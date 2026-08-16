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Keltepe'de Gökyüzü ve Uzay Festivali Sona Erdi

Keltepe'de Gökyüzü ve Uzay Festivali Sona Erdi
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Karabük'te, "Keltepe Gözlem Şenliği ve Uzay Girişimciliği Festivali" sona erdi.

Karabük'te, "Keltepe Gözlem Şenliği ve Uzay Girişimciliği Festivali" sona erdi.

Keltepe Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilen festival, Astronomy Network çatısı altında, Karabük Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde, Garaj X TEKMER ve TOBB Ankara Genç Girişimciler Kurulu işbirliğiyle düzenlendi.

Temel astronomi bilimini, gökyüzü gözlemlerini, uzay girişimciliğini ve astrofotoğrafçılık sanatını tek çatı altında buluşturmayı hedefleyen festival, uzay girişimciliğini gökyüzü gözlem kampıyla bir araya getirdi.

Festival boyunca çocuklara yönelik atölyeler, astronomi ve uzay konulu söyleşiler, gökyüzü tanıtımı, meteor gözlem programı ile çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Organizasyon Komitesi Başkanı ve Astronomy Network kurucusu Sıla Öykü Keskinkılıç, AA muhabirine, platformun uzay bilimlerini toplumda yaygınlaştırmak amacıyla kurulan bağımsız bir bilim platformu olduğunu söyledi.

Keskinkılıç, festivali ilk kez düzenlediklerini belirterek, "Bu, ekibimle yaklaşık 1-2 yıldır düşündüğümüz projeydi ancak hazırlıklarını son bir buçuk ayda tamamlayabildik. Kısa sürede hazırlanmak durumunda kaldığımız için biraz gergindik çünkü ilk defa yapıyorduk. Daha önce farklı etkinlikler gerçekleştirmiş olsak da bu konuda çok deneyimimiz yoktu fakat ekibime güvenerek yola çıktım. Ekibimiz astronomlardan oluşuyor, ben de astronomi ve uzay bilimleri öğrencisiyim." diye konuştu.

Astronomy Network'ü kurma amaçlarının, çocukları, yetişkinleri, uzay girişimcilerini, öğretmenleri ve akademisyenleri aynı çatı altında toplamak olduğunu aktaran Keskinkılıç, "Bunun en güzel yöntemlerinden biri gözlem şenliği yapmaktı çünkü gözlem şenlikleri doğası gereği insanlara kendilerini evinde hissettiren rahat bir ortam sunuyor." dedi.

Keskinkılıç, alanda herkese hitap etmeye çalıştıklarını ve uzay bilimlerini herkes için anlaşılır kılma hedefini gerçekleştirdikleri için mutlu olduklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
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