizle etkileşim kurduk. Dünyanın farklı ülkelerinden de takımlar ve 17 farklı ülkeden gelen öğrenciler vardı." dedi.

11. sınıf öğrencisi Nur Efşan Özyurt ise İngilizce iletişim kurdukları için dillerinin geliştiğini ve özgüvenlerinin arttığını dile getirdi.

Diğer milletlerden insanlarla tanışma fırsatı bulduklarını ve yeni teknolojiler öğrendiklerini anlatan 10. sınıf öğrencisi Eralp Balkaç da ekip olarak elde ettikleri başarıdan mutluluk duyduklarını belirtti.

İHA'larının başarılı bir uçuş gerçekleştirdiğini anlatan Balkaç, "Bazen takımlar olumsuzluklar yaşayabiliyor. Uçuş yaptığımız ortam ormanlık bir alandı. Ağaçlardan dolayı bazı takımların uçakları sinyal kesti ve ormanlık alana doğru uçup düştüler. Bizim uçağımız bir sıkıntı yaşamadı. ODTÜ, İTÜ gibi üniversitelerin takımları vardı. Liseler arasında en yüksek puanı alarak Tesla STEM High School gibi önemli okulları geride bıraktık." diye konuştu.

10. sınıf öğrencisi Uğur Özkardaş ise zorlu bir yarışmayı geride bıraktıklarını belirterek, desteklerinden dolayı Vali Gökmen Çiçek'e ve sponsorlarına teşekkür etti.

Kaynak: AA