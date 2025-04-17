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İstanbul Havalimanı'na aynı anda üç uçak iniş ve kalkış yaptı

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İstanbul Havalimanı, aynı anda 3 uçağın havalanmasıyla tarihi bir ana tanıklık etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu "Türkiye değil, Avrupa havacılığı için de ilk olacak, küresel havacılık için de tarihi an olacak" ifadelerini kullandı.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı 3'lü pist açılışında açıklamalarda bulundu. 3'lü uçuşun İstanbul Havalimanı'nın ihtişamını taçlandırdığını belirten Uraloğlu açıklamasına şöyle devam etti: Saat 11 itibarıyla 3'lü pisti resmen başlatacağız. Türkiye değil, Avrupa havacılığı için de ilk olacak, küresel havacılık için de tarihi an olacak. ABD'nin ardından bu uygulamayı hayata geçiren tek ülke Türkiye oluyor. Yolcularımıza daha hızlı ve güvenli ulaşım sağlayacak. Havalimanımız küresel alanda daha kritik rol üstlenecek.

2002'de yaklaşık 34,5 milyon olan 2024 yılında 230 milyon üzerine çıkardık. Bu yıl hedefimiz 240 milyon üzerine çıkarmak. 29 Ekim 2018'de kapılarını açan İstanbul Havalimanı ülkemizin küresel alanda vitrini oldu. Milyonlarca yolcuyu ağırlayan bu modern yapı Türkiye'nin ekonomik e kültürel gücünü dünyaya duyurdu. 2019 yılında 52 milyonun üzerinde yolcu ağırlayan havalimanımız 2023'te 76 milyon yolcuya hizmet verdi. 2024'te İstanbul Havalimanı 80,1 milyon yolcu ağırlayarak Avrupa'da 2., dünyada ise 7. oldu. Kargo ve yük taşımacılığında ise 2024 yılında 1,97 milyon ton yük taşıyarak Frankfurt'u geride bırakarak Avrupa'nın zirvesine yerleşti.

"AVRUPA'NIN EN YOĞUN HAVALİMANI"

Bu yılın ilk çeyreğinde yolcu sayısında 190 bin, uçak trafiğinde ise 1500 artış olduğunu söylemek isterim. Havalimanımızda günlük ortalama 1464 uçuş gerçekleştirerek Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

Eş zamanlı 3'lü bağımsız pist operasyonu ile bu küresel güce güç katıyoruz. Modern toplumlar yaşamlarını hızlı bağlantı üzerine inşa ederken havayolu ulaşımı bu talebi karşılayan en etkili araçlardan biri olmakta. Küresel ilişkilerin nabzının attığı bu çağda havalimanları çağdaş dünyanın kalbi gibi görev yapıyor.

"REKABETİN FİTİLİNİ ATEŞLEDİ"

Havalimanları ise çağdaş dünyanın kalbi gibi işliyor. Ülkemiz Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının kesişim noktasında. Sadece 4 saatlik uçuş mesafesi ile 1,5 milyar insanın yaşadığı 67 ülkeye erişim sağlayan eşsiz bir konuma sahip. Coğrafi konumumuz ülkemizi havacılıkta önde gelen transit merkezlerinden biri yapmaya son derece müsait kılıyor.

İç hatlarda serbestleşmeyi harekete geçirerek bu alandaki rekabetin fitilini ateşledi. 2002'de 26 olan aktif havalimanı sayımızı Çukurova Havalimanı ile 58'e çıkardık. Dış hatlarda 50 ülkede sadece 60 noktaya uçabiliyorken 132 ülkede 352 noktaya uçuş gerçekleştiriyoruz. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı 353 dedi demek bir tane artırdık.

2022 yılının son çeyreğinde projenin temellerini attık. Her aşaması titiz planlamayla hayata geçti. Eşzamanlı 3'lü pist operasyonlarının ülkemizde uygulanabilir hale gelmesi için kapsamlı bir emniyet analizi çalışmasını başlattık. Çalışmalar Aralık 2024'te tamamlandı. Simülasyon ortamında test edilmesi için 27 Ocak'ta başlatılan gerçek zamanlı simülasyon 15 Nisan'da tamamlandı.

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İstanbul Havalimanı'na aynı anda üç uçak iniş ve kalkış yaptı
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Teknoloji
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Yorumlar (26)

Haber Yorumlarıabuzittin Kirar:

Ya ne şaşırdık ne şaşırdık demek 3 uçak kalktı birden vay beee. millet aç emekli para yetiştiremiyor boğazına asgari ücretli geçinemiyor bunlar 3 uçak kaldırmışlar şakamısınız nesiniz anlamadım yani. Nerede boş işler var iktidarda halkı unuttukları belli.

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Yorum Beğenme194
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Haber YorumlarıNe Demeli:

Övündüğümüz şeye bak, ne hale kaldık buna züğürt tesellisi diyorlar ya neyse...

Yorum Beğen78
Yorum Beğenme167
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Haber Yorumlarıcemalettin acar :

ülke ne durumda ekonomik olarak,onlar başka işle peşindeler. çin bu havalimanının 3 katını,bu havalimanına harcanan paranın 3 te 1 ne yaptı,konuşulacak bir konu varsa bunu konuşalım.NEDEN 3 katı para ödüyoruz.

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Haber YorumlarıHalit Matlı:

adaletsizliğin ve hırsızlığın bu kadar ayyuka çıktığı bir ülke de bu habere anca “gerizekalılar” sevinir

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Haber Yorumlarıerdogan şimşek:

Ülke için gurur verici,.

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Haber YorumlarıKarpuz Çekirdeği:

bu da bişey mi, bu ülkede aynı anda atatürkçü dinci milliyetçi sağcı solcu laik faşist küresel liberal kominist olabilen insanlar var

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Yorum Beğenme12
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Haber YorumlarıMesut korkmaZ:

acayip vizyonsuZ insnlar var. olan bu gelişmenin dış ticaret anlmaibda fark yaratacak bir gelişme. haklsiniz ekonomik sıkıntı var lakin 50 yıl önce saçma sapan şeyler uğraşıp bunları yapaydik şimdi keyfini surerdik. insllah çoluk cocgub keyfini sürer ama hırsız diyipte millete hırsızi savunursan olmaz

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Yorum Beğenme17
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Haber YorumlarıDogrular:

Hollandada yaşıyorum istese hollanda 10 katini yapar ama gerek var mı yok ? Bizde gerek varmıydi Atatürk havalimanini yıkıp bunu yapmaya? Kaç taşeron milyarder oldu sayenizde. Birde bakan avrupanin en büyüğü diyor Avrupa'daki turkiyeyeyi kimse avrupa ülkesi görmüyor siz neyin kafasındasınız

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Haber YorumlarıAyy Ayy:

Şaka gibi Avrupa'da yapabilen tek ülkeyiz Ama asla bir heykel etmez..

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Haber YorumlarıAlkurt:

Atatürk H.Lim.tekrar acin. Hatta Istanbul,a Yeni bir h.limani daha yapin, yigilma oluyor. Uc ucak kaldirmismis..Ya Sabir

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