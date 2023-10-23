Bu yazımızda iPhone 11 Pro Max ekran değişimi nasıl yapılır ve hangi durumlarda nasıl hareket etmek gerekir, ekran tamiri fiyatları ve değişim maliyeti gibi önemli konulara değineceğiz. Hatırlayacağımız gibi iPhone 11 Pro Max döneminin en iyi akıllı telefonuydu.

Hatta günümüz için de aynı cümleleri kurabiliriz; elbette şimdi çok daha fazla rakibi var. Büyük OLED ekran ve üstün görüntü kalitesi günümüzde bile etkileyici sonuçlar ortaya koymayı başarıyor. Büyük ekranlar elbette telefon sahiplerine daha cazip gelebiliyor çünkü kağıt üzerinde görünen bir dezavantaj yok.

Yani ekran büyüdükçe cihaz içindeki batarya kapasitesi de arttığı için bekleme ve konuşma sürelerindeki orantı korunabiliyor. Ekranın büyümesinin taşınabilirliğe olumsuz etkisi var ve hatta tek elde kullanımı da zorlaştırıyor. Fakat en büyük sorun cihazın darbe alması ve düşmesi gibi sorunlarda ortaya çıkıyor. Büyük ekranlı telefonların küçük ekranlı seçeneklerine kıyasla ekran hasarı alma ihtimalleri korunsa bile daha yüksek.

iPhone 11 Pro Max ekran değişimi için akla gelen ilk adres elbette resmi Apple servisi. Ancak Apple servisi ekran değişimi ücretlerine bakıldığında şu an itibariyle güncel tutarın 11907 TL seviyesinde olduğu görülebiliyor.

Orijinal iPhone 11 Pro Max ekranı ve ekranın OLED teknolojisi nedeniyle yüksek maliyeti temel sebepler arasında. Peki, iPhone 11 Pro Max ekran değişimi için tek seçenek bu mu? Ekran tamiri yapılabilir mi veya ucuz iPhone 11 Pro Max ekranı nerede bulunur.

Elbette bu soruların hepsinin mantıklı bir cevabı var ancak resmi servis dışına çıkıldıkça servis hizmetinden memnun kalmama ihtimali artıyor. Bugün piyasaya baktığınızda veya internetten iPhone 11 Pro Max ekran fiyatları şeklinde araştırma yaptığınızda çok daha uygun fiyatların karşınıza getirildiğini göreceksiniz.

Burada önemli olan noktalardan birisi ekran kalitesi. iPhone 11 Pro Max yan sanayi ekran olarak piyasada birçok seçenek var. Ayrıca ekran kalitesi dışında servis işlemini yapacak olan telefon tamircisi işletmenin tecrübesi de önemsenmesi gereken detaylar arasında.

iPhone 11 Pro Max ekran tamiri İstanbul

iPhone 11 Pro Max ekran tamiri işlemini genelde birçok telefoncu gerçekleştirebilir ancak bahsettiğimiz gibi ekran kalitesi ve işçilik bu noktada çok önemlidir. Ayrıca teknik servisin True Tone aktarımı gibi ekstra donanım gerektiren altyapıya da sahip olması gerekir.

Aksi halde iPhone 11 Pro Max ekran değişimi sonrası renk değişimi sorunu yaşanabilir. Ekran eskisi gibi değil, renklerde sorun var görüntü sararması gibi sorunları yaşamak istemiyorsanız doğru parça ve doğru hizmet merkezinde bu işlemin gerçekleştirilmesi gereklidir.

Resmi servis merkezlerinde tamir süreleri uzayabileceğinden, müşteriler de aynı gün ekran tamiri yapabilen seçenekleri araştırıyorlar. İstanbul Kadıköy'de hizmet veren Teknoway bu konuda sektörün öncü markaları arasında.

Teknoway'e cihazınızı teslim ederek aynı gün bir saat içinde iPhone 11 Pro Max yeni ekran taktırma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Teknoway iPhone ekran değişimi konusunda en iyi iPhone servisi olarak hizmet vermektedir. Teknoway'de ayrıca İstanbul'da olmayan müşteriler için de ücretsiz çift yönlü kargo ile aynı gün tamir ve geri kargolama hizmeti sunulmaktadır.

Süreçler ile ilgili bilgiler için burayı tıklayabilirsiniz.

İstanbul'da beş katlı bir binada en iyi iPhone servisi olarak hizmet veren Teknoway'de birçok iPhone 11 Pro Max ekran seçenekleri bulabilirsiniz. Telefonun orijinal ekranı OLED olduğu için orijinal OLED ekran fiyatı Apple servisi ile kıyaslandığında Teknoway'de daha düşük olacaktır.

Eğer stoklarda mevcutsa çıkma iPhone 11 Pro Max ekranı da tercih edebilirsiniz; bu daha uygun fiyatlı ekran değişimi çözümü sağlayacaktır. Teknoway'de düşük kaliteli iPhone 11 Pro Max LCD ekran gibi seçenekler yer almamaktadır çünkü bu ekranlar telefonun gerçek kullanım hissini ve görüntü kalitesini yansıtamamaktadır.

