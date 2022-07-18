Kaptan Amerika yeni iPhone'undan hiç memnun değil!

Marvel sinematik evreninde Kaptan Amerika olarak tanıdığımız Chris Evans, şaşırtıcı şekilde yıllardır telefonunu değiştirmiyordu. 2015 yılında satın aldığı iPhone 6s'i 7 yıl boyunca kullanan ünlü oyuncu geçtiğimiz ay en sonunda telefonuna veda ettiğini açıklamıştı.

Chris Evans yeni telefonunu fazla ağır buluyor

Filmlerden milyonlarda dolar kazanan Chris Evans'ın uzun süre boyunca iPhone 6S kullanıyor olması büyük şaşkınlık yaratmıştı. Evans telefonunu çok seviyor olsa da yıllar geçtikçe oluşan batarya ve performans sorunları nedeniyle iPhone 12 Pro modeline geçtiğini yaptığı bir paylaşım ile gözler önüne sermişti.

Chris Evans, iPhone 6s'ten kurtuluyor! Hangi telefona geçti?

Yeni film projesi için yapılan röportajda konu Chris Evans'ın telefonuna geldi. Görünen o ki Kaptan Amerika yeni telefon modelinden çok da memnun değil. İlk olarak telefonunun ağırlığından dem vuran Chris Evans, şu ifadeleri kullandı:

Yeni telefonumun çok ağır olduğunu hissediyorum. Bunun beni dünyanın en yaşlı dinozoru yaptığını biliyorum, ama sorun şu ki… onu tutmak için serçe parmağını kullanıyorsun ve çok ağır geliyor.

iPhone 6S'in ağırlığının 143 gram olduğunu hatırlatalım. Buna karşılık iPhone 12 Pro ise 189 gram olarak karşımıza çıkıyor. Bir başka deyişler iPhone 12 Pro, 6S'e göre yüzde 32 oranında daha ağır. Chris Evans bu konuda haklı olabilir. Aynı zamanda telefonun boyutları nedeniyle de tutması daha zor olduğu bir gerçek.

Evans'ın rahatsız olduğu durumlardan bir tanesi de yeni telefonunda ana sayfa tuşunun bulunmuyor oluşu. Evans ana sayfa tuşunu özlediğini belirtirken hayatını kolaylaştırdığını ifade ediyor. Tüm bu istekleri doğrultusunda Chris Evans'ın üçüncü nesil iPhone SE modelini tercih etmesi gerektiğini söyleyebiliriz.

Görünen o ki Chris Evans telefon konusuna çok fazla önem vermiyor. Yıllar boyunca iPhone 6S modelini kullanması, şimdi ise iPhone 13 yerine 12 modelini tercih etmesi bunun kanıtı niteliğinde. Hatta yakın zamanda iPhone 14 modeli de tanıtılacak.

Peki siz Kaptan Amerika rolü ile öne çıkan Chris Evans'ın telefon alışkanlıkları hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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