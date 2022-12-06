iPhone 14 üretimindeki kriz 2023'e kadar devam edecek

Apple'ın Çin'deki en büyük tedarikçisi konumunda bulunan Foxconn fabrikasında yaşanan sıkıntılardan dolayı iPhone 14 Pro ve Pro Max'in üretimi olumsuz şekilde etkilenmiş durumda. Üretimde yaşanan sıkıntılar nedeniyle Apple bu yılki satış hedeflerini de tutturamayacak gibi görünüyor.

iPhone 14 stok sorunu bir süre daha devam ediyor

Özellikle yıl sonları birçok büyük firmada olduğu gibi Apple için de satışların arttığı bir dönem olması bekleniyordu. Ancak Foxconn fabrikasında yaşanan sıkıntılar nedeniyle Apple, talepleri şu anda karşılayamıyor. Bu da satışları oldukça olumsuz etkiliyor.

Apple'ın tedarik sıkıntıları 2022 yılı bitmeden çözülecek gibi de görünmüyor. Gelen bilgilere göre Foxconn fabrikası iPhone üretimine 2023 yılının Ocak ayı ile birlikte başlayacak. Bu da Apple'ın yaşadığı stok sıkıntılarının en az 1 ay daha devam edeceği anlamına geliyor.

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Her ne kadar Foxconn fabrikasında işlerin yavaş yavaş yoluna girdiği söylense de iPhone üretiminin tam olarak normale dönmesi 1 aylık süreyi bulacaktır. Foxconn, Apple'ın iPhone üretiminin yüzde 70'ini elinde bulunduruyor. Yaşanan sıkıntılar dolayısıyla tesislerdeki üretim ise yüzde 30 düşmüş durumda.

Şu anda Foxconn'da yaşanan durum iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modellerini ciddi şekilde etkiliyor. Apple, özellikle iPhone 14 Pro modelleri için birçok internet mağazasında müşterilerine 3-4 haftalık gecikmeler sunuyor. Şu anda Apple'ın Türkiye sayfası da iPhone 14 Pro modelleri için 3 haftalık bir gecikme öngörüyor.

Çin'deki Foxconn fabrikasında yaşanan sıkıntıların yanı sıra pandemi de Apple'ı etkilemeye devam ediyor. iPhone 14 Pro serisi üretim konusunda henüz normal seviyelere dönmüş değil. Bu nedenle iPhone 14 Pro modellerinin teslimatları gecikiyor. Ancak yaşanan tüm sıkıntılara rağmen, telefonun teslim süreleri yavaş yavaş kısalmaya başlamış durumda.

Apple, Foxconn ve diğer fabrikalarda çıkan çeşitli sorunlar nedeniyle iPhone üretimi konusunda bir süre daha sıkıntı yaşayacak gibi görünüyor. Peki siz iPhone 14 modellerinde yaşanan üretim krizi hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.