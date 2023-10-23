İsrail-Filistin çatışması dolandırıcılığa dönüştü

Kaspersky'nin tespitine göre, siber suçlular İsrail-Filistin çatışmasını dolandırıcılık amaçlı e-postalar ve web siteleri aracılığıyla istismar ediyor. Dolandırıcılar, insanları potansiyel kurbanlara bağış yapmaları yönünde kandırarak paralarını çalmaya çalışıyor. Kaspersky, kullanıcıları dikkatli olmaya ve bağışın gerçek alıcılarını doğrulamak için proaktif davranmaya çağırıyor.

Kaspersky, siber suçluların İsrail- Filistin çatışmasını dolandırıcılık amaçlı e-postalar ve web siteleri aracılığıyla istismar ettiğini tespit etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kaspersky, İsrail-Filistin çatışmasını istismar eden yeni bir dolandırıcılık kampanyasını tespit etti. Saldırganlar, insanları potansiyel kurbanlara bağış yapmaları yönünde kandırarak yardım etme isteğinden faydalanmaya çalışıyor ve paralarını çaldırmalarına neden oluyor. Siber suçlular bugüne kadar 500'den fazla dolandırıcılık e-postası yaydı ve para transferi sürecini hızlandırmak için sahte web siteleri oluşturdu. Kaspersky, bu durum karşısında kullanıcıları dikkatli olmaya ve bağışın gerçek alıcılarını doğrulamak için proaktif davranmaya çağırıyor.

Sahte yardımları hedef alan dolandırıcılık girişimleri sıkça yaşanıyor ve genellikle gerçek felaketleri ya da acil durumları istismar etmeye odaklanıyor. Kaspersky uzmanları, ayrıca İngilizce hazırlanmış ve çatışmadan etkilenenler için sahte bağış sitelerine yönlendiren dolandırıcılık e-postalarında da artış gözlemledi.

Dolandırıcılar, insanların yardım etme arzusunu ve merhamet duygusunu istismar etmek için gelişmiş sosyal mühendislik teknikleri kullanarak potansiyel kurbanları para çalmak için sahte bağış yapmaya ikna etmeye çalışıyor. Dolandırıcılar yardım kuruluşlarının kimliğine bürünerek ve duygusal bir dil kullanarak kullanıcıları, bağış yapmaları istenen dolandırıcılık amaçlı web sitesi bağlantısına tıklamaya ikna ediyor. Bu aldatıcı e-postalar pek çok farklı adresten gelebiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Güvenlik Uzmanı Andrey Kovtun, dolandırıcıların bu e-postalarda spam filtrelerini atlatmak için birden fazla metin formatı oluşturmaya çalıştığını belirterek, "Örneğin, 'merhametinize ve yardımseverliğinize sesleniyoruz' ya da 'empatinize ve cömertliğinize sesleniyoruz' gibi çeşitli bağış çağrısı ifadeleri kullanıyorlar ve 'yardım' gibi kelimeleri 'destek', 'yardım' gibi eş anlamlı kelimelerle değiştiriyorlar. Ayrıca bağlantıları ve gönderen adreslerini de sıkça değiştiriyorlar. Sağlam siber güvenlik çözümleri bu taktiklere karşı koruma sağlar." ifadelerini kullandı.

Bağışa teşvik edilerek dolandırıcılık gerçekleştiriliyor

E-postalarda kullanılan bağlantılar bir dolandırıcılık web sitesine yönlendirme görevi üstleniyor. Bu web sitesi kullanıcılara çatışma hakkında bilgi veriyor, fotoğraflar gösteriyor ve bu yolla bağış yapmaya teşvik ediyor. Dolandırıcılar Bitcoin, Ethereum, Tether ve Litecoin gibi çeşitli kripto para birimlerinde bağış seçenekleri sunarak para transferlerini kolaylaştırıyor.

Kaspersky uzmanları, farklı cüzdan adreslerini kullanarak çatışma bölgesindeki diğer gruplar için yardım topladığını iddia eden farklı sahte web sayfaları da keşfetti.

Bu gibi dolandırıcılık sayfaları, tasarımlarını değiştirerek ve farklı grupları hedef alarak hızla çoğalabiliyor. Bu nedenle dolandırıcılıktan kaçınmak için bağış yapmadan önce sayfaları iyice incelemek gerekiyor. Sahte siteler genellikle yardım kuruluşlarının organizatörlerinden, alıcılardan, meşruiyetlerini kanıtlayan belgelerden veya fon kullanımına ilişkin şeffaflıktan yoksun oluyor.

Kaspersky, dolandırıcılıkların ağına düşmemek için şunları öneriyor:

"Hayır kurumunun web sitesini ve kimlik bilgilerini kontrol edin. Meşru yardım kuruluşlarının kaydı olur. Bunların gerçek olup olmadıklarını doğrulamak için bir kuruluşun kimlik bilgilerini bilinen bir veritabanında çapraz olarak kontrol etmelisiniz. Bağış yapmak veya destek sunmak için doğrudan yardım kuruluşlarına başvurun. Çevrim içi bağış yapmak için önünüze gelen bağlantıya tıklamak yerine yardım kuruluşunun web sitesi adresini kendiniz yazın.

Kontrol ettiğiniz kuruluşlar hakkında emin değilseniz, Birleşmiş Milletler yardım kuruluşları gibi insani destek sağlayan tanınmış kuruluşlara başvurun. Krizden etkilenen bireylerin, özellikle de tanımadığınız kişilerin para için sizinle doğrudan iletişime geçme ihtimalinin düşük olduğunu unutmayın. Para gönderme taleplerine karşı ekstra dikkatli olun. Tetikte olun. Sahte bir web sitesi gerçek bir yardım sitesiyle neredeyse aynı görünebilir. Tek fark bağışların nereye gönderileceğine dair ayrıntılardır. Yazım veya dilbilgisi hataları genellikle sahte sayfalara işaret eder.

Sosyal medyada dikkatli olun. Sosyal medya, hayır kurumlarının halkla iletişim kurması ve bağış talep etmesi için yaygın bir yoldur. Ancak Facebook, Twitter, Instagram veya YouTube'daki bir bağış talebinin sadece bir arkadaşınız beğendi veya paylaştı diye meşru olduğunu varsaymayın. Bağış yapmadan önce grubu araştırmak için zaman ayırın."