Piyasada uygun fiyatlı olduğu ileri sürülerek bu ekranlar çok kullanılmaktadır; ancak bu telefonunuzun ikinci el fiyatı da dahil birçok noktada zarar görmesine neden olacaktır. Garantili iPhone 11 Pro Max ekran tamiri için Teknoway'den fiyat alabilirsiniz. Ayrıca yine stoklar dahilinde GX OLED gibi yan sanayi olan, ucuz fiyatlı OLED ekran tercih edebilirsiniz. Orijinali kadar iyi olmasa da iPhone 11 Pro Max GX OLED ekran sizi memnun edecektir.

iPhone 11 Pro Max ekranda görüntü sorunu

Doğru teknik servis hizmetini alabilmeniz için telefonunuzun ekranında nasıl bir sorun oluştuğunu tahmin ediyor olmanız gerekir. iPhone 11 Pro Max iç ekran kırılması gibi tahmin edilen bazı sorunlar asında ön cam çatlaması olabiliyor ve çok daha uygun fiyatlara giderilebiliyor.

Apple servisi başta olmak üzere ekranı değiştirmeden ön camı değiştirme işlemi yaparak çok daha uygun fiyatlı olarak ekran tamiri işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Telefon düşmesi sonrası ekranda titreşim sorunu, ekran aydınlatmasının azalması, ekranda leke sorunu, ekranda çizgiler çıkması, mürekkep akması gibi sorunlar çoğu zaman ekran değişimi gerektiren sorunlardır.

Şansınız yerindeyse bağlantıların kontrol edilmesi ile de bu tarz sorunlar çözülebilmektedir. Ancak sadece ön camın çatladığı durumlarda yapılması gereken iPhone 11 Pro Max ön cam değişimi işlemidir. Bu çok daha cazip fiyatlı olacaktır.

iPhone 11 Pro Max ekran değişimi fiyatı ön cam değişimi fiyatına göre daha yüksektir. Ek olarak telefonun ön camının çatlak olduğu durumlarda da uzun süreli kullanılmasını önermemekteyiz. Yüzdeki terden veya çeşitli sebeplerden sıvı teması çatlak camdan sızarak ekranı doğrudan bozabilmektedir.

Ekran tamiri kaça yapılır, maliyeti kaç TL olur?

En ucuz fiyata iPhone 11 Pro Max ekran değişimi yaptırabilmek için öncelikle arıza tespitinin düzgün ve profesyonelce yapılması gerekir. Bu konuda buraya tıklayarak Teknoway'den destek alabilirsiniz. Teknoway'in WhatsApp destek hattına ulaşarak sorununuzu anlatabilir ve yaklaşık bir fiyatlandırma alabilirsiniz.

Darbe veya düşme sonrası ekran kırılması gibi durumlarda ekran değişimi kalıcı sorunlar sağlayabilmektedir ancak sıvı teması gibi durumlarda çok daha farklı hareket edilmesi gerekmektedir. Sıvı teması sonrasında anakart üzerindeki parçaların da zarar görme ihtimali bulunduğundan arıza tespitinin Teknoway'deki gibi ileri düzey bir teknik servis ortamında ve deneyimli teknik servis personelleri tarafından gerçekleştirilmesi gereklidir.

Daha önceden de bahsettiğimiz gibi çıkma, ikinci el iPhone 11 Pro Max ekranı gibi seçenekleri piyasadan bulabilirsiniz ancak burada cihazın ne durumda olduğu önemlidir. Sıvı teması almış bir cihazdan kullanılmış iPhone 11 Pro Max ekranı alınması ve farklı bir cihaza geçirilmesi ilerleyen zamanlarda risk oluşturabilmektedir.

Türkiye'nin en iyi teknik servisi Teknoway'de tüm bu işlemler 6 ay garantili olarak yapılmaktadır ve kullanıcı hiçbir zaman mağdur edilmemektedir. Garantili iPhone 11 Pro Max ekran değişimi ve ekran tamiri ücretleri için 2006 yılından beri İstanbul Kadıköy'de hizmet veren Teknoway'e 0 (537) 958 02 02 no'lu telefondan ulaşabilir dilerseniz WhatsApp üzerinden bilgi alabilirsiniz.

Kırık ve çatlak ekran tamiri dışında iPhone ucuz yedek parça konusunda da Teknoway'den yardım alabilirsiniz. iPhone yenileme, entegre tamiri ve iPhone ile ilgili tüm konularda garantili şekilde destek hizmeti alabilirsiniz. Teknoway'de ayrıca ikinci el iPhone alım-satımı, elektrikli scooter tamiri servisi ve 2. el alım, bakım ve onarım gibi birçok konuda hizmet verilmektedir